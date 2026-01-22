Bekannt aus "Promi Big Brother" und "The Masked Singer" Bernhard Bettermann: Mimi Fiedler ist die berühmte Ex-Freundin des "In aller Freundschaft"-Stars Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Rebecca Rudolph Bernhard Bettermann steht seit vielen Jahren für erfolgreiche Fernsehproduktionen vor der Kamera. Mit wem war er liiert? Bild: picture alliance / ZB / picture alliance / SvenSimon

Sie waren verlobt, gemeinsam im TV zu sehen und galten als echtes Promi-Traumpaar. Umso überraschender kam das Liebes-Aus. Doch wer ist die Frau, mit der "In aller Freundschaft"-Star Bernhard Bettermann privat sein Glück suchte?

Steckbrief Bernhard Bettermann Name : Bernhard Bettermann

Geburtstag : 6. Februar 1965

Geburtsort : Paris

Wohnort : Zürich

Größe : 1,86 Meter

Familienstand : ledig, Ex-Ehefrau: Sabina Schneebeli

Kinder: zwei Söhne

Seit 2006 ist Bernhard Bettermann fester Bestandteil der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Als Oberarzt Dr. Martin Stein gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der beliebten Krankenhausserie. Auch privat geriet der Schauspieler immer wieder in die Schlagzeilen, vor allem durch seine langjährige Beziehung mit einer Kollegin.

Gemeinsame Auftritte, Verlobung - und plötzliches Ende 2017 sorgte die Trennung von Bettermann und Mimi Fiedler für Aufsehen. Drei Jahre waren die beiden ein Paar, galten als harmonisches Duo und traten sogar gemeinsam im Fernsehen auf. 2015 wagten sie sich als Tanzpaar in der Show "Stepping Out" aufs Parkett, ein Jahr später folgte die Verlobung. Umso überraschender kam das Liebes-Aus im September 2017. Offenbar ging die Trennung von Mimi Fiedler aus. "Gala" gegenüber sagte Bettermann damals: "Mimi und ich haben immer noch Kontakt, sind freundschaftlich miteinander verbunden", erklärte er. Und weiter: "Ein Liebescomeback schließe ich nicht aus." Dazu kam es allerdings nie, denn nach der Trennung von Bettermann begann Mimi Fiedler im Oktober 2017 eine Beziehung mit TV-Produzent Otto Steiner. Das Paar heiratete im Januar 2019, trennte sich jedoch Ende 2023. Die Scheidung wurde im März 2025 rechtskräftig.

Gemeinsamer TV-Auftritt: Mimi Fiedler und Bernhard Bettermann (v.l.) zeigten sich bei einer Fernsehsendung im Jahr 2017 Seite an Seite. Bild: picture alliance / Horst Galuschka / dpa

Bernhard Bettermann: Karriere ohne Schublade Bettermann macht nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera eine gute Figur - er hat bereits in über 60 TV-Produktionen mitgewirkt, mehrmals im "Tatort". Auch auf der großen Leinwand war er schon zu sehen, unter anderem in "Straight Shooter" an der Seite von Dennis Hopper und in "Die fetten Jahre sind vorbei". Für seine Rolle als Oberstleutnant Clemens Forell in "So weit die Füße tragen" wurde er 2002 beim Filmfestival von Mailand als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Damit noch immer nicht genug: Bettermann gibt auch regelmäßig Lesungen und arbeitet als Hörspielsprecher.

Mimi Fiedler: Längst ein bekanntes TV-Gesicht Mimi Fiedler zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Ihre Karriere begann sie im Kurzfilm "Zita - Geschichten über Todsünden", später folgten Kinoproduktionen wie "Solo für Klarinette". Im TV war sie unter anderem in Serien wie "Die Wache" und "Bei aller Liebe" zu sehen. Ihren Durchbruch feierte Fiedler mit der Rolle der Frenzy in "Alles außer Sex". Einem breiten Publikum wurde sie vor allem als Kriminaltechnikerin Nika Banovic im Stuttgarter "Tatort" bekannt, wo sie von 2008 bis 2018 ermittelte.

Fiedler arbeitete auch als Moderedakteurin und Sängerin und veröffentlichte die Single "Heartbeat Radio/Rock 'n' Roll Star". Unter den Künstlernamen Miranda Leonhardt und später Mimi Fiedler war sie zweimal im "Playboy" zu sehen 2024 nahm sie an den Joyn-Formaten "Promi Big Brother" und "The Masked Singer" teil und erreichte dort jeweils den fünften Platz.

Neuanfang und Offenheit Privat sprach Fiedler in den vergangenen Jahren offen über schwere Zeiten: Sie erlitt ein Burn-out, kämpfte mit finanziellen Problemen und mit einer jahrzehntelangen Alkoholsucht. Bereits mit 14 Jahren begann sie zu trinken, rund 30 Jahre war sie abhängig. Seit 2019 lebt sie abstinent und bezeichnet sich selbst als trockene Alkoholikerin.