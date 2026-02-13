Ein Hobby-DJ auf dem Laufsteg GNTM 2026: Kandidat Felix hatte "etwas Glück in der Genlotterie" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel "I love him!" Denzel und MarQ zeigen, dass Vielfalt auf dem Catwalk zählt! Videoclip • 10:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Felix führte bisher ein aufregendes Leben voller Musik, Freunde und Partys. Nun versucht der Student und Hobby-DJ sein Glück bei GNTM - mit einer Leidenschaft, die er erst vor Kurzem entdeckte.

Ein Musik-Produzent lernt den Catwalk lieben Felix ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk des Castings in Folge 1 zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Felix hätte sich vor wenigen Wochen wohl selbst nicht träumen lassen, dass er einmal die Laufstege bei GNTM unsicher machen würde. Denn ehrlicherweise hatte er das Modeln vor Kurzem noch gar nicht auf dem Schirm. Doch seit er bei "Germany's Next Topmodel" gelandet ist, fühlt sich alles ein klein wenig wie Magie an. "Die unterschiedliche Mode und dazugehörigen Gedanken der Designer mit meinem Körper und Charakter zu (re-)präsentieren, fühlt sich unbeschreiblich an. Kein Tag, kein Shoot, kein Walk ist wie der vorige. Ich bin vielseitig, ausdrucksstark, gelassen und habe Feuer in mir", erzählt der Student voller Euphorie über die vergangenen Shooting-Tage.

Ein Hobby-Musiker aus der Kleinstadt Auch wenn Felix jetzt für große Designer:innen läuft und vor Topmodel Heidi Klum performt, wirkt er ziemlich auf dem Boden geblieben.

Ich finde, ich bin einfach ein normaler Typ aus einer Kleinstadt - der natürlich auch etwas Glück in der Genlotterie hatte. Felix

In seiner Freizeit interessiert sich der 27-Jährige vor allem für Musik. Er ist als DJ tätig und an Musik-Produktionen beteiligt. Nebenher treibt er eine ganze Menge Sport, hängt mit Freunden ab und ist immer offen für Neues.

Ob ihm seine Neugier und sein Tatendrang auch bei GNTM weiterhelfen, werden die nächsten Wochen zeigen. Felix bei "Germany's Next Topmodel" siehst du jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf Prosieben und im Stream auf Joyn.