Vorschau auf Episode 11
GNTM 2026 - Yanneck und Anna: Heiße Szenen in Folge 11 sorgen für Aufsehen
Aktualisiert:von Lena Maier
In Folge 11 ist es endlich so weit: In Los Angeles treffen die Männer und Frauen bei GNTM erstmals aufeinander. Und die erste Challenge hat es in sich: Für ein intimes Paar-Shooting kommen sich die Models näher. Bahnt sich hier die erste GNTM-Liebe der Staffel an?
Shootings, Walks - und jede Menge Wow-Momente
Ein inniger Blick, die Gesichter ganz nah beieinander - was wir auf dem Bild von Yanneck und Anna sehen, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Ist diese Vertrautheit nur für die perfekte Pose einstudiert oder entwickelt sich hier gerade mehr? Diese Frage stellt sich in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel" nicht nur bei den beiden, denn nach der Ankunft auf einer Ranch in Los Angeles wird es für alle Models sofort ultra-intensiv.
Erste Challenge: Intimität auf Knopfdruck
Kaum in der neuen Model-Unterkunft angekommen, wartet schon die erste große Herausforderung auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals in dieser Staffel treffen die weiblichen und männlichen Models direkt aufeinander und sollen sich sofort zu Paaren zusammenfinden. Die Aufgabe: ein "Intimate Teaching" mit Schauspielerin und Acting-Coach Nina Rausch.
Hier müssen die Models lernen, auf Kommando Nähe, Leidenschaft und Vertrauen auszustrahlen. Leichter gesagt als getan, wenn man sein Gegenüber erst seit wenigen Minuten kennt. Vor den Augen aller wird daraus eine echte Bewährungsprobe. Paare wie Antonia und Louis oder Lukas und Eileen müssen beweisen, wie schnell sie eine überzeugende Verbindung aufbauen können.
Küsse, Blicke, tiefe Emotionen: Die intimsten Bilder aus L.A.
Shooting auf dem See: Echte Gefühle oder perfekte Show?
Nach dem Coaching wird es ernst. Star-Fotograf Vijat Mohindra bittet die frischgebackenen Paare für ein außergewöhnliches Shooting aufs Wasser. In einem Ruderboot auf einem malerischen See sollen sie die zuvor geübte Intimität vor der Kamera leben. Und wie die ersten Fotos beweisen, geht es dabei ganz schön heiß her! Es wird gekuschelt, tief in die Augen geschaut und sogar geküsst.
Besonders zwischen Paaren wie Felix und Lara oder auch Juna und Aurélie scheint die Chemie zu stimmen. Doch die große Frage bleibt: Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Könnte aus der inszenierten Nähe mehr werden - oder sind die Models schlicht herausragende Schauspieler:innen?
Die Auflösung gibt's in Folge 11 von "Germany's Next Topmodel": Mittwoch, 18. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos im Livestream auf Joyn.
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Die Frauen im Überblick
Alle Kandidatinnen bei GNTM 2026: Diese Models sind noch dabei
"Schnipp, schnapp, Haare ab!"
Umstyling 2026: Jetzt steht der Sendetermin fest
Moment der Überwindung
Alisa erzählt von ihrer Hörbehinderung
Gedächtnislücke bei der GNTM-Chefin
Aussetzer bei Heidi Klum: Bei diesem Foto muss sie kurz überlegen
Überraschendes Geständnis
Juna spricht offen über ihr "Gay Awakening"
Hochkarätiger Support
Star-Fotograf und US-Model: Wer Heidi Klum nächste Woche unterstützt
Insgesamt 13 Aufträge
Diese Models haben bisher Jobs ergattert
Applaus, Votes und Gänsehaut
Public‑Walk bei GNTM: Diese Kandidaten brachten die Menge zum Jubeln
Nächster Meilenstein
GNTM 2026: Diese Models sind in Los Angeles dabei