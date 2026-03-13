Moment der Überwindung GNTM-Alisa erzählt Heidi Klum von ihrer Hörbehinderung: "Enttäuscht von mir selbst" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Germany's Next Topmodel Alisas Shooting-Albtraum: Wenn der große Plan in Tränen endet Videoclip • 13:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der Foto-Session mit Kristian Schuller müssen die Models in Folge 10 ihr Können im indirekten Duell beweisen. Jeweils zwei Models tragen dasselbe Outfit und shooten direkt nacheinander. Für Alisa wird die Aufgabe jedoch zur Herausforderung: Die Münchnerin gerät dabei zunehmend unter Druck.

Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente Jetzt "Germany's Next Topmodel" kostenlos streamen

Kann Alisa ihre Anspannung loslassen? Vor dem letzten Fototermin in Deutschland zeigt sich Alisa noch positiv gestimmt. Sie freut sich total, endlich mal mit Kristian Schuller arbeiten zu dürfen. "Euch beide live vor mir zu sehen, das ist schon ziemlich cool!", erzählt sie ganz aufgeregt, als Heidi Klum und der Mode-Fotograf vor ihr stehen. Die beiden bemerken sofort, dass die Münchnerin ziemlich angespannt ist. Kristian Schuller gibt ihr deshalb ein paar Tipps und rät ihr, sich zu entspannen. Doch schnell wird klar, dass Alisa die Ratschläge nicht gut umsetzen kann. "Kannst du ein bisschen frontaler sein?", fragt er sie. "Okay, frontaler!", antwortet die 27-Jährige. Doch so richtig will es einfach nicht klappen. Die GNTM-Chefin wirkt wenig begeistert. "Der Hals ist ein bisschen angespannt", teilt Heidi ihr mit. Alisa versucht es noch ein paar Mal - doch vergeblich.

Alisa wird emotional: "Kann noch nicht so gut hören" Nach dem Shooting ist Alisa völlig aufgelöst. Bild: Joyn / ProSieben

Nach dem Shooting ist die Topmodel-Anwärterin geknickt: "Es ist leider nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich bin enttäuscht von mir selbst, weil ich genau weiß, was ich kann", erzählt sie, und fügt hinzu: "Ich war mal taub und ich kann noch nicht so gut hören. Deswegen habe ich nicht genau gehört, was gesagt wurde." Sie bricht sogar in Tränen aus. Für ihre Konkurrentin Antonia keine leichte Situation, denn sie bekommt alles aus nächster Nähe mit. Kristian Schuller versucht daraufhin zu trösten: "Es ist nur ein Foto, das musst du ganz locker nehmen", sagt er. Alisa schaut Antonia beim Shooting zu, ist aber sehr enttäuscht, als diese die Herausforderung umso besser meistert: "Die, die gut hören können, haben Vorteile, weil sie genau hören, was der Fotograf sagt. Und ich halt nicht."

Heidi Klum ist nach Alisas Aussage überrascht Von Heidi Klum bekommt Alisa nach der Session kein gutes Feedback. "Du warst ein bisschen zu verkopft in dieser Runde", lautet ihr Fazit. "Ich hab’ wirklich fast gar nichts gehört", versucht sich die 27-Jährige daraufhin zu rechtfertigen. Heidi zeigt sich überrascht: "Mir war nicht bewusst, dass Alisa nicht wirklich hören kann. Das fand ich schon überraschend eigentlich, weil das hat sie vorher irgendwie nie so gesagt." Sie verstehe die Aussage auch deshalb nicht wirklich, weil sie während des Shootings ein ganz normales Gespräch mit Alisa geführt und stets Rückmeldung von ihr bekommen habe. Nach der negativen Einschätzung wird Alisa im Backstage-Bereich sehr emotional. "Ich bin so fertig, Leute, ich kann es gar nicht sagen", weint sie und wird von ihren Mitstreiterinnen getröstet. Ihre Konkurrentin Antonia, mit der sie das Shooting zusammen meistern musste, versteht Alisa nicht so wirklich. "Es war total weird, weil sie zuerst eine total normale Konversation hatte mit Heidi und Kristian - und konnte die hören, aber dann beim Foto-Shooting konnte sie auf einmal nichts mehr hören", meint sie.

Nach ihrer misslungenen Performance ist Alisa fest entschlossen, sich beim Entscheidungs-Walk von ihrer besten Seite zu zeigen. Beim anspruchsvollen Treppen-Catwalk präsentieren die Kandidatinnen exklusive Designer-Pieces von Danny Reinke und Johannes Boehl Cronau. Unterstützt werden sie dabei von Gastjurorin Maria Koch, die ihnen vor dem großen Auftritt ein intensives Catwalk-Teaching gibt. Alisa läuft in einem bodenlangen, cremefarbenen Kleid mit seitlichem Schlitz über den Laufsteg, dazu trägt sie eine blonde Perücke und schwarze High Heels. Doch auch beim Walk kann sie nicht überzeugen. "Sie ist nicht im Takt, sie ist angespannt", lautet Heidis Fazit. Die 27-Jährige selbst schätzt ihre Leistung viel besser ein. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass der Catwalk gut gelaufen ist", meint sie. Ob es für die nächste Runde und damit für ein Ticket nach Los Angeles reicht?

Bei der Entscheidung steht Alisa gemeinsam mit Merret, Daphne und Juna vor der Jury. Während Merret viel positives Feedback erhält, muss Alisa einige kritische Worte einstecken. Heidi bemängelt vor allem, dass man ihr die große Anspannung beim Foto-Shooting deutlich angemerkt habe. "Du hattest dir so viel vorgenommen, weiß nicht, das war alles so hektisch", erklärt die Model-Chefin und wird noch deutlicher:

Du warst wirklich überfordert. Heidi Klum zu Alisa

Auch für den Walk gibt es kein Lob. Gastjurorin Maria Koch kritisiert, Alisa sei sehr verkrampft gelaufen: "Es war nicht mehr sexy. Man hat das Gefühl, es war zickig. Ich fand es nicht so gut." Heidi Klum stimmt dieser Einschätzung zu. Die Konsequenz überrascht daher kaum:

Ich habe heute leider kein Foto für dich, Alisa. Heidi Klum

"Das habe ich mir schon gedacht", sagt die 27-Jährige unter Tränen. Damit steht fest: Für Alisa endet die Reise. Sie darf die anderen Models nicht nach Los Angeles begleiten. Daphne, Juna und Merret hingegen sichern sich ihr Ticket für die nächste Runde. Wie es für die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten weitergeht, siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr ProSieben und auf Joyn.