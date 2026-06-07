Schlagerstar war noch nie da "Weiß, wo dein Bett steht": Stefan Mross droht Matthias Reim bei "Immer wieder sonntags" 2026 Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Hat Stefan Mross Beef mit Matthias Reim (v.l.)? Bild: Imago Images / HOFER / IMAGO / Future Image

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat Stefan Mross am 7. Juni zu "Immer wieder sonntags" geladen. Unter den Gästen und Gästinnen war diesmal unter anderem die Sängerin Marie Reim - und das nutzte der Moderator, um eine freche Drohung gegen ihren Vater auszusprechen.

Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 14. Juni Ab 10 Uhr im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Der letzte Auftakt von "Immer wieder sonntags" vergangene Woche war für Stefan Mross sehr emotional: Nach mehr als 30 Jahren soll die SWR-Show aus finanziellen Gründen nun eingestellt werden. Zu viel Wehmut solle aber nicht aufkommen - stattdessen versprach Mross die "geilste Saison" in der Geschichte. In der zweiten Folge am 7. Juni begrüßte Stefan Mross wieder viele Gäste, darunter auch Sängerin Marie Reim. Schnell kam der Moderator dabei im Gespräch auf ihre berühmten Eltern zu sprechen.

"Weiß, wo dein Bett steht" Während ihre Mutter Michelle schon mehrfach bei "Immer wieder sonntags" zu Gast gewesen sei, habe er ihrem Vater Matthias Reim "noch nie hier die Hand geben dürfen", sagte er laut dem Branchen-Magazin "TV Spielfilm". Ein Unding, findet Mross - und richtet augenzwinkernd eine Drohung an den Schlagerstar: "Matthias, ich fahr zu dir nach Hause! Ich weiß, wo dein Bett steht."

"Häufiger alleine": Marie Reim berichtet von ihrer Kindheit Marie Reim berichtete unterdessen, wie es war, als Kind zweier bekannter Schlagermusiker aufzuwachsen. "Die waren sehr viel unterwegs. Ich war auch häufiger mal alleine und habe die beiden sehr vermisst." Sie habe als Kind viel Zeit bei ihrer Kinderfrau und ihren Pateneltern verbracht. Als im Publikum vor Ort Mitgefühl ertönt, winkt Marie Reim jedoch ab. "Nein, nein. Das war schön! Das war eben eine andere Kindheit", sagte die 26-Jährige. Sie habe viele "wunderschöne Sachen" erlebt und dadurch heute ein sehr enges Verhältnis zu ihren Pateneltern. Diese seien "mit die wichtigsten Menschen in meinem Leben."

Alle Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026 Ob Mross’ Drohung an ihren Vater Matthias Reim noch Wirkung zeigen wird, bleibt abzuwarten. Viel Zeit bleibt dem Schlagerstar nicht mehr, es seiner Tochter gleichzutun und in der Show aufzutauchen: Es wird nur noch elf Ausgaben von "Immer wieder sonntags" geben: