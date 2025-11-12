Der große Überblick "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Wer ist noch zusammen, wer getrennt? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Nicholas V. Diese Paare sind nach ihrer Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" noch zusammen. Bild: Joyn / SAT.1 / Christoph Assmann

Am Ende jeder "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel dürfen sich die Paare entscheiden: Halten sie an ihrer Ehe fest oder gehen sie getrennte Wege? Wer aus insgesamt 12 Staffeln aktuell noch zusammen ist.

Staffel 11: (K)ein Happy End für diese Paare? Erneut wurde die allesentscheidende Frage gestellt: Im großen Finale der 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" mussten sich die Paare entscheiden, ob sie weiterhin an eine Zukunft zu zweit glauben - oder nicht.

Emma und Christian - getrennt Sie waren die Ersten, die im großen Finale der 11. "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel ihre Entscheidung mitteilten. Doch bereits vor der Verkündung stand fest, dass für sie das Experiment ein voller Erfolg war: Ihre Nähe und Zuneigung sprachen Bände. Beide entschieden sich wenig überraschend für die Ehe. Inzwischen sind sie getrennt und geschieden. Die Gründe halten beide privat.

Jenny und Martin - getrennt Von Schmetterlingen im Bauch zu verletzten Gefühlen: Für Jenny und Martin endete ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise nicht erfolgreich. Denn der 46-Jährige erklärte bereits vor der finalen Entscheidung seine Ehe für gescheitert - und hielt daran fest. Auch Jenny, die bis zuletzt an die Ehe glaubte, entschied sich im Finale für die Scheidung. Der Grund? Martin hatte ihre Hoffnung auf ein klärendes Gespräch enttäuscht. Inzwischen ist Martin wieder glücklich verliebt.

Desiree und Marco - getrennt Bis zuletzt hatten Desiree und Marco mit Kommunikations-Problemen und unterschiedlichen Bedürfnissen nach Nähe zu kämpfen. Obwohl sich der 44-Jährige im letzten Moment doch für die Ehe entschied, sprach sich Desiree im Finale für die Scheidung aus. Die Belastungen der letzten Wochen waren zu groß. Dennoch ließ Desiree eine Versöhnung nach einer kurzen Auszeit offen, wie sie nach der Entscheidung erklärte: "Ich glaube, wir nennen das 'Ehe mit Pause'. […] Dann kriegen wir vielleicht die Kurve noch." Inzwischen sind die beiden geschieden.

Francisca und Kevin - getrennt Franciscas und Kevins märchenhafter Start in ihre "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe wurde schnell von dunklen Wolken überschattet. Im Finale überraschte Kevin mit dem Entschluss, an der Ehe festzuhalten und die Probleme gemeinsam zu lösen. Doch Francisca sah zu viele unüberwindbare Hürden und entschied sich für die Scheidung.

Pia und Toni - getrennt Pias und Tonis Reise bei "Hochzeit auf den ersten Blick" verlief harmonisch, allerdings ohne große Anziehung und Gefühle. Im Finale bestätigte sich die fehlende Wärme: Pia entschied sich angesichts des ausbleibenden Funkens für die Scheidung, während Toni weiterhin auf einen Neustart hoffte und an der Ehe festhalten wollte.

Michelle und Fabian - zusammen Michelles und Fabians Vertrauen in das Experiment und ihr Einsatz für die Ehe zahlten sich aus. Am Final-Tag strahlten sie Vertrautheit aus, suchten immer wieder die Nähe zueinander. Im Beisein der Expert:innen bekräftigten beide den festen Entschluss, an ihrer Ehe festzuhalten. Michelle, die für Fabian sogar im Dirndl erschien, zeigte sich voller Vorfreude: "Ich freue mich auf alles, was kommt, darauf, dass wir zusammenwachsen und uns weiter kennenlernen können." Sichtlich gerührt erwiderte der 38-Jährige: "Es ist einfach schön, dich an meiner Seite zu haben." Inzwischen haben sie ihr gemeinsames Haus in Fabians Heimat Illertissen bezogen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - Staffel 10: Wie haben sich die Paare entschieden? Die Jubiläums-Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" lief im September 2023. Wie in den Staffeln zuvor gab es auch im Jubiläums-Jahr kein einziges Nein auf dem Standesamt. Alle sechs Paare liefen in den Hafen der Ehe ein, doch nicht alle davon entschieden sich im großen Finale für eine gemeinsame Zukunft. Während bei Alexandra und Heiko, Marina und Robert sowie Marina und Kai aus Wissenschaft Liebe geworden ist, gingen Bianca und Oliver, Michaela und Karsten sowie Yasemin und Jochen nach dem Finale getrennte Wege.

Alexandra und Heiko - zusammen Im großen Finale der Jubiläums-Staffel entscheiden sich Alexandra und Heiko für die Ehe. "Sie geben sich gegenseitig das, was sie sich wünschen", meinte Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer. Nach der Entscheidung wurde Alexandra noch einmal richtig emotional: "Ich blicke voller Freude in die Zukunft. […] Ich war immer glücklich in meinem Leben und zufrieden. Ich hatte alles, was ich brauchte, und jetzt spür ich einfach: Da war wirklich noch was, was ich doch noch brauchte." Mit Heiko an ihrer Seite kann ihre gemeinsame Zukunft beginnen. Inzwischen haben sie ein Grundstück und ein Fertighaus gekauft.

Yasemin und Jochen - getrennt Am Ende der Staffel entschieden sich Yasemin und Jochen für die Ehe - vor allem aber für ein weiteres Kennenlernen. Für eine Überraschung im Finale sorgte die 31-Jährige, als sie ihrem Ehemann einen neuen Ring schenkte: "Damit jeder weiß, dass du irgendwo hingehörst, nämlich zu mir!" Denn Jochen hatte seinen Ehering während der Hochzeitsreise auf Bali verloren. Die nächste Überraschung folgte einen Tag nach dem großen Finale: Jochen verkündete auf seinem Instagram-Profil die Trennung von Yasemin. "Leider hat es bei uns nicht genug gepasst und wir haben uns im Guten getrennt. Auch wenn wir uns mit der Zeit mehr angenähert haben und die guten Seiten des jeweils andern kennengelernt haben, hat es für uns als Paar nicht gereicht", schrieb der 38-Jährige.

Marina und Robert - zusammen Schon Dr. Sandra Köhldorfer wusste: "Aus den beiden kann etwas Großes werden." Die Matching-Expertin sollte recht behalten: Marina und Robert haben sich nicht gesucht, dafür umso mehr gefunden. Von Beginn an war das nötige Vertrauen da, einander näher kennenzulernen. Mit Erfolg: Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" entschieden sich die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter wenig überraschend für die Ehe. Steht schon bald der nächste große Schritt an? Über Familienplanung haben Marina und Robert jedenfalls schon gesprochen. Ende 2024 haben sich die beiden ein Haus gekauft.

Marina und Kai - zusammen Marina konnte sich während ihrer Hochzeitsreise in Thailand nicht recht öffnen. Doch Kai gab seiner Ehefrau die nötige Zeit, um Nähe und Vertrauen aufzubauen. Am Finaltag offenbarte die 29-Jährige schließlich ihre Liebe zu Kai: "Meine Gefühle haben sich sehr stark für ihn entwickelt." Einem gemeinsamen Leben stand somit nichts mehr im Wege: Voller Zuversicht trafen beide im Staffelfinale den Entschluss, das Abenteuer Ehe weiterzuführen. Ein weiteres Mal wurde bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Mut mit der großen Liebe belohnt. Mitte Juni 2025 haben die beiden zum zweiten Mal geheiratet.

Bianca und Oliver - getrennt Ihr Start in die Ehe hätte holpriger nicht sein können: Ein heftiges Unwetter an Biancas und Olivers großem Tag sorgte zunächst für Unmut, dann war die Braut von ihren fehlenden Emotionen ernüchtert. Obwohl die beiden sich auf einen Neustart einigten, wurden sie nie so richtig warm miteinander. So kam es, dass die Personalsachbearbeiterin und der Produktionsleiter das Experiment vorzeitig abbrachen. Im Finale bestätigten sie ihren Entschluss schließlich offiziell. Aus Wissenschaft ist bei ihnen keine Liebe, dafür aber immerhin eine gute Freundschaft geworden.

Michaela und Karsten - getrennt Bei Michaela und Karsten lief es anfangs noch richtig gut: Die Harmonie war da. Doch schon während ihrer Hochzeitsreise auf Mauritius entwickelten sich erste Kommunikationsprobleme, die die beiden bis zum Schluss nicht mehr lösen konnten. "Ich habe manchmal das Gefühl, wir sprechen zwei komplett unterschiedliche Sprachen", offenbarte die 54-Jährige kurz vor der Entscheidung im großen Finale. Nach mehrmaligem Nachfragen legte sich Karsten schließlich fest: Er will die Scheidung. Obwohl Michaela an die Ehe glaubte, war damit das Ende von Michaelas und Karstens gemeinsamer Zukunft besiegelt.

Staffel 9: Ehe oder Scheidung? Im Oktober 2022 ging "Hochzeit auf den ersten Blick" in die neunte Runde. In dieser Staffel schlossen Jaqueline und Peter, Michaela und Oliver, Kinga und Morten, Jana und Markus, Natascha und Dennis sowie Nadine und Christoph den Bund der Ehe. Sowohl bei Jaqueline und Peter als auch bei Michaela und Oliver hält die Ehe noch heute.

Jaqueline und Peter - zusammen Verliebte Blicke und strahlende Augen: Es war nicht zu übersehen, dass Jaqueline und Peter sich gefunden hatten. Damit überraschte es weder die Expert:innen noch die anderen Teilnehmer:innen, dass die beiden gemeinsam den Raum verließen. Zuvor schwärmte Peter regelrecht von seiner Frau: "So viel Spaß mit einer Partnerin zu haben, [das] hatte ich, glaube ich, noch nie so." Die größte Herausforderung für das Paar war die Entfernung, doch eine Lösung schien schon in Sicht. Mittlerweile wohnen die beiden zusammen und haben Ende 2024 ihr erstes Kind bekommen.

Michaela und Oliver - zusammen Oliver und Michaela sind glücklich. Das kann man dem Paar sofort ansehen. Oliver hatte sein persönliches Ziel umgesetzt und kommunizierte viel mit seiner Partnerin. "Sie hat immer ein offenes Ohr, dann fällt es auch leichter zu reden", erzählte er bei der Entscheidung. Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" entschieden sich die Turteltauben für die Ehe. Bis heute sind die beiden glücklich zusammen.

Kinga und Morten - getrennt Für Morten und Kinga ist die Ehe passé. Auf Instagram machte Morten reinen Tisch: "Heute muss ich euch leider mitteilen, dass der Weg von Kinga und mir nicht mehr zusammen weiter geht." Trotzdem bedankte sich der Bergheimer für die schöne gemeinsame Zeit mit Kinga: "Du wirst immer ein Stück von mir sein. [Ich] denke gern an unsere gemeinsame Zeit zurück."

Jana und Markus - getrennt Traurige Nachrichten von Jana und Markus: Die beiden gaben bekannt, künftig getrennte Wege zu gehen. Mittlerweile ist das Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar geschieden, wie Markus auf seinem Instagram-Account Ende Januar 2024 preisgab.

Natascha und Dennis - getrennt Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" entschieden sich Dennis und Natascha wortwörtlich für getrennte Wege. Schon während der Hochzeitsreise hatte sich die Kommunikation schwierig gestaltet. In Folge 8 gab das Paar an, dass es weiter an seiner Beziehung arbeiten wolle. Doch nach dem Gespräch mit den Expert:innen verließen Dennis und Natascha den Raum durch getrennte Türen.

Nadine und Christoph - getrennt Schon während ihrer Hochzeitsreise hatte es zwischen Christoph und Nadine gekriselt, der 29-Jährige reiste früher ab. Im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" erschien nur Nadine. Das Paar ging getrennte Wege.

Simone und Marcus - unklar Nach langsamer Annäherung hatte es schließlich bei Simone und Marcus gefunkt. Bei der Entscheidung überraschte Marcus alle Anwesenden, als er seiner Frau einen Heiratsantrag machte. Ein schöner Start in die gemeinsame Zukunft! Nach den Dreharbeiten hat sich das Paar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis heute ist nicht richtig bestätigt, ob die beiden noch ein Paar sind.

Manuela und Ralf - getrennt Über ihren Instagram-Kanal verkündete Manuela Ende 2021, dass Ralf und sie nun getrennte Wege gehen. Die 50-Jährige wünschte ihrem Ex-Partner und seiner neuen Freundin nur das Beste und betonte: "Mir geht es richtig gut."

Anika und David - getrennt Bei der Entscheidung beschlossen Anika und David, ihre Ehe fortzusetzen. Doch im Dezember trennte sich das Paar. Auf Instagram schrieb Anika: "Wir sind im Guten auseinander und haben auch immer noch Kontakt."

Lisa und Mario - getrennt Die beiden haben Zeit gebraucht, um zueinander zu finden. Doch dank Geduld und guter Kommunikation entschloss sich das Paar, seine Ehe weiterzuführen. Doch im Frühjahr 2022 trennten sich Mario und Lisa schließlich. Für sie ist das Experiment jedoch nicht gescheitert: "Trotz alledem ist es für uns nicht gescheitert, weil aus Wissenschaft eine wunderbare Freundschaft entstanden ist. Die Experten haben tolle Arbeit geleistet und uns eine richtig gute Basis geschaffen", schrieb Mario unter das gemeinsame Video auf Instagram. Im Herbst 2023 dann die überraschenden Neuigkeiten von Ex-Teilnehmerin Lisa: Mehr als ein Jahr nach ihrem Ehe-Aus ist die medizinische Fachangestellte wieder frisch verliebt. Inzwischen hat sie auch Nachwuchs bekommen.

Selina und Michael - getrennt Den Wunsch, weiterhin ein Leben miteinander zu teilen, besiegelten Michael und Selina bei der Entscheidung mit einem "Ich liebe dich". Ende 2021 veröffentlichte die Aachenerin einen Post auf Instagram, in dem sie die Trennung von Ehemann Michael thematisiert. Dennoch wollte sie die Erfahrung nicht missen: "Ich habe mich als Person stark reflektiert, viel gelernt und bin über mich hinausgewachsen und darüber hinaus habe ich so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Alles in allem war es ein voller Erfolg!", schrieb die 26-Jährige.

Juliana und Robert - getrennt Das Paar hat sich schon bei der Entscheidung dazu entschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Lies hier mehr über Juliana und Robert.

Staffel 7: Bei einem Paar hält die Ehe noch heute In der 7. Staffel wagten Annika und Manuel, Lisa und Michael, Ariane und Martin, Janina und Dennis, Emily und Robert, Wiebke und Norbert sowie Daniela und René das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick". Einzig und allein Annika und Manuel sind auch heute noch glücklich zusammen. Update vom 30. Oktober 2023: Baby-News! Emily, Ex-Teilnahmerin bei "Hochzeit auf den ersten Blick", erwartet Nachwuchs

Annika und Manuel - zusammen 2020 gaben sich Annika und Manuel ein sehr zaghaftes Ja-Wort. Von Beginn an war die Kommunikation zwischen den beiden schwierig und die Ehe-Leute stießen immer wieder an ihre Grenzen. Doch Annika und Manuel gaben nicht auf und kämpften weiter um ihre Beziehung - mit Erfolg. Das Paar ist immer noch zusammen und genießt sein Familien-Leben samtNachwuchs.

Ariane und Martin - getrennt Sehr lange blieb es um Martin und Ariane still. Im September 2021 veröffentlichte Ariane dann ein langes Video-Statement auf Instagram. "Heute muss ich euch leider sagen, dass Martin und ich kein Paar mehr sind. Wir haben uns vor wenigen Wochen getrennt", verkündete sie. "Mir ist wichtig zu sagen, dass die Entscheidung ganz allein von Martin ausging", fuhr sie fort. Dennoch: "Es fließt kein böses Blut zwischen uns. In einem Jahr müssen wir uns aber in die Reihe der geschiedenen HadeB-Paare einreihen", stellte Ariane klar. Auch wenn Ariane nicht mehr mit ihrem Partner Martin zusammen ist, habe sie zwei neue Freundinnen gewonnen. So postete die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin immer wieder Bilder von sich mit Annika und Janina und bedankte sich dabei für die schöne gemeinsame Zeit.

Janina und Dennis - getrennt Dennis und Janina gehören zu den "Herbstpaaren" der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". In der Sendung entschieden sich beide noch für die Ehe, doch im Juli 2021 wandte sich Janina mit einem langen Post an ihre Follower:innen, in dem sie die Trennung der beiden bekannt gab. Den Grund für die Trennung wollte sie nicht nennen: "Die Gründe, die dazu geführt haben, dass wir nicht weiter zusammen sein möchten, wollen wir privat halten. Ihr sollt aber wissen, dass es eine einvernehmliche und friedliche Trennung ist. Es gibt keinen Rosenkrieg", versicherte Janina.

Staffel 6 In der 6. Staffel gaben sich Cindy und Alexander, Melissa und Philipp, Nicole und David, Samantha und Serkan, Christina und Marcel sowie Marc und Jessica das Ja-Wort. Nach den Dreharbeiten sind Melissa und Philipp Eltern geworden. Inzwischen haben sich jedoch alle Paare getrennt.

Melissa und Philipp - getrennt 2019 sahen sich Melissa und Philipp zum ersten Mal tief in die Augen und beschlossen, dem Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" eine Chance zu geben. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern eines Sohnes. Mittlerweile haben sich Melissa und Philipp getrennt. Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes gaben die beiden das Ende ihrer Beziehung bekannt.

Samantha und Serkan - getrennt Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" führte ein weiteres Paar zusammen: Samantha und Serkan. Auch wenn Samantha sich zunächst nicht sicher war, ob sie Serkan wirklich heiraten wollte, gaben sich die beiden schließlich das Ja-Wort. 2022 folgte die Trennung, bekanntgegeben über Instagram. Gemeinsam wollen sie einen Weg finden, beide für ihren Sohn da zu sein.

Cindy und Alexander - getrennt Im Mai 2022 verkündete Cindy die Trennung von ihrem Ehepartner Alexander auf Instagram: "Für mich ist das Experiment #hochzeitaufdenerstenblick nicht gescheitert, denn aus Wissenschaft ist Liebe geworden. Aber Dinge verändern sich und so hat es unsere Liebe leider nicht geschafft."

Nicole und David - getrennt Nicole und David gaben sich 2019 das Ja-Wort. Obgleich der Start in die Ehe für die beiden etwas holprig war, gaben die beiden mit der Zeit ein starkes Team ab und waren sogar in Staffel 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen. Im Mai 2020 dann der Schock: David veröffentlichte auf Instagram einen langen Beitrag, in dem er die Trennung von seiner Frau Nicole bekannt gab. "Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, wir haben bis zum Ende gekämpft und sogar noch mal die Therapeuten der Sendung dazugeholt, um wirklich kein Mittel auszulassen [...]. Nichtsdestotrotz haben wir erkannt, dass es für uns keine gemeinsame Zukunft mehr geben wird und wir in unserer Zukunftsplanung nicht auf einen Nenner kommen." Die gemachten Erfahrungen bereue er aber nicht, betonte David in seinem Post. Kurz darauf meldete sich auch Nicole in einem Video auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und dankte David dafür, dass er mit seinem Post den Anfang für sie gemacht habe. Große Überraschung für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans: Nicole ist inzwischen mit einem Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten zusammen. Bei dem Paar gibt es süße Neuigkeiten.

Staffel 5 In der 5. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" schlossen Mariana und Raik, Nane und Damian, Selina und Aron, Simone und Guido, Sandra und Sebastian sowie Tamara und Sascha den Bund der Ehe. Allerdings entschieden sich alle Paare anschließend für die Scheidung.

Staffel 4 In Staffel 4 heirateten Michelle und Daniel, Christina und Julian, Karin und Frank, Jennifer und Christian sowie Selina und Steve. Alle Paare gingen danach getrennte Wege.

Staffel 3: Ein Paar ist heute noch glücklich zusammen In der 3. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagten Kathrin und Ingo, Romy und Rico, Anja und Sebastian sowie Ramona und Stephan das Liebes-Experiment. Bis auf Ramona und Stephan entschieden sich die anderen Paare für eine Scheidung.

Ramona und Stephan - zusammen Ramona und Stefan lernten sich 2016 am Standesamt kennen und entschieden sich mehrere Wochen später für die Ehe. Heute sind sie immer noch glücklich verheiratet - und haben einen gemeinsamen Sohn: Elias. In der ersten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 kam das Paar noch mal zu Wort: "Wir sind [...] total dankbar, bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' mitgemacht zu haben. Es war für uns die beste Entscheidung und wir hoffen, dass es anderen auch so geht", erzählte Ramona. Bis heute sind sie glücklich zusammen und genießen ihr Familien-Leben.

Staffel 2 In Staffel 2 von "Hochzeit auf den ersten Blick" heirateten Michelle und Kalman, Vanessa und David, Jutta und Marko sowie Jasmin und Peter. Alle Paare gehen heute getrennte Wege.

Vanessa und Peter - getrennt 2015 sind Vanessa und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zwar nicht gematcht worden, dennoch fanden sie zueinander. Acht Jahre später nahm die ungewöhnliche Liebesgeschichte der beiden ein jähes Ende. Das gab Vanessa überraschend auf ihrem Instagram-Profil bekannt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Sanyana und Leon.

Staffel 1 In der ersten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2014 heirateten die Kandidaten Bea und Tim, Jana und Rico, Tatjana und Dennis sowie Steffi und Pierre. Jedes dieser Paare entschied sich für im Nachhinein für die Scheidung.

Bea und Tim - getrennt Bea und Tim war das erste Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick", das verheiratet wurde. Fans feierten sie lange als absolutes Traumpaar, denn ihre Ehe hielt viele Jahre. Doch dann verkündete Bea: "Ja, es stimmt. Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt, um den Jahreswechsel 2019/2020 herum. Aber wir wollten den Schein noch etwas aufrechterhalten." Den Grund für das Beziehungs-Aus gab sie ebenfalls bekannt: "Wir haben uns einfach klassisch auseinandergelebt. Aber da ist kein böses Blut. Freundschaftlich ist immer noch alles okay, aber die Gefühle sind nicht mehr da."

