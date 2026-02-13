Tochter Leni springt ein "Ging nichts mehr": Warum Heidi Klum bei GNTM 2026 plötzlich fehlte Aktualisiert: Vor 56 Minuten von C3 Newsroom Germany's Next Topmodel Germany's Next Topmodel 2026: Abenteuer, Challenges & der Traum vom Titel! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

In einem Interview plaudert Heidi Klum aus dem Nähkästchen und gibt Einblicke hinter die Kulissen der neuen GNTM-Staffel. Ausgerechnet am Tag einer wichtigen Folge lag sie komplett flach. Was dahintersteckt - und wer kurzfristig für sie eingesprungen ist, erfährst du hier.

Ikonischer Satz neu verpackt In der aktuellen Staffelvorschau sorgt eine Szene für Aufmerksamkeit. Leni Klum spricht den ikonischen Satz ihrer Mutter und verteilt offenbar selbst die Fotos. Der Clip deutet an, dass sie damit eine Rolle übernimmt, die bisher Heidi vorbehalten war.

Ich habe heute kein Foto für dich. Leni Klum

In der Community wurde spekuliert, ob Leni nun die Show moderiere. Schließlich wird seit Jahren gemunkelt, ob und wann die 21-Jährige die Show ihrer Mutter übernehmen könnte. Nun klärt Mama Heidi auf, dass er Grund für Lenis Auftritt ein ganz anderer war ...

Heidi ist krank und Leni übernimmt ihren Platz Im Interview mit "Bild" gibt Heidi Klum einen Einblick hinter die Kulissen der neuen GNTM-Staffel: Sie erzählt, dass sie ausgerechnet am Tag einer wichtigen Episode komplett ausgeknockt war. Der Grund: eine Lebensmittelvergiftung.

Bei mir ging gar nichts mehr. Heidi Klum

Einen Drehtag einfach absagen wollte sie aber nicht - zu groß die Produktion, zu eng der Plan, zu wichtig die Folge. Also brauchte sie spontan eine Vertretung. Für Heidi kam "nur eine" infrage: Tochter Leni. Die 21-Jährige, die selbst als Model arbeitet, sprang für ihre Mutter ein und übernahm deren Platz bei der Entscheidung. Mama Heidi gibt sich jedenfalls vollends zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Sie habe das "richtig gut gemacht", lobt sie lachend.

GNTM bleibt Familiensache, aber Heidi gibt die Verantwortung nicht ab Trotz des Ausfalls macht Heidi im Interview deutlich: GNTM bleibt ihre Show - nur eben eine, in der die Familie inzwischen sichtbar mitmischt. Leni übernimmt einmalig die Rolle der Chefin, aber nicht dauerhaft. Heidi ist nach wie vor diejenige, die Woche für Woche entscheidet, wer weiterkommt. Der Mutter-Tochter-Moment am Set zeigt trotzdem, wie sehr GNTM inzwischen auch als Familienprojekt funktioniert. Auch Sohn Henry modelt mittlerweile und ist immer wieder bei den Dreharbeiten zu sehen. Wer mehr von ihnen sehen möchte: Am 22. Februar und 1. März stehen sie im Fokus der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk".