Aus Wissenschaft wurde Liebe Liebes-Glück noch heute: Welche Paare nach "Hochzeit auf den ersten Blick" zusammenblieben Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Nicholas V. Ramona und Stephan sind seit der 3. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ein Paar. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Seit 2014 geben sich heiratswillige Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Jawort, ohne sich zuvor auch nur einmal gesehen zu haben. Nicht immer hat dieses Experiment ein glückliches Ende. Doch einige Paare sind auch heute noch glücklich zusammen.

Die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ist gestartet! Jetzt ganze Folgen streamen - jederzeit kostenlos auf Joyn!

Das ist "Hochzeit auf den ersten Blick" Das Konzept von "Hochzeit auf den ersten Blick" klingt so simpel wie verrückt: einen wildfremden Menschen heiraten, ohne mit ihm auch nur ein Wort gewechselt zu haben. Für dieses einzigartige Experiment nimmt ein erfahrenes Expert:innen-Trio die Teilnehmer:innen genau unter die Lupe und stellt die perfekten Paar-Konstellationen nach wissenschaftlichen Aspekten zusammen.

Michelle und Fabian könnten nicht glücklicher sein Michelle und Fabian an ihrem Hochzeitstag - zuvor hatten sie einander noch nie gesehen! Bild: Joyn

Michelles und Fabians Glaube an das Experiment und ihr unermüdlicher Einsatz für die Ehe wurden belohnt. Am Final-Tag der 11. "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel spiegelte ihre Nähe und Vertrautheit wider, was sie gemeinsam erreicht hatten. Vor den Augen der Expert:innen bekräftigten sie ihren Entschluss, an ihrer Verbindung festzuhalten. Mittlerweile haben sie in Fabians Heimat Illertissen ein gemeinsames Zuhause gefunden.

Achterbahn der Gefühle: So gaben Michelle und Fabian einander das Ja-Wort: Hochzeit auf den ersten Blick Michelle und Fabian: Gegensätze ziehen sich an

Alexandra und Heiko krönen ihre Liebe mit einer "Hochzeit 2.0" Alexandra und Heiko wagten als erstes Paar der 10. Staffel die "Hochzeit auf den ersten Blick". Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Alexandra und Heiko lernten sich in Staffel 10 von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und lieben. Noch vor dem ersten Ehe-Jahr wagten die Senior-Marketing-Managerin und der IT-Spezialist den nächsten Schritt und zogen im Mai 2024 zusammen. Nachdem die beiden Turteltauben das Zusammenziehen in Angriff genommen hatten, folgte diesen Sommer ein weiterer großer Meilenstein ihrer Beziehung: Sie heirateten erneut, wie sie es im Finale der Jubiläums-Staffel bereits angekündigt hatten. Inzwischen haben sie große Bau-Pläne und nehmen ihr Projekt Eigenheim in Angriff.

Hier Alexandras und Heikos ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" kostenlos streamen: Hochzeit auf den ersten Blick Alexandra und Heiko: Gut Ding entsteht manchmal auch ohne Weile!

Marina und Robert: Für immer Liebe Marina und Robert sagten ebenfalls im Jubiläums-Jahr "Ja" zueinander. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Obwohl sich Marina und Robert noch nie zuvor gesehen hatten, lag ein Knistern in Luft, als sie zum ersten Mal im Standesamt aufeinandertrafen. Das Traumpaar der 10. Staffel könnte glücklicher nicht sein: Mittlerweile ist der Projektleiter aus Berlin zu Marina nach Dormagen gezogen, wie die beiden auf Instagram im Juni 2024 verkündeten. "Das ist erst der Anfang, der Anfang von einem wundervollen Leben", richtete sich die Medizinische Fachangestellte an ihre Follower:innen und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von ihrer Ehe mit Traummann Robert. Ihr nächstes Projekt? Ein Eigenheim, das sich die Turteltauben im Herbst kauften und aktuell renovieren.

Taschentücher-Alarm! Hier Marinas und Roberts emotionale Hochzeit streamen: Hochzeit auf den ersten Blick Marina und Robert: Eine magische Verbindung vom ersten Moment an

Nicht gesucht, aber gefunden: Marina und Kai Marina und Kai lernten sich in der Jubiläums-Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und lieben. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Ebenfalls im Jubiläums-Jahr trafen Marina und Kai zum ersten Mal aufeinander und wagten die "Hochzeit auf den ersten Blick". Mit Erfolg: Aus Wissenschaft wurde Liebe. Ihre Ehe bestreiten der IT-Consultant und die Personalsachbearbeiterin seit April 2024 auch räumlich zusammen: "Nach monatelanger Renovierung sind wir endlich in unsere gemeinsame Wohnung gezogen", freute sich das Paar in einem Instagram-Post. Ihre Liebe krönten sie mit einer zweiten Hochzeit im Sommer 2025.

Hochzeits-Rückblick von Marina und Kai - hier kostenlos streamen: Hochzeit auf den ersten Blick Marina und Kai: Der perfekte Start in eine gemeinsame Zukunft

Ab jetzt zu dritt: Jaqueline und Peter Jaqueline und Peter gaben in Staffel 9 einander das Jawort. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Sie haben sich in der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" gefunden: Als Peter und Jaqueline zum ersten Mal aufeinandertrafen, funkte es sofort. Kein Wunder, dass sich die beiden am Ende der Staffel für die Ehe entschieden. "Ich gehe mit dem Gefühl raus, dass ich angekommen bin", betonte Peter. Heute wirkt das Paar glücklicher denn je. Auch die einstige Hürde, die Entfernung, ist genommen: Jaqueline ist zu Peter nach Bayern gezogen. Ihr Liebes-Glück ist seit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes im November 2024 perfekt.

Hier Jaquelines und Peters Trauung noch einmal erleben: Hochzeit auf den ersten Blick Jaqueline und Peter: "Wird schon schiefgehen!"

Michaela und Oliver im Liebes-Glück Sie planen schon die nächsten gemeinsamen Schritte: Michaela und Oliver aus Staffel 9. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Michaela und Oliver fanden in Staffel 9 zueinander. Sie sind der Beweis, dass die "Hochzeit auf den ersten Blick" der Beginn einer glücklichen Ehe sein kann. Zu ihrem Halbjährigen fand die Justizvollzugs-Beamtin liebevolle Worte für ihren Oliver. "Vielleicht war es Glück oder auch die Offenheit für dieses Experiment […]. Oliver, Danke, dass du an meiner Seite bist. Danke für die letzten Monate. Ich freue mich brutal auf die Zukunft mit dir", teilte Michaela ihren Follower:innen auf Instagram mit. Und zum Einjährigen überraschte sie ihren Ehemann mit einer liebevollen Geste: Michaela nahm Olivers Nachnamen an.

"Brutal" glücklich! Michaela und Oliver während "Hochzeit auf den ersten Blick": Hochzeit auf den ersten Blick Es wird heiß zwischen Oliver und Michaela

Annika und Manuel sind ein unschlagbares Team Nach ihrem Jawort in Staffel 7 kämpften Annika und Manuel um ihre Beziehung - mit Erfolg! Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Nach ihrem zaghaften Jawort in Staffel 7 gestaltete sich die Kommunikation zwischen Annika und Manuel schwierig. Obwohl die beiden immer wieder an ihre Grenzen stießen, gab das frisch vermählte Paar nicht auf und kämpfte um seine Beziehung. Und siehe da: Mittlerweile sind Annika und Manuel zu einem Team zusammengewachsen. Ihre Liebe wurde im September 2022 mit der gemeinsamen Tochter gekrönt.

Annikas und Manuels Trauung noch einmal erleben: Hochzeit auf den ersten Blick Annika und Manuel wagen sich zaghaft in die Ehe

Ramona und Stephan sind füreinander bestimmt Neun Jahre ist dieses Bild bereits alt - und immer noch sind Ramona und Stephan glücklich miteinander. Bild: SAT.1 / Christoph Assmann

Sie sind das Vorzeigepaar von "Hochzeit auf den ersten Blick": Ramona und Stephan. In der 3. Staffel wagten die beiden das aufregende Blind Date auf dem Standesamt - mit Erfolg! Das Experiment habe bei ihnen so gut funktioniert, weil sie "von Beginn an eine enge Beziehung zueinander gespürt haben", sagte Stephan im SAT.1-Interview. Heute führen sie noch immer eine glückliche Ehe - und halten mittlerweile sogar ihr großes Glück in den Händen: Sohn Elias.

So gaben sich Ramona und Stephan das Ja-Wort: Hochzeit auf den ersten Blick Es wird wieder geheiratet!

Neue Staffel, neue Paare Auch dieses Jahr wagen zwölf mutige Singles den Schritt ins Ungewisse - und hoffen auf ihr großes Liebes-Glück bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025. Amor zückt seine Pfeile wieder ab dem 21. Oktober - immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.