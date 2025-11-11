Erstes Männer-Match Nach Wutausbruch bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Marc ist in Marco "verknallt" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicholas V., Rebecca A. Hochzeit auf den ersten Blick "Wutausbruch" bei Marc: Schlechter Start in die Flitterwochen Videoclip • 06:08 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sie schreiben Geschichte: Marc und Marco gehen als erstes Männer-Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" den Bund der Ehe ein. Doch ihre Hochzeitsreise beginnt unerwartet turbulent.

+++ Update, 4. November 2025 +++

"Hat gevibed heute Nacht": Marc und Marco in love Nach ihrer Märchenhochzeit auf Schloss Jägersburg beziehen Marc und Marco überglücklich ihre Hochzeitssuite. Die erste Nacht als Ehepaar scheint alle Erwartungen übertroffen zu haben. Zumindest Marc sprüht vor Begeisterung: "Hat gevibed heute Nacht!". Und auch Marco gibt zu: "Die Schmetterlinge sind grad am Schlüpfen". Marco ist für Marc ein absoluter Traummann, wie er gesteht. Bei so viel Euphorie kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?

Plötzlicher Wutausbruch: Damit hat Marc ein massives Problem Doch dann geht es auf Hochzeitsreise nach Teneriffa. Der Start ist noch vielversprechend - bis das Paar ins Hotelzimmer kommt. Wie aus dem Nichts verdunkelt sich Marcs Miene. Es kracht: Marco hat mit einem Zornanfall von Marc zu kämpfen. Marco gesteht, dass er bereits eine Beziehung hatte, in der es zu ebenfalls zu Ausrastern kam - und dass er das nicht mehr möchte. Marc wirkt enttäuscht, denn "die erste Nacht war komisch, weil Marco sich zurückgezogen hat aufgrund der Badezimmer-Geschichte". Marco stellt seinen Gatten am nächsten Tag zur Rede und macht klar, dass er mit Marcs Verhalten nicht gut umgehen kann.

"Ich bin verknallt": Rührendes Liebesgeständnis Marc versteht seinen Gatten. Er findet es gut, dass Marco Probleme direkt anspricht. Jetzt liegt es am Hamburger Musical-Darsteller, den Zauber der Hochzeitsreise wieder aufleben zu lassen. "Gefühle sind auf jeden Fall schon da", gibt er zu. Und ergänzt, dass "die Emotionen, die ich gegenüber Marco jetzt habe, was ich jetzt empfinde, ist echt extrem." Er bemerkt, dass er "die rosarote Brille" anhat. Marc fasst es treffend zusammen: "Ich bin verknallt". Können die beiden ihren ersten Streit überwinden? Das siehst du in der nächsten Folge am Dienstag, 11. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Du willst nicht warten? Kein Problem: Bei Joyn PLUS+ kannst du exklusiv vorab die nächste Episode bereits direkt streamen.

+++ Update, 28. Oktober 2025 +++ Ein Augenblick für die Ewigkeit: Auf Schloss Jägersburg in Eggolsheim treffen Marc und Marco als erstes Männer-Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" aufeinander. Wir waren live dabei, als Geschichte geschrieben wurde - und verraten, wie dieser besondere Moment verlief.

Wie hat unsere Redakteurin Rebecca Marcs und Marcos Hochzeit erlebt? Jetzt lesen: Meinung Joyn-Redakteurin berichtet: Das passiert wirklich beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Dreh! 30.10.2025 • 13:28 Uhr

"Bisschen nervös, aber sonst total ruhig": Marc ist zuversichtlich An seinem großen Tag gibt Marc im Joyn-Gespräch zu, dass er Wochen zuvor einige nervöse Attacken gehabt habe. Aber je mehr es auf die eigentliche Zeremonie selbst zugegangen sei, desto ruhiger sei er geworden. "Wenn ich nervös werde, liegt es meistens an den anderen", scherzt er im Hotelzimmer. So zum Beispiel, wenn er von seiner Familie immer wieder gefragt wird, wie es ihm gehe. Kurz vor dem großen Moment sei der Musical-Darsteller zwar ein "bisschen nervös", wie er gesteht, "aber sonst total ruhig". Denn die Vorfreude überwiegt bei dem 40-Jährigen:

Ich freu mich! Jetzt ist es endlich so weit! Marc kurz vor seiner "Hochzeit auf den ersten Blick"

Marco ist "zu 100 Prozent bereit, zu heiraten" Marco hingegen wirkt deutlich nervöser als sein Match. Der 30-Jährige ist seit der ersten Staffel Fan von "Hochzeit auf den ersten Blick" und freut sich deshalb riesig über seine Auswahl. Er hat sich schon immer vorgestellt, selbst einmal mitzuachen. Da es bislang noch kein gleichgeschlechtliches Paar gibt, kommt die Zusage für den Saarländer sehr überraschend.

Es ist ein Riesen-Geschenk für mich, dabei zu sein. Marco über seine Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick"

Nach der Trau-Zeremonie ist die Anspannung merklich von beiden abgefallen. Von einem "Jackpot" spricht Marc sogleich. Sie sind sehr glücklich mit ihrem jeweiligen Match. Auf die Frage, wie sie die Entfernung überbrücken wollen, haben sie sogar direkt nach der Trauung schon eine Vorstellung davon, wie es funktionieren könnte. "Wir haben beide spannende Jobs. Ich bin zum Glück etwas flexibler", erklärt Marc.

Mir ist bewusst, dass wir den Anfang geschaffen haben. Marco

Ob Marc und Marco weiterhin so glücklich bleiben, wie am Hochzeitstag? Oder geht ein Krach auf der Hochzeitsreise tiefer und lässt das Paar entzweien? Das siehst du in den kommenden Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 22. Oktober 2025 +++

Premiere bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Das erste homosexuelle Paar überhaupt Die Expert:innen haben ganze Arbeit geleistet: Neben dem Hamburger Marc steht nun auch sein sorgfältig ausgewählter Match-Partner für die 12. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" fest. Im Standesamt wird er erstmals dem angehenden Kommissar Marco aus dem Saarland gegenüberstehen.

Auch wenn ihre gemeinsame Reise noch völlig offen ist, schreiben sie als erstes gleichgeschlechtliches Match bei "Hochzeit auf den ersten Blick" bereits jetzt Geschichte.

Ich hoffe sehr, dass es nicht nur eine 'Hochzeit auf den ersten Blick', sondern auch Liebe 'auf den ersten Blick' wird. Marc

Ob beide tatsächlich "Ja" zueinander sagen, siehst du in Folge 2 der neuen Staffel.

+++ Update, 21. Oktober 2025 +++

Ist Marco Marcs Traum-Mann fürs Leben? Als sportlich und agil nehmen ihn andere wahr, sich selbst bezeichnet Marco als "offenen, kommunikativen und humorvollen Menschen". Der angehende Polizei-Kommissar wünscht sich sehnlichst einen Partner, mit dem er sein Leben teilen kann:

Der Wunsch, meinen passenden Partner - meinen Mann - zu finden, ist mir sehr, sehr wichtig! Marco

Die Expert:innen sind von der Herzlichkeit des Saarländers Marco begeistert und loben seine gefestigte Lebenssituation: Er hat einen tollen Job, ein starkes soziales Netzwerk und ein schönes Zuhause - "aber ihm fehlt ein Mann". Ob das Experten-Team den idealen Partner für den 30-Jährigen gefunden haben?

Wartet für Marco die Liebe im hohen Norden? Der gebürtige Hamburger Marc scheint mit seinen Werten und Erwartungen an eine Beziehung das ideale Match für Marco zu sein. Auch der 40-Jährige vereint Stabilität und Kreativität: Er ist stellvertretender Chef eines Pflegedienstes und gleichzeitig Schauspieler sowie Musical-Darsteller. Offener Austausch und gegenseitiger Rückhalt sind für ihn die Basis einer guten Partnerschaft - und der Grund für seine Sehnsucht nach einer festen Beziehung.

Ich möchte was, was für immer hält. Zu zweit durchs Leben zu gehen, bringt viel mehr Spaß. Marc

Und genau das eint die beiden Männer in ihrer Suche nach einer Partnerschaft, wie Matching-Experte Markus Ernst beobachtet: "Beide haben eine sehr große Offenheit für Gefühle." Das sei eine starke Grundlage, die sich Marco und Marc wünschen. Der Moment der Wahrheit rückt näher: Wie werden Marc und Marco reagieren, wenn sie sich das erste Mal auf dem Standesamt gegenüberstehen? Wird es ein "Ja" geben, das ihr Leben für immer verändern wird?

"Hochzeit auf den ersten Blick" setzt ein Zeichen Und was noch viel wichtiger ist: Mit diesem wichtigen Schritt feiert "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht nur eine Premiere, sondern vor allem die Inklusivität und Vielfalt der Liebe. Die Botschaft ist klar: Liebe ist Liebe, und jeder Mensch verdient es, gesehen und akzeptiert zu werden.

Wer ist das Männer-Paar in Staffel 12 von "Hochzeit auf den ersten Blick"? Doch eine Frage bleibt: Wer wagt als erstes gleichgeschlechtliches Paar das wohl romantischste und größte Liebes-Experiment im deutschen Fernsehen? Fest steht bereits, dass Single-Mann Marc Teil des ersten Männer-Matches bei "Hochzeit auf den ersten Blick" sein wird. Der 40-jährige Hamburger sehnt sich nach einem offenen, harmoniebedürftigen Partner für einen Austausch auf Augenhöhe. Doch wer wird ihm auf dem Standesamt zum ersten Mal gegenüberstehen? Ist es der ehrgeizige Kommissar-Anwärter Marco, oder hat das Expert:innen-Team eine ganz andere Überraschung parat? Die Antwort gibt es in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.