Tochter Leni springt ein
"Ging nichts mehr": Warum Heidi Klum bei GNTM 2026 plötzlich fehlte
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Germany's Next Topmodel
Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
In einem Interview plaudert Heidi Klum aus dem Nähkästchen und gibt Einblicke hinter die Kulissen der neuen GNTM-Staffel. Ausgerechnet am Tag einer wichtigen Folge lag sie komplett flach. Was dahintersteckt - und wer kurzfristig für sie eingesprungen ist, erfährst du hier.
Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn
Ikonischer Satz neu verpackt
In der aktuellen Staffelvorschau sorgt eine Szene für Aufmerksamkeit. Leni Klum spricht den ikonischen Satz ihrer Mutter und verteilt offenbar selbst die Fotos. Der Clip deutet an, dass sie damit eine Rolle übernimmt, die bisher Heidi vorbehalten war.
Ich habe heute kein Foto für dich.
In der Community wurde spekuliert, ob Leni nun die Show moderiere. Schließlich wird seit Jahren gemunkelt, ob und wann die 21-Jährige die Show ihrer Mutter übernehmen könnte.
Nun klärt Mama Heidi auf, dass er Grund für Lenis Auftritt ein ganz anderer war ...
Heidi ist krank und Leni übernimmt ihren Platz
Im Interview mit "Bild" gibt Heidi Klum einen Einblick hinter die Kulissen der neuen GNTM-Staffel: Sie erzählt, dass sie ausgerechnet am Tag einer wichtigen Episode komplett ausgeknockt war. Der Grund: eine Lebensmittelvergiftung.
Bei mir ging gar nichts mehr.
Einen Drehtag einfach absagen wollte sie aber nicht - zu groß die Produktion, zu eng der Plan, zu wichtig die Folge. Also brauchte sie spontan eine Vertretung. Für Heidi kam "nur eine" infrage: Tochter Leni.
Die 21-Jährige, die selbst als Model arbeitet, sprang für ihre Mutter ein und übernahm deren Platz bei der Entscheidung.
Mama Heidi gibt sich jedenfalls vollends zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Sie habe das "richtig gut gemacht", lobt sie lachend.
Noch mehr Überraschungen in der neuen Staffel
GNTM bleibt Familiensache, aber Heidi gibt die Verantwortung nicht ab
Trotz des Ausfalls macht Heidi im Interview deutlich: GNTM bleibt ihre Show - nur eben eine, in der die Familie inzwischen sichtbar mitmischt. Leni übernimmt einmalig die Rolle der Chefin, aber nicht dauerhaft. Heidi ist nach wie vor diejenige, die Woche für Woche entscheidet, wer weiterkommt.
Der Mutter-Tochter-Moment am Set zeigt trotzdem, wie sehr GNTM inzwischen auch als Familienprojekt funktioniert. Auch Sohn Henry modelt mittlerweile und ist immer wieder bei den Dreharbeiten zu sehen.
Wer mehr von ihnen sehen möchte: Am 22. Februar und 1. März stehen sie im Fokus der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk".
Das volle Paket "Germany's Next Topmodel"
Mehr entdecken
Sein Erkennungszeichen
Carsten beweist bei GNTM: Man muss sich nur trauen!
Male Model mit Mission
Tony macht seine Gehörlosigkeit zur Stärke
Bereit für die große Bühne
Zwischen Krawatte und Catwalk: Alexavius will GNTM 2026 aufmischen
Auf geheimer Mission
Jean Paul Gaultier nimmt als Undercover-Model beim Casting teil
Teenie-Star der 2000er
Von "Popstars" zu GNTM: So sah Marq Porciuncula früher aus
Vom Opfer zum Vorbild
Denzel: "Früher wurde ich wegen meines Albinismus gemobbt"
Erster Versuch öffnete ihm die Augen
"Wollte mich von einer neu polierten Seite zeigen": David Lovric über sein GNTM-Comeback
Heidi zückt schon die Schere
Ist Cenk Heidis erster Umstyling-Kandidat?
Aller guten Dinge sind drei?
Zum dritten Mal dabei: Julian Kamps will es erneut wissen!