Heidi Klum lud am Freitag wieder zu ihrer berühmten Halloween-Party. Die GNTM-Chefin erschien als Medusa – und lockte ein hochkarätiges, teils ebenfalls schaurig verkleidetes Publikum an. Diese prominenten Gäst:innen waren dabei - warfen sich schaurig schön in Schale.
Seit über 20 Jahren verwandelt Heidi Klum New York an Halloween in eine Mischung aus Laufsteg und Filmset. Wochenlang arbeiten Maskenbauer:innen und Kostüm-Designer:innen an ihrer Maskerade - und sie hält die Spannung um ihre neue Verkleidung mit kryptischen Schnipseln auf Social Media hoch.
Kurz vor Mitternacht folgte am 31. Oktober dann die spektakuläre Enthüllung: Klum schritt als Medusa über den roten Teppich - komplett mit reptilien-artig modellierter Haut, furchterregendem Reptiliengebiss und kunstvoll inszenierten Schlangenhaaren. Ein lebendig gewordener Albtraum, entlehnt aus der griechischen Mythologie. Ehemann Tom Kaulitz blieb erschien passend dazu als versteinerter Ritter.
Mit ihnen auf dem roten Teppich: Heidis Kinder Johan Samuel, Henry Samuel mit Freundin Kayla Betulius und Lou Samuel begleiteten das Paar.
Doch nicht nur das Gastgeberpaar sorgte für Staunen: Zahlreiche bekannte prominente Gäst:innen folgten der Einladung ins Hard Rock Hotel - natürlich in angemessener Halloween-Couture.
Einer durfte auf Heidis Halloween-Party natürlich nicht fehlen: Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz erschien als Sailor Moon auf dem Red Carpet. Neben Bill und Tom Kaulitz unterstützte auch Tokio-Hotel-Bandkollege Georg Listing den Abend – gemeinsam mit seiner Frau Susanne.
Viele deutsche Stars unter den Gäst:innen
Creative Director und GNTM-Juror Thomas Hayo zeigte ebenso Präsenz wie GNTM-Siegerin Daniela Djokic aus der aktuellen Staffel. Rebecca Mir und Massimo Sinató zogen als Gomez und Morticia Addams alle Blicke auf sich. Model Elias Becker, Sohn von Boris Becker, kam mit Freundin Yasmine zur gruseligsten Party-Nacht des Jahres. Becker-Tochter Anna Ermakova zeigte sich in einem sexy Barock-Outfit.
Die Elevator Boys – als makabre Luxus-Pagen
Besonders ins Auge fielen die Elevator Boys. Luis Freitag, Tim Schaecker, Julien Brown, Bene Schulz und Jacob Rott hatten ihren Humor im Gepäck: Sie verkleideten sich als Hotel-Pagen – und schoben neben Koffern auch den abgetrennten Kopf ihrer Gastgeberin Heidi auf einem Wägelchen durch die Gegend.
Unter den weiteren Gästen mischten sich zahlreiche internationale Stars und Kreative, die den roten Teppich in eine surreale Fantasieparade verwandelten. Famke Janssen – einst Bond-Gegenspielerin – zeigte sich ebenso wie Ariana Madix, während Gigi Gorgeous im federübersäten Karnevalskostüm für Rio-Flair sorgte.
Valentina Sampaio glänzte als Leeloo aus "Das fünfte Element" und Maye Musk brachte als Cruella de Vil eleganten Cruel-Chic mit. Drag-Ikonen, Influencer-Größen und Models – darunter Alexis Ren und Carmella Rose – fügten dem Abend zusätzliche Star-Power hinzu, ergänzt von MTV- und Broadway-Gesichtern wie Jay Manuel und Megan Hilty.
