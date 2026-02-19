"Gab schlechtere Kandidatinnen" GNTM-Aus mit Nachhall: Sophie macht ihrem Ärger Luft Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Entscheidung: Wer muss den #GNTM-Traum aufgeben? Videoclip • 08:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sophie scheidet früh bei "Germany's Next Topmodel" 2026 aus, aber nicht leise: Nach ihrem Exit zieht die 18-jährige Kölnerin ordentlich vom Leder.

Es gibt Kandidat:innen, die kurz auftauchen - und genauso schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Und dann gibt es jene, die bei "Germany's Next Topmodel" sofort im Gedächtnis bleiben. Sophie gehört ganz klar zur zweiten Kategorie. Die 18‑jährige Abiturientin beschreibt sich selbst als "eine sehr gesprächige Maus": extrem direkt, komplett ungefiltert. Dass sie damit auch mal aneckt, ist ihr bewusst - mitunter könne sie "auch sehr gemein sein". Oder wie sie es selbst formuliert:

Ich bin so ein Lautdenker. Ich denk auch nicht, bevor ich rede. Sophie

Sophie nimmt kein Blatt vor den Mund und genießt das Rampenlicht. Ihr Leitspruch? "Es muss auch mal eine Maus gewinnen, die ein paar Schrauben zu locker hat - so wie ich." Mit genau dieser unkonventionellen Art überzeugt die Kölnerin beim offenen Casting und sichert sich ihr Ticket für die große Topmodel-Reise in Staffel 21.

"Halb eingekackt": Sophie zittert vor der ersten Challenge Und die hat es direkt in sich: In Folge 4 steht die erste große Fashion-Show für die Kandidatinnen an. Als Heidi Klum das im Model-Loft verkündet, ist Sophie alles andere als entspannt. "Ich hab mich wirklich […] halb eingekackt", gesteht die 18-Jährige im Rückblick-Interview offen. Eigentlich habe sie eher mit einem Foto-Shooting gerechnet - schließlich sei sie "mehr fotogen als eine Walkerin". Entsprechend blank liegen die Nerven.

Gänsehose! Ich war wirklich so: 'Oh nein!' Sophie

Zu allem Überfluss ist Sophie am Tag der Entscheidung auch mit ihrem Styling alles andere als zufrieden. Beim Show-Fitting wird nicht nur kritisiert, sondern regelrecht dramatisiert: Erst habe sie "ganz schöne Prinzessinnen-Locken" bekommen, dann sei plötzlich "alles ausgebürstet" worden. Für die Kölnerin eindeutig zu viel. "Was soll das? Wollt ihr mich fallen sehen? Wollt ihr meine Haare demolieren? Leute, seid ihr neidisch?", lässt sie theatralisch ihren Gedanken freien Lauf. Bevor der Look überhaupt eine reale Chance bekommt, wird er von Sophie bereits gnadenlos abgeurteilt. Ihr Fazit fällt entsprechend drastisch aus: "Ich fühl mich, als ob ich um fünf Uhr morgens aus dem Club komme, mir ein Bier übergekippt wurde und ich richtig verranzt bin - nach Schweiß und Bier stinke, mit komplettem Mund-Gulli."

Sophie stichelt gegen Lottie Moss: "Sie hat die Konkurrenz in mir gerochen!" Der fehlende Vibe setzt sich beim Catwalk-Training mit Supermodel Lottie Moss im Backstage-Bereich fort. Zwischen Sophie und der Gastjurorin will es einfach nicht matchen. "Die war irgendwie sehr süß, aber gleichzeitig auch ein bisschen hochnäsig", berichtet die Kölnerin keck im Einzel-Interview. Lotties Feedback scheint Sophie völlig aus dem Konzept zu bringen: "Sie meinte zu mir: weniger Hüfte, mehr Power. Und ich so: 'Wie soll ich das denn machen?'" Ihren "Horse-Walk" könne sie schließlich nicht einfach abrufen - schon gar nicht in hohen Schuhen. "Das macht doch überhaupt keinen Sinn!", erzählt die 18-Jährige melodramatisch weiter - und zieht lachend ihr Fazit: "Sie hat die Konkurrenz in mir gerochen!"

Ich hab gar nicht connectet mit der. Sophie über Lottie Moss

Ironie hin oder her - an Selbstvertrauen mangelt es Sophie ganz sicher nicht. Schließlich spricht sie hier über eine Frau, das seit über 15 Jahren erfolgreich in der Fashion-Branche arbeitet, während sie selbst bislang noch keine Model-Erfahrung vorzuweisen hat.

"Ich krieg keine Gänsehaut bei ihr" Sophie beim Fashion-Walk in Folge 4 von "Germany's Next Topmodel"-Staffel 21. Bild: ProSieben/Daniel Graf

Unbeirrt gibt sich Sophie wenige Augenblicke vor ihrem großen Auftritt optimistisch: "Wir gehen heute alle wieder zusammen in die Villa, keine wird rausgeschmissen!" Doch diese Rechnung scheint sie ohne Heidi gemacht zu haben. Die Model-Chefin zeigt sich von Sophies Catwalk-Leistung wenig begeistert: "Ich krieg keine Gänsehaut", lautet ihr nüchternes Urteil. Auch Gastjurorin Lottie Moss bleibt unbeeindruckt und findet Sophies Walk "ein bisschen langweilig". Sophie selbst sieht das ganz anders: Sie feiert ihre "sexy Drehung" und ihre selbstbewusste Attitude auf dem Laufsteg - und wähnt sich gedanklich bereits eine Runde weiter.

Nach Exit: Sophie zieht ordentlich vom Leder Doch am Ende kommt alles anders: Bei der Entscheidung prasselt die Kritik nur so herab, für Sophie ist in Folge 4 Schluss. Unter Tränen verlässt sie den Runway - aber nicht, ohne backstage noch ein kleines verbales Feuerwerk zu zünden. Ihr Aus sei "sehr unerwartet" gekommen, schließlich habe es ihrer Meinung nach durchaus "schlechtere Kandidatinnen" gegeben. Auch einen letzten Seitenhieb gegen die Gastjurorin kann Sophie sich nicht verkneifen. In Richtung Lottie Moss stichelt sie: "Die mit der Jeans, die Alte, hat mich ein bisschen aus der Bahn rollen lassen." Und auch die Jury bekommt noch ihr Fett weg: Deren Kritik sei "wie mein Deutsch-Abi" gewesen - "irgendwas aus dem Arsch gezogen". Wie es für die verbleibenden Topmodel-Anwärterinnen weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Die GNTM-Männer sind jeden Mittwoch zur Primetime an der Reihe.