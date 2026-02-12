Bereit für die große Bühne
Alexavius bei GNTM 2026: Für ihn ist die Show wie "die olympischen Spiele der Fashion-Welt"
Aktualisiert:
Germany's Next Topmodel
Alexavius aus Graz ist nicht nur ein Mann mit Stil, sondern auch mit großen Träumen. Der 22-Jährige sieht "Germany's Next Topmodel" als seine Chance, der Modewelt seine Persönlichkeit zu zeigen und zu beweisen, dass er mehr ist als nur eine "Kunstfigur".
Die neue GNTM-Staffel ist gestartet!
Der 22-jährige Alexavius aus Österreich sammelte bereits Erfahrung hinter der Kamera, nun will er auch vor der Linse Erfolge feiern. Als Videograf gestaltete er Werbespots mit und entdeckte dabei seine Leidenschaft für Mode entdeckt. Für ihn ist Fashion Ausdruck von Persönlichkeit.
Einzigartiger Stil als Markenzeichen
Seine Garderobe ist ein Spiegelbild seiner Kreativität: über 40 Anzüge, fast 60 Krawatten und mehr als 50 Ansteckblumen. Alexavius setzt auf edlen Zwirn, egal zu welcher Gelegenheit. Sein sorgfältig gestutzter Schnauzer sowie seine aufwendig gestylten Haare runden den Look ab. Er ist überzeugt, dass sein Syle so einzigartig ist, dass man sich an Halloween problemlos als Alexavius verkleiden könnte.
Der extravagante Kandidat ist sich bewusst, dass der Weg zum Topmodel Durchhaltevermögen erfordert, doch er ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Er möchte beweisen, dass er mehr kann, als nur im Anzug zu strahlen.
Ich weiß, dass dieser Weg Ausdauer, Disziplin und einen starken Willen verlangt - und genau das bringe ich mit.
Schon als Kind hat er die Modewelt verfolgt und in Magazinen geblättert. Jetzt ist er sich sicher, dass er ein Unikat ist - und seine Chance nutzen wird.
Der entspannte Alexavius: Pyjama statt Krawatte
Im Gegensatz zu seinem auffälligen Stil und seinen großen Zielen überrascht Alexavius mit einer relaxten Freizeitgestaltung. "Ich glaube, ich habe einfach eine alte Seele", sagt er. Sein perfekter Abend ist unspektakulär, aber für ihn genau das Richtige: "Ich bestelle etwas Leckeres zu essen, schlüpfe in meinen Pyjama und mache es mir auf dem Bett oder der Couch gemütlich." Dieser ruhige Ausgleich ist ihm wichtig zu seinem schnellen, lauten und actionreichen Alltag.
Dating in der heutigen Zeit
Neben seiner Leidenschaft für Mode schreibt Alexavius an einem Buch über das moderne Dating-Leben. Das hat ihn nämlich die letzten Jahre so sehr schockiert, dass er es jetzt festhalten muss. "Ich nehme kein Blatt vor den Mund: Die kleinsten Details, die dunkelsten Geheimnisse - alles wird enthüllt", verspricht er.
Ziele für die Zukunft
In fünf Jahren sieht sich Alexavius auf großen Bühnen, sowohl als Model als auch als Modeschöpfer. Er möchte Looks planen, Kampagnen kreieren und seine kreativen Fähigkeiten miteinander verbinden.
Ob Alexavius seine Fähigkeiten bei GNTM unter Beweis stellen kann? Das erfährst du immer mittwochs in den Männer-Folgen um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Donnerstags laufen wie gewohnt die Frauen-Episoden, ebenfalls zur Primetime.
