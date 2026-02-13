Male Model mit Mission "Was nuschelst du da?": GNTM-Kandidat Tony lässt sich von seiner Gehörlosigkeit nicht stoppen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas Vogel Germany's Next Topmodel Tony: Der gehörlose Sportler kämpft für seinen Model-Traum Videoclip • 12:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Tony ist taub - und kennt die harten Worte, die viele Gehörlose tagtäglich erleben. Bei "Germany's Next Topmodel" 2026 will er zeigen, dass Anderssein eine Stärke ist.

+++ Update, 12. Februar 2026 +++ Tony träumt groß: Beim offenen Casting für die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" will sich der 31-Jährige gegen hunderte Mitbewerber durchsetzen und Heidi Klum sowie Gastjuror Jean Paul Gaultier von seinem Model-Potenzial überzeugen. Sein Antrieb? Menschen, die oft übersehen werden, eine Stimme geben - und als Inspiration dienen. Denn Tony weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, anders zu sein: Seit seinem zweiten Lebensjahr ist der gebürtige Mecklenburger aufgrund einer Innenohr-Entzündung stark hörgeschädigt.

Tony bei GNTM 2026: "Ohne die Hörgeräte hör ich nichts" Heute spricht Tony offen über seine Taubheit, präsentiert seine fast unscheinbaren Hörgeräte vor der Kamera. Mit ihnen könne er "hören und verstehen - aber nicht alles", erklärt er, verschweigt aber auch nicht die Realität: "Ohne die Hörgeräte hör ich nichts. Somit ist meine Definition, dass ich gehörlos bin." Dass dieser offene Umgang das Ergebnis eines langen Prozesses war, liegt auf der Hand. Die Sprache mit "zwei, drei Jahren" neu zu erlernen, sei für Tony "ein harter Kampf" gewesen, wie er offenbart. Ob es nun an seinen vorherigen Geräten lag, mit denen er "schlechter gehört" habe, oder an seiner Aussprache, die Hörende als anders wahrgenommen haben - "viele Widerstände" haben den Sales-Advisor geprägt. Bis heute hallen die Worte nach, die er damals ertragen musste: "'Hey, du hörst ja so schlecht. Was nuschelst du da?' Das war echt sehr anstrengend und fordernd für mich!"

"Trotz aller Widrigkeiten lagt ihr falsch!" Doch davon hat sich Tony nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, er hat es geschafft, gerade aus den schmerzhaften Erfahrungen in der Vergangenheit seine innere Stärke zu schöpfen. "Ich versuche immer, die positive Energie rauszuziehen", verrät der 31-Jährige. Dadurch habe er persönlich wachsen können. Heute kann Tony seinen Peiniger:innen stolz und selbstbewusst entgegentreten: "Trotz aller Widrigkeiten lagt ihr falsch!"

Tony hat große Ambitionen Und wie falsch sie lagen, beweist Tony mit seinen zahlreichen Erfolgen. Er wurde nicht nur mit der Deutschen Gehörlosen Handball-Nationalmannschaft Vize-Europameister 2024, sondern kann auch auf beachtliche Model-Erfahrungen zurückblicken: "In meiner Schulzeit hab ich viel gemodelt, war auf der Berliner Fashion Week, war in Skandinavien, hatte viele Fotoshootings", offenbart er. Obendrein bekam er 2015 den Titel Mr. Gay Germany und wurde ein Jahr später zum Mister Mecklenburg-Vorpommern gewählt.

Ob er auch das Zeug zu Germany's Next Topmodel hat? Große Ziele für die neue Staffel hat der 31-Jährige allemal: "Ich will zeigen, dass ich anders, speziell und individuell bin. Außerdem möchte ich viel Gebärdensprache in Fotoshootings einbeziehen." Doch bevor es so weit ist, muss Tony beim offenen Casting in Köln überzeugen. "Ich hab Angst, dass ich meine Nervosität nicht unter Kontrolle haben werde. Aber ich will einfach nur Spaß haben - und es genießen", erklärt Tony kurz vor seinem großen Runway-Moment. Ob er es in die nächste Runde schafft, siehst du in der Auftaktfolge der 21. Staffel - jederzeit kostenlos auf Joyn. Mehr zu Tony erfährst du weiter unten im Artikel.

+++ Original-News +++ Tony lebt und atmet Mode. Seit 14 Jahren ist er im Fashion-Bereich tätig, kennt die Branche in- und auswendig. Doch der Berliner nimmt sie anders wahr als andere: Er ist taub. Bei "Germany's Next Topmodel" 2026 will Tony beweisen, dass man auch ohne Gehör ganz oben mitspielen kann.

Vom Sales-Advisor zur professionellen Männer-Model? Tony ist einer der Kandidaten bei GNTM 2026. Hier ist er auf dem Catwalk vor Heidi Klum und Design-Ikone Jean Paul Gaultier zu sehen. Bild: Joyn / Daniel Graf

Tony ist kein unbeschriebenes Blatt in der Modewelt. Fast sein halbes Leben lang berät er als Sales-Advisor im Fashion-Bereich Kund:innen, kennt Trends und weiß, was funktioniert. Doch jetzt will der 31-Jährige die Seiten wechseln und als Male Model durchstarten - vielleicht sogar als Muse einiger Designer:innen: "In einer unbekannten Welt wird man mit Challenges herausgefordert - und wer sie annimmt und mit Mut, Kreativität und Leistung umsetzt, der hat Potenzial, Topmodel zu werden." Tonys Ziel: Sein zwölfjähriges Ich stolz machen und zeigen, dass Aufgeben keine Option ist.

Ich bin hier, um zu beweisen, dass man alles schaffen kann - auch in einer Branche, die oft härter ist, als sie nach außen scheint. Tony

GNTM-2026-Kandidat Tony: "Ich stehe für Echtheit, Mut und die Kraft, anders zu sein" Was Tony von anderen Kandidaten in Staffel 21 unterscheidet, ist seine Taubheit. Doch statt sich davon einschränken zu lassen, nutzt er sie als Antrieb: "Als Gehörloser habe ich gelernt, mich nicht von Grenzen, sondern von Möglichkeiten leiten zu lassen." In einer Welt, die von Perfektion besessen ist, stehe Tony, wie er selbst erklärt, für "Echtheit, Mut und die Kraft, anders zu sein" und wolle zeigen, "dass Erfolg im Modelbusiness nichts mit Lautstärke zu tun hat, sondern mit Haltung, Ausdauer und Leidenschaft".

"Ich will nicht perfekt sein, ich will echt sein" Tony will jedoch nicht nur vor die Kamera treten, er will auch Menschen inspirieren. "Meine Gehörlosigkeit sehe ich nicht als Hindernis, sondern als Teil meiner Geschichte. Ich will nicht perfekt sein, ich will echt sein", betont er.

Meine Gehörlosigkeit hat mich gelehrt, auf meine Intuition zu vertrauen, Körpersprache zu lesen und mit Ausdruck zu sprechen - ohne Worte. Tony

Dabei sind Herausforderungen für den 31-Jährigen nichts Neues. "Mein Weg war nicht immer einfach - ich habe Rückschläge erlebt, Zweifel überwunden und gelernt, dass wahre Stärke daraus entsteht, immer wieder aufzustehen", erzählt er offen. Tonys Lebensmotto:

Heute Kämpfer, morgen Gewinner - Schmerz geht vorbei, Stolz bleibt für immer. Tony

Auf den Spuren von Nyle DiMarco Neben seiner Mutter hat Tony ein großes Vorbild: Nyle DiMarco, selbst gehörlos. Der gefeierte US-Schauspieler und -Filmemacher gewann 2015 "America's Next Top Model" und inspirierte damit Millionen.

Kann Tony seinem Vorbild folgen und sich als erster gehörloser Kandidat bis zum Titel Germany's Next Topmodel 2026 vorkämpfen? Die neue Staffel siehst du immer mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.