Das Insider-Recap
Exklusiv-Bericht zu Folge 5 von "Joko & Klaas gegen ProSieben": So lief das Duell hinter den Kulissen ab
Aktualisiert:von Edwin B.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Können Joko & Klaas die Mehrheit täuschen?
Videoclip • 17:35 Min • Ab 12
Die fünfte Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in dieser Woche ist sehr besonders, denn diesmal dürfen die Mitarbeiter:innen ran! Redaktionspraktikant Edwin war live dabei und teilt seine Eindrücke von der Show.
Stress hinter den Kulissen
Huhu! Komisch, in die Erzählperspektive zu wechseln. Aber jetzt darf ich das mal, um zu berichten, wie es sich vor Ort anfühlt. Ohne meinem Arbeitgeber schmeicheln zu wollen: Es war echt eine einmalige Erfahrung! Durch die Arbeit im Show-Ressort kenne ich einige Leute, die involviert sind, wie mein Teamlead Steve, der für redaktionelle Zwecke schon da ist. Er schaut übrigens auch über die meisten meiner Artikel - und dass ich uns beispielsweise nicht in rechtliche Schwierigkeiten reite. Hallo, Steve!
Etwas aufgeregt komme ich in die Bavaria Studios: "Krieg ich einen guten Platz?", "Ich hoffe, die Kamera filmt mich nicht, während ich etwas Komisches mache?", "Finde ich meine Kolleg:innen?". Aber sobald ich in der Empfangshalle stehe, kurz was snacke und mein Team entdecke, ist eigentlich nur noch Freude da.
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Das erste Mal in einer Fernsehshow im Publikum: meine Erkenntnisse
Ich bekomme live nicht alles mit, denn es passiert so viel im Studio. Es lohnt sich, die Sendung nochmals zu schauen. Vor allem, weil man manche Witze, Einspieler und Co. nicht hört oder der Ton im Studio anders gewichtet wird als später im Schnitt. Das heißt nicht, dass die Produktion im Studio schlecht war, wir haben nur laut geklatscht.
In fast jeder Fernsehsendung mit Publikum gibt es einen "Warm-Upper". Diese sind, wie der Name schon erklärt, dafür zuständig, das Publikum "wachzurütteln", bei Laune zu halten und auf das Showgeschehen vorzubereiten. Ich dachte naiv, dass im Fernsehen alles einfach, ja ... halt läuft.
Never meet your heroes? Auch wenn ich jetzt nicht face to face mit Joko und Klaas quatsche, sind die beiden sehr sympathisch. Überrascht mich das? Jein. Ich habe viel Gutes über die beiden gehört, aber bei Promis weiß man nie - es ist schließlich Teil des Jobs, ein positives Image zu haben. Ich habe den Eindruck, dass die beiden sich wirklich für uns interessieren: Sie sind wirklich für jeden Spaß zu haben und albern auch viel off camera mit dem Publikum herum.
Auf Joyn kannst du dir die komplette Team-Folge anschauen
Meine Highlights
Als Ada (eine Mitarbeiterin aus der Programmplanung) den überdimensional großen Dartpfeil im Fernseher versenkt. Funfact: Dieser Fernseher hängt inzwischen wie ein Ausstellungsstück bei uns vor der Cafeteria.
Joko erschreckt Hannes Hiller - den Senderchef von ProSieben.
Amy (eine Kollegin, die die Auswahl und Platzierung von Inhalten auf Joyn verantwortet) spielen zu sehen: Das ist jetzt wirklich ein persönliches Highlight, denn Amy ist in meiner Abteilung tätig und eine meiner liebsten Kolleg:innen - sie macht uns stolz und holt den Punkt!
Die Clips zu den Highlights
Im Finale gegen 777 Köpfe
Beim Finale können die Mitarbeiter:innen, ähnlich wie beim Spiel, in dem Joko und Klaas ihre Fälschungen präsentieren, auf der Joyn-App mitmachen. Was wird gespielt? Der zeitlose Klassiker "Vier gewinnt". Für die Leute, die das Spiel nicht kennen: Es ist wie Tic-Tac-Toe mit Schwerkraft. Statt drei in einer Reihe werden vier gebraucht. Diese werden von oben in das senkrechte Spielbrett eingeworfen.
Jonasz Gula (der Chef vom Dienst für "Joko & Klaas gegen ProSieben") darf stellvertretend für die 777 Mitarbeiter:innen die Chips setzen. Joko und Klaas starten die Runde, danach stimmen die Angestellten in der Joyn-App ab, in welcher Spalte Jonasz den nächsten Stein einwerfen soll. Für jede Reihe im Spielfeld gibt es einen Buchstaben von A bis G. So können alle bestimmen, wo der Spielstein landet.
2 Gegen 777 - Sendezeit oder Strafe?
Spoiler: Wer hat gewonnen?
Die geballte Schwarmintelligenz hat im Finale nicht geholfen. Joko und Klaas gewinnen die Mitarbeiter:innen-Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das heißt natürlich, wie immer: Joko und Klaas bekommen 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung! Deshalb ändert sich am Donnerstag das Programm von ProSieben.
Mit der ersten gewonnenen Sendezeit in der Staffel hatten Joko und Klaas eine besondere "Viewer's Cut"-Folge auf die Beine gestellt.
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