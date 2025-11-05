Neues Update "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer trifft aus Sorge ums Baby schwere Entscheidung Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicholas V. Dr. Sandra Köhldorfer ist zum ersten Mal Mutter geworden. Bild: Dr. Sandra Köhldorfer

Ein offenes Herz und ehrliche Worte von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer: Nach einer langen Kinderwunschreise und einigen Hürden mit Baby Kaia, teilt sie eine sehr persönliche Entscheidung.

Ein Wunder nach langer Reise Vor einem Jahr wagte "Hochzeit auf den ersten Blick"- und neuerdings "Hochzeit auf den zweiten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer den letzten Versuch einer Kinderwunsch-Behandlung - mit Erfolg! Baby Kaia kam als Frühchen zur Welt, ist nun fünf Monate (korrigiert, da als Frühchen geboren: dreieinhalb Monate) alt und bringt unendliche Freude in ihr Leben. Doch die ersten Monate waren nicht ohne Herausforderungen: Wie die Neu-Mama in ihrem neuesten Instagram-Beitrag verrät, führten starker Reflux und Sorgen um Kaias Atmung zu zwei Krankenhaus-Aufenthalten. Trotz dieser schwierigen Momente überwiegt das Glück, und Dr. Sandra Köhldorfer genießt jede Sekunde mit ihrem kleinen Wunder. Kaia sei "ein echtes 'Easy Baby' - voller Liebe, voller Leben", so die 43-Jährige.

Sie babbelt, beginnt mit Beikost und die Sonne geht mit jedem Lachen auf. Dr. Sandra Köhldorfer über Baby Kaia

Der schwierige Entschluss zum Abstillen Im Angesicht der gesundheitlichen Herausforderungen und nach einer langen, emotionalen Kinderwunschreise traf Dr. Sandra Köhldorfer eine persönliche Entscheidung: Sie stillte ab. Einerseits, um sich mit der Anti-Reflux-Nahrung sicherer zu fühlen, andererseits, weil sie innerlich bereit war, diesen Schritt zu gehen. Ihren Entschluss erklärt die Psychologische Psychotherapeutin mit emotionalen Worten: "Nach Jahren der Kinderwunschreise, über 1.000 Spritzen, zwei Fehlgeburten und so vielen Momenten zwischen Hoffnung und Schmerz - für mich hieß es jetzt: genug." Die 43-Jährige betont zudem, dass die Entscheidung zum (Ab-)Stillen eine sehr persönliche sei und nur der Mutter allein gehöre. Nun blickt Dr. Sandra Köhldorfer voller Freude in die Zukunft, plant ihre eigene Traumhochzeit und freut sich auf die neuen Folgen von "Hochzeit auf den zweiten Blick" (seit 18. Juni exklusiv auf Joyn).

+++ Update, 10. Februar 2025 +++ "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer machte ihre späte Schwangerschaft im Dezember öffentlich, jetzt ist sie zum ersten Mal Mama geworden. Da ihre Tochter sieben Wochen zu früh zur Welt kam, musste die Familie einige Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben - bis jetzt.

Ab nach Hause! Endlich haben die Ärzt:innen grünes Licht gegeben: Überglücklich teilt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer in ihrer jüngsten Instagram-Story mit, dass sie mit Frühchen Kaia endlich das Krankenhaus verlassen und nach Hause gehen darf. Die Kleine sei nun 2,3 Kilogramm schwer und 44 Zentimeter groß, wie die 43-Jährige stolz verrät. Und das Wichtigste: Kaia ist kerngesund!

Wir haben es geschafft. Wir gehen nach Hause. Dr. Sandra Köhldorfer

Außerdem bedankt sich die Matching-Expertin bei ihrer treuen Community für die zahlreichen positiven Nachrichten und lieben Worte, die sie über die letzten Wochen erreicht haben: "Es war echt ein Traum, das alles mit euch zu verstehen. […] Das alles hat mir so viel Kraft gegeben!" Wir wünschen der Familie weiterhin ein wundervolles Kennenlernen in Kaias neuem Zuhause.

"Unsere kleine Kämpferin": Frühchen Kaia Amelia ist da Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Verlobter Ryan Bank sind Eltern einer Tochter: Kaia Amelia wurde sieben Wochen vor dem eigentlichen Entbindungstermin per Kaiserschnitt geboren. Die Eltern sind überglücklich: "Willkommen auf der Welt, Kaia Amelia!" schreibt die stolze Mutter auf Instagram und fügt hinzu: "Der Moment, in dem wir deine Stimme das erste Mal gehört haben und dich das erste Mal gesehen haben, hat unser Leben ab jetzt für immer verändert."

Unsere Herzen sind unbeschreiblich überwältigt von dir. Dr. Sandra Köhldorfer

Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin musste schon vor wenigen Tagen in die Klinik wegen Verdachts auf Präeklampsie. Dann wurde der Blutdruck zu hoch, wie sie gestern bereits auf Instagram mitteilte, sodass die Ärzte sie auf den bevorstehenden Kaiserschnitt vorbereitet haben. Am 16. Januar war es dann so weit. Dr. Köhldorfer schreibt an ihre Fans: "Unsere kleine Kämpferin kam sieben Wochen früher als erwartet - und sie muss noch einige Schritte machen - doch sie macht uns jetzt schon unglaublich stolz. Ihre Lunge braucht noch ein wenig Unterstützung, aber sie ist stark!" Jetzt startet die neue Rolle als Mutter und das Familienleben zu dritt.

Uns geht es gut, und unsere Reise zu dritt hat gerade erst begonnen. Dr. Sandra Köhldorfer

Wir wünschen der frischgebackenen Familie alles Gute für den Start.

"Goodbye, Babybauch": Frühgeburt im Krankenhaus "Ihr Lieben, der große Moment ist bald da und ich verabschiede mich von der Schwangerschaft": Dr. Sandra Köhldorfer gibt vom Krankenbett aus ein letztes Update mit Babybauch - sie wird für den Kaiserschnitt vorbereitet. Der Grund für die Frühgeburt: eine Schwangerschaftsvergiftung. "Mein Blutdruck lässt leider keine andere Wahl mehr. Wir können nichts mehr gewinnen, was die Zeit im Bauch betrifft, um kein Risiko für unser kleines Wunder oder mich einzugehen. Jetzt wird der Kaiserschnitt geplant."

Alles liegt in den besten Händen und ich vertraue der Medizin zu 100 Prozent. Dr. Sandra Köhldorfer

Dankbar für die Schwangerschaft Mit dem Abschied blickt sie noch einmal auf die Zeit mit Bauch zurück: "Es war wunderschön, schwanger zu sein - vom Tag des Einsetzens unseres schönen fünf Tage alten Blastozysten bis heute." Jetzt freut sie sich auf die neue Zeit mit ihrem "kleinen Wunder", das bald bei ihnen sei. Außerdem bedankt sie sich bei ihrer Anhängerschaft: "Es ist so aufregend und ich bin dankbar, dass ihr diesen Weg mit mir mitgefühlt und mitgefiebert habt." Jetzt bittet sie die Fans, die Daumen für den Kaiserschnitt zu drücken. Wir drücken definitiv unsere Daumen und wünschen der Familie eine tolle Kennenlernzeit.

Klinik statt Nestbau: Frühgeburt wegen Präeklampsie? Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Verlobter Ryan Bank werden erstmals Eltern. Wenige Wochen vor dem errechneten Geburtstermin jedoch muss die werdende Mutter jetzt in die Klinik. Wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, litt sie unter hohem Blutdruck und Oberbauchschmerzen. Deshalb kam sie am vergangenen Wochenende in die Klinik, mit Verdacht auf Präeklampsie, auch "Schwangerschaftsvergiftung" genannt, einer ernsten Komplikation während der Schwangerschaft, bei der die Gesundheit von Mutter und Kind gefährdet sein können.

Ein neues Leben in sich zu tragen und den Weg in Richtung Geburt zu gehen, ist eine Reise voller Stärke und Hingabe - das wohl Schönste und Herausforderndste zugleich. Dr. Sandra Köhldorfer

Dr. Sandra Köhldorfer selbst gab Entwarnung und schrieb auf Instagram: Ihr Baby und Körper seien "auf eine 'mögliche' Frühgeburt vorbereitet" worden. Momentan gehe es ihr wieder gut, erklärte die 43-Jährige. Das Wichtigste jedoch: Ihrem Baby gehe es "blendend". Die Matching-Expertin blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Jetzt heißt es Schritt für Schritt schauen, was die nächsten Tage bringen - hoffentlich bleibst du kleines Wunder noch länger in mir - und wie wir jeden Moment so ruhig und stark wie möglich annehmen." Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es Mutter und Kind weiterhin gut geht.

Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Verlobter Ryan Bank könnten nicht glücklicher sein. Nach einer schweren Vergangenheit mit dem Nachwuchs-Thema genießt die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin das Leben als werdende Mutter in vollen Zügen. Doch so eine Schwangerschaft bringt nicht nur positive Aspekte mit sich, wie die 43-Jährige jetzt auf Instagram preisgab.

Dr. Sandra Köhldorfer über körperliche Beschwerden im achten Monat "Manchmal, ihr Lieben, bin ich einfach nur müde", vertraute sich Dr. Sandra Köhldorfer ihren Follower:innen in ihrem jüngsten Schwangerschafts-Update an. Derzeit befindet sich die Matching-Expertin in der 32. Schwangerschafts-Woche, also im achten Monat. Offen sprach die 43-Jährige über die körperlichen Beschwerden, die sie aktuell begleiten: "Der Ischias schmerzt, mir ist übel und das Karpaltunnelsyndrom bindet mir quasi die Hände", teilte sie weiter mit. Hinzu gesellen sich Kopfschmerzen und schlechter Schlaf. Doch es sind nicht nur die bekannten Symptome, die sie herausfordern, sondern auch alltägliche Tätigkeiten, die plötzlich zu kleinen Abenteuern werden: "Socken anziehen, Dinge vom Boden aufheben oder Flaschen öffnen." Niemand habe ihr "das so genau gesagt", gestand die 43-Jährige mit einem lachenden Emoji in der Caption.

Voller Vorfreude auf ihr "kleines Wunder" Auch wenn die Beschwerden noch eine Weile ihr tägliches Sein begleiten, ist das Ende des Tunnels erleuchtet von der Vorfreude auf das, was kommt. Bald schon wird das Band der Liebe, das ihre kleine Familie umschließt, um ein Herz reicher sein. Geduldig und doch voller Erwartung zählt die 43-Jährige die verbleibenden Wochen bis zur Geburt ihres ersten Kindes:

Und wenn ich denke - circa acht Wochen noch, bis du endlich bei uns bist, du kleines Wunder - kann ich mein Glück kaum fassen. Dr. Sandra Köhldorfer