Exklusiv, glamourös, nahbar
ProSieben zeigt Heidi Klums Doku "On & Off the Catwalk" am Sonntag
Veröffentlicht:von Nicholas Vogel
Auf Joyn ansehen
On & Off the Catwalk: Neu. Exklusiv. Nahbar.
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Los Angeles, Berlin, Venedig: In der neuen Doku-Reihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" begleitet ProSieben das Leben von Supermodel Heidi Klum und das ihrer Kinder Leni und Henry - vor, während und nach internationalen Fashion Weeks, Runway-Jobs und Foto-Shootings. Die ProSieben-Zuschauer:innen bekommen exklusive Einblicke, spüren die Spannung backstage und erleben das vielseitige und spannende Leben der Familie Klum.
"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum"
In Berlin nimmt Heidi Klum den Bambi in der Kategorie "Entertainment" entgegen. Begleitet wird sie von ihrer Mutter Erna und trifft vor Ort auf eine gute, alte Freundin: Supermodel Naomi Campbell.
Nächster Stopp: Filmfestspiele in Venedig
Weiter geht es zu den Filmfestspielen nach Venedig. Im Hotelzimmer bereiten sich Heidi und Tochter Leni auf ihren großen Auftritt vor. Make-up, Styling, letzte Handgriffe - doch plötzlich Unruhe: Heidi ist mit Lenis Kleid nicht zufrieden. "Es sieht einfach nicht elegant aus. So kannst du auf keinen Fall auf den roten Teppich." Die Zeit drängt. Können die Schneiderinnen das Outfit noch rechtzeitig retten, bevor es auf den roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Venedig geht?
Henry im Fokus
Währenddessen steht Sohn Henry in München selbstbewusst vor der Kamera. Konzentriert und professionell tritt er in die Fußstapfen seiner Mutter und beweist sein eigenes Gespür für Mode und Inszenierung.
Kuchen, Rosen und Wolfgang Joop
Trotz dichtem Terminkalender in Berlin nimmt sich Heidi Klum Zeit für einen Herzensbesuch: Gemeinsam mit Mama Erna steht sie - mit Kuchen und Rosen "bewaffnet" - vor der Tür von Wolfgang Joop. Ein persönliches Treffen voller Wärme, Spaß, Erinnerungen und inspirierender Gespräche.
"On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" - am Sonntag, 22. Februar und 1. März 2026, jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Ansage vor der ersten Fashion-Show
So reagieren die Models auf Tonys emotionale Beichte
Klare Worte von Male Model
Ellbogen vs. Versagensängste: Godfreys emotionaler Loft-Einzug
Alle Exits in Staffel 21
Diese GNTM-Männer müssen nach Folge 3 gehen
Hut ab für diese Performance!
Yanneck trägt ikonisches Lady-Gaga-Piece zur ersten Fashion-Show
Die besten Models aus Folge 3
Diese Männer überzeugen bei der ersten Fashion-Show
Zoff um den Look
GNTM 2026: In Alex' Augen ist Lukas ein Konkurrent
So siehst du die neue Staffel
Heute läuft GNTM 2026: Sendezeiten, Sendetermine und Livestream-Infos
Die Topmodel-Suche geht weiter
Heute kommt GNTM Staffel 21: Alle Infos zum Start
Prominenter Support
Diese Stars unterstützen Heidi Klum in Staffel 21: Wer ist es heute?