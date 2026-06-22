So geht es für den Sieger weiter "Wow!" Heidi Klum begeistert von neuen Shooting-Bildern des GNTM-Gewinnners Ibo Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Germany's Next Topmodel Ibo gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2026 Videoclip • 08:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von Ibos starken Shooting-Leistungen konnten sich GNTM-Fans die ganze Staffel hinweg überzeugen lassen. Doch nun liefert der 21-Jährige neue Bilder, die sogar Heidi Klum aus den Socken hauen.

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Ibo liefert Close-ups mit Tiefgang Einfach nur stark. Knapp einen Monat nach seinem GNTM-Gewinn meldet sich Ibo mit eindrucksvollen Fotos zurück. Und die gefallen nicht nur den Fans des aktuellen Siegers, sondern auch Heidi Klum höchstpersönlich. Nachdem der 21-Jährige seine neuesten Shooting-Ergebnisse auf Instagram geteilt hatte, reagierte die Model-Chefin höchstpersönlich.

Wow. Heidi Klum

Das ist nicht gerade eine Selbstverständlichkeit, denn Posts von Heidi Klum auf den Seiten ihrer ehemaligen Kandidat:innen sind echt die Ausnahme. Entsprechend entzückt reagieren Ibo und der verantwortliche Fotograf auf ihr Kompliment mit freudigen Emojis und lodernden Herzen.

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Fotografiert wurde Ibo von keinem Unbekannten. Hinter den Bildern steckt Star-Fotograf Robert Schlesinger. Der Berliner Künstler hatte schon allerhand Prominenz aus der Entertainment-, aber auch der Politik-Branche vor der Linse. Da treffen mal eben Matthias Schweighöfer und Sophia Thomalla auf Olaf Schulz und Robert Habeck. Kann man mal so machen.

Ibo und Aurélie shooten wieder zusammen Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit. Erst letzte Woche war Ibo zusammen mit Siegerin Aurélie auf dem "Icon"-Magazin Summer Dinner. Im Zuge des Events kam es sogar zu einem kleinen Shooting der beiden aktuellen Titelträger:innen.

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Witzig: Direkt der erste Kommentar kommt von Best-Ager-Model Gerhard, der ebenfalls Teilnehmer der 21. Staffel war. "Ihr zwei seht gut aus. Ibo ist auf jedem Bild eine coole Socke", schwärmt der 58-Jährige unter dem Post. Ibo und Aurélie machten schon vor ihrem GNTM-Gewinn gemeinsame Sache. Bei der Schauspiel-Challenge stellten die beiden ihre Improvisationskünste zur Schau.

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