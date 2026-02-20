Gastjurorin in Folge 6 Nadja Auermann bei GNTM: Die Rückkehr eines Supermodels Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Annalena Graudenz Nadja Auermann weiß auch nach rund 30 Jahren genau, wie man gekonnt posiert. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz

Sie hat das geschafft, wovon die Kandidat:innen bei "Germany’s Next Topmodel" träumen: Nadja Auermann gilt auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch noch als eines der deutschen Supermodels. Während sie mittlerweile eher jenseits der Öffentlichkeit lebt, unterstützt sie Heidi Klum diese Woche als Gastjurorin bei "GNTM".

Nadja Auermann gilt als Model der Superlative. In den 90er-Jahren verpasste ihr die Modewelt den ehrwürdigen Spitznamen "The Face", sie hielt zwei Jahre den Rekord als Mannequin mit den längsten Beinen der Welt, arbeitete mit den besten Fotografen, war auf den Cover-Seiten der wichtigsten Modezeitschriften und ist auch mehr als 30 Jahre nach ihrer Entdeckung eines der bekanntesten Topmodels Deutschlands.

Zwischen Rückzug und neuer Sichtbarkeit Heute lebt Nadja Auermann bewusst eher abseits des permanenten Medientrubels. Die Hektik der Modelwelt bestimmt längst nicht mehr ihren Alltag. Stattdessen scheint sie genau zu wissen, wann ein Moment es wert ist, wieder ins Scheinwerferlicht zu treten. Auch, wenn sie noch immer als Model arbeitet, gilt ihre Aufmerksamkeit mittlerweile auch der Schauspielerei. Im Mai 2025 feierte sie jedoch ihr Comeback als Cover-Model auf der Titelseite der deutschen "Vogue" und sie beweist: Mit 54 Jahren hat sie an Ausstrahlung und Schönheit kein bisschen eingebüßt.

Nun dürfen sich Fans der Berlinerin auf einen besonderen Auftritt freuen, denn Nadja Auermann wird am 6. März als Gastjurorin bei "Germany’s Next Topmodel" zu sehen sein. Und wer kann angehenden Models bessere Tipps geben als eines der wenigen echten Supermodels aus Deutschland?

Die Frau, die das Schönheitsideal der 90er prägte International gefragt: Nadja Auermann mit frechem Pixie-Cut während der Valentino-Haute-Couture-Show 1996 in Paris. Bild: imago / Starface / GuyxMarineaux

Bis heute gilt die Riege der 90er-Supermodels als das Nonplusultra in der Modewelt. Seither gab es natürlich auch erfolgreiche Mannequins - dennoch: Namen wie Nadja Auermann, Heidi Klum, Cindy Crawford, Kate Moss oder Naomi Campbell haben die Modewelt geprägt wie nach ihnen kaum jemand mehr. Nadja Auermann war und ist eine Ausnahmeerscheinung. Die extrem langen Beine, ihr heller Teint und der kühle Blick passten anfangs nicht zu den gängigen Schönheitsbildern jener Zeit. Und genau das machte sie so interessant. Während Kolleginnen wie Heidi Klum Nähe und Glamour versprühten, strahlte Auermann Distanz und Modernität aus. Sie war nicht das Mädchen von nebenan, sondern der Inbegriff einer neuen, klaren Ästhetik. Ihre Laufbahn führte sie auf die wichtigsten Laufstege der Welt und auf die Cover nahezu aller relevanten Modemagazine. Sie wurde von den renommiertesten Designer:innen gebucht und wurde Teil der exklusiven Gruppe von Supermodels, deren Gesichter man bis heute auf der ganzen Welt kennt. Nadja Auermann war nie bloß ihr Erscheinungsbild, sie verkörpert Stil, Zeitgeist und Wiedererkennungswert.

Vom Laufsteg auf die Leinwand Weniger bekannt, aber ebenso prägend, ist ihre Arbeit als Schauspielerin. Denn neben Aufträgen als Fotomodell spielte Auermann immer wieder auch in Filmen mit. Ihre erste Hauptrolle spielte sie 2003 im Thriller "Dornröschens leiser Tod". Später war sie unter anderem noch in "Entdecke die Mandy in dir" (2018) und "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021) zu sehen.

Nun tritt sie wieder im TV auf. Dieses Mal als Jurorin bei GNTM. Gemeinsam mit Heidi Klum werden die beiden ein Supermodel-Comeback feiern und den Nachwuchsmodels mit Rat und Tat zur Seite stehen. Schließlich wissen die Frauen bestens, wie man eine langjährige Karriere im schnelllebigen Modegeschäft erfolgreich aufrechterhält.