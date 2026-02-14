Dieses Model dreht mit Hip-Hoppern Daphne bei GNTM 2026: In diesem Rap-Video von SSIO trat sie auf Aktualisiert: Vor 39 Minuten von Jan Islinger Daphne wagt mit ihrer Teilnahme bei GNTM einen bedeutenden Schritt in Richtung ihres großen Traums. Bild: Joyn / Daniel Graf

Daphne bringt eine geballte Ladung Feuer, Leidenschaft und Energie zu GNTM. Die 25-Jährige mit ecuadorianischen Wurzeln hat bereits vielfältige Erfahrungen als Model gesammelt, unter anderem mit dem Dreh von Rap-Videos. In einer Video-Auskopplung aus einem Nummer-eins-Album war sie auch dabei.

Sie bügelte für SSIO schon fleißig Moneten im Rap-Video Rap-Fans dieser Tage könnte Topmodel-Anwärterin Daphne bereits ins Auge gesprungen sein. Denn die 25-Jährige tummelte sich bereits im ein oder anderen aktuellen Hip-Hop-Video - allen voran in einem echten SSIO-Bänger! Daphne ist Teil von "BWL", einer der erfolgreichen Single-Auskopplungen des Nummer-eins-Albums "Alles oder Nix".

Zu gewohnt witzigen Lines von Rapper SSIO bügelt Daphne mal Dollar-Scheine auf einem Bügelbrett im knappen Büro-Outfit, futtert Plant-based-Chicken-Burger oder liest die neueste "Forbes"-Ausgabe mit - wie sollte es anders sein - SSIO-Cover. Die GNTM-Kandidatin gibt sich gekonnt locker auf den Kopfnicker-Beat und hat die passenden Dance-Moves parat. Auch hinter den Kulissen scheinen sich Daphne und SSIO gut zu verstehen, wie dieser lustige "0,9"-Take vor Green-Screen beweist.

Doch SSIO ist nicht der einzige Rapper, für den Daphne schon vor der Kamera stand. Bereits einige Monate vorher war die 25-Jährige im Video-Clip zu "Ein letztes Mal noch" von Calo & Bojan zu sehen. Außerdem modelte die Pulheimerin bereits für Zalando und Snipes.

Ecuador im Rhythmus, Blut und Magen Doch was macht Daphne eigentlich, wenn sie nicht vor einer Kamera posiert? Vor allem liebt die 25-Jährige Musik, Singen und Tanzen. "Ich bin sehr aktiv, ich brauch Bewegung und Action um mich herum", erzählt Daphne im Interview. Zudem brennt Daphne für die Küche ihrer Heimat Ecuador. "Ich liebe Empanadas, Mote sucio und Quimbolitos - kurz gesagt: Die ecuadorianische Küche ist mein absolutes Lieblingsessen. Dazu trinke ich am liebsten Horchata oder Johannisbeer-Schorle." Insgesamt ist Daphne der Bezug zu ihrer Heimat Ecuador sehr wichtig, weshalb sie auch bei GNTM ein Zeichen setzen will.

Ich möchte beweisen, dass Träume keine Grenzen haben, egal woher man kommt. Daphne steht zu ihren ecuadorianischen Wurzeln

