Die fünfte Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in dieser Woche ist sehr besonders, denn diesmal dürfen die Mitarbeiter:innen ran! Redaktionspraktikant Edwin war live dabei und teilt seine Eindrücke von der Show.

Edwin arbeitet im Rahmen seines Praxissemesters bei "Joyn - Behind the Screens" als Praktikant. Er studiert Online-Redaktion, interessiert sich für alle "Joko und Klaas"-Formate (vor allem "Wer stiehlt mir die Show?") und alles, was die digitale Popkultur betrifft. Als sich die Möglichkeit bot, bei der diesjährigen Ausgabe von "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" teilzunehmen, war es ein No-Brainer, dass er da unbedingt dabei sein wollte.

Stress hinter den Kulissen

Huhu! Komisch, in die Erzählperspektive zu wechseln. Aber jetzt darf ich das mal, um zu berichten, wie es sich vor Ort anfühlt. Ohne meinem Arbeitgeber schmeicheln zu wollen: Es war echt eine einmalige Erfahrung! Durch die Arbeit im Show-Ressort kenne ich einige Leute, die involviert sind, wie mein Teamlead Steve, der für redaktionelle Zwecke schon da ist. Er schaut übrigens auch über die meisten meiner Artikel - und dass ich uns beispielsweise nicht in rechtliche Schwierigkeiten reite. Hallo, Steve!

Etwas aufgeregt komme ich in die Bavaria Studios: "Krieg ich einen guten Platz?", "Ich hoffe, die Kamera filmt mich nicht, während ich etwas Komisches mache?", "Finde ich meine Kolleg:innen?". Aber sobald ich in der Empfangshalle stehe, kurz was snacke und mein Team entdecke, ist eigentlich nur noch Freude da.