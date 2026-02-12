Das sind die Frauen in diesem Jahr GNTM 2026: Die ersten Kandidatinnen auf einen Blick Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Casting in Köln: Wer erobert Heidi & Jean Paul im Sturm? Videoclip • 09:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die 21. Staffel ist gerade mit den Frauen gestartet, und Joyn stellt exklusiv vorab die weiblichen Models vor. Einen ersten Eindruck der neuen Kandidatinnen bekommst du hier.

Die ersten Kandidatinnen in der Übersicht Heidi Klums Suche nach Germany's Next Topmodel geht in die 21. Runde. Auch in diesem Jahr sind Hunderte von Frauen dem Casting-Aufruf gefolgt und nach Köln gepilgert. Joyn stellt die ersten von ihnen vor.

Antonia Auch sie versucht ihr Glück bei GNTM 2026: Antonia aus Köln. Bild: Joyn / Daniel Graf

Die 19‑jährige Antonia arbeitet als Kellnerin und hat australisch‑deutsche Wurzeln. Sie begeistert sich für Mode, spielt leidenschaftlich Volleyball und hat kürzlich ihre Liebe zu Techno entdeckt - am liebsten tanzt sie dabei die ganze Nacht. Auch Schach gehört zu ihren Hobbys: Schon in der Kindheit brachte ihr Vater ihr das Spiel bei, heute faszinieren sie besonders komplexe Partien und Bullet Chess. "Germany's Next Topmodel" sieht Antonia als einmalige Chance, wertvolle Erfahrungen, Tipps und Kontakte zu sammeln und den Grundstein für ihre Karriere zu legen.

Daphne Daphne will mit ihrer GNTM-Teilnahme ihren großen Traum vom Modeln erfüllen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Daphne bringt Feuer, Leidenschaft und jede Menge Energie zu "Germany's Next Topmodel". Die 25‑Jährige aus Pulheim mit ecuadorianischen Wurzeln bringt bereits Model-Erfahrung mit - unter anderem aus Online-Projekten und Musikvideos. Mit ihrer GNTM-Teilnahme wagt sie nun den nächsten großen Schritt in Richtung ihres großen Traums. In der Show möchte sie vor allem mit ihrer starken Persönlichkeit, ihren ausdrucksstarken Bambi‑Augen und ihren Locken überzeugen.

Julia Ganz nach ihrem Motto "Einfach mal machen!" möchte Julia bei GNTM 2026 überzeugen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Julia liebt es, Neues auszuprobieren. Die 25-Jährige aus dem Landkreis Wesermarsch hat schon einige kleinere Projekte umgesetzt - mal vor der Kamera, mal hinter den Kulissen als Journalistin. Dadurch kennt sie beide Seiten und weiß, worauf es beim Erzählen guter Geschichten ankommt. Ihr großer Traum: eine Reise nach Lappland mit Rentier-Schlitten im Weihnachtsdorf, Polarlichtern am Himmel und gemütlichen Abenden vor dem Kamin mit einem Pumpkin-Spice-Latte.

Juna GNTM-Kandidatin Juna hat sich bereits ein großes Publikum auf TikTok verschafft. Bild: Joyn / Daniel Graf

Die 23-jährige Juna studiert Soziologie in München und bringt bereits erste Laufsteg-Erfahrungen zu GNTM mit. In ihrer Freizeit ist sie gern im Münchner Nachtleben unterwegs und auf TikTok aktiv, wo sie sowohl Content konsumiert als auch selbst Videos erstellt. Ihr auffälliger Look mit gebleichten Haaren und Augenbrauen ist ihr Markenzeichen und hat ihr bereits erste Jobs ermöglicht. Ihr großer Traum: eine internationale Karriere als Model.

Kim Kim ist eine der Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2026. Bereits beim Casting weiß die Berlinerin mit ihrem Walk zu überzeugen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Kim brennt für die Drag-Kunst. Die 24-jährige Berlinerin bringt bereits ein beeindruckendes Repertoire an Bühnen- und Modelerfahrung mit. Ob als Dragqueen, bei Fotoshootings oder auf dem Laufsteg - Kim kennt das Rampenlicht bestens und weiß, wie sie es für sich nutzt. Bei GNTM will sie nicht nur ihre Community repräsentieren, sondern auch den Titel gewinnen.

Lara ist ein echter Adrenalin-Junkie - ein Vorteil, der ihr bei GNTM zugutekommen könnte. Die 19-jährige Abiturientin aus Bad Salzdetfurth will beweisen, dass klassische Tall-Models immer noch gefragt sind, und all ihren Zweifler:innen zeigen, was in ihr steckt. Für ihren großen Traum, Model zu werden, nimmt sie jede Herausforderung an.

Marlene Getreu ihrer beiden Mottos "You only live once" und "No risk no fun" nimmt Marlene die Challenge GNTM 2026 an. Bild: Joyn / Daniel Graf

Diese 20-Jährige hat ihren Kopf voller Mode! Marlene studiert Mode-Management und arbeitet als Barista, aber um dem Stress zu entkommen, powert sie sich beim Sport aus. Schon früh hat die Erftstädtin ihren eigenen Stil gefunden und liebt es, mit ihren Outfits ihre Persönlichkeit zu zeigen. Ihr Geheimnis? Sie stöbert am liebsten auf Flohmärkten und in Vintage-Läden, immer auf der Suche nach besonderen Pieces, die ihren Look einzigartig machen.

Merret GNTM-Kandidatin Merret fällt Heidi Klum und Jean Paul Gaultier beim Casting sofort auf. Bild: Joyn / Daniel Graf

Die 20-jährige Merret aus Berlin ist mehr als nur ein Gesicht: Die Designerin kreiert nicht nur ihre eigenen Kollektionen, sondern inszeniert sie auch als Stylistin und präsentiert sie als Model vor der Kamera. Sie liebt den kreativen Prozess, von der ersten Idee bis zur fertigen Kollektion. Und wenn sie gerade nicht an Mode arbeitet, schreibt sie Kurzgeschichten und Gedichte, malt, fotografiert oder plant ihre nächste Reise.

Nana Nana ist bereit, für ihren großen Topmodel-Traum zu kämpfen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Nana studiert dual und lebt ihre kreative Seite in vollen Zügen aus. Ob Kunstnägel designen, nähen, malen oder eigenen Schmuck herstellen - kreativ zu sein, ist ihr perfekter Ausgleich. Außerdem liebt die 24-Jährige Schauspiel und Gesang, während sie beim Lesen komplett abschalten kann. Ihr absolutes Must-have? Lipgloss - ohne den geht sie kaum aus dem Haus. Freund:innen schätzen Nana besonders für ihre positive Art und ihren Humor.

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" läuft zwei Mal pro Woche. Die Männer-Folgen immer mittwochs, die Frauen-Episoden immer donnerstags. Am bewährten Primetime-Slot ändert sich nichts: um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.