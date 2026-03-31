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Kampf um 15 Minuten Sendezeit

Startdatum für "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2026: Neue Folgen, neue Gegner:innen - alle Infos zur Staffel

Aktualisiert:

von PM/SB

Joko & Klaas gegen ProSieben

Highlight-Clip aus der vorherigen Staffel: Das lauteste Studio Deutschlands

Videoclip • 12:18 Min • Ab 12

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Wenn sie 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben gewinnen wollen, müssen die Moderatoren ab April wieder in perfiden Spielen gegen ausgefuchste Gegner:innen bestehen.

Startdatum für sechs neue Folgen

Insgesamt sechs Folgen umfasst die Frühjahrsstaffel 2026 von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Jetzt steht fest, ab wann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder gegen ihren Sender kämpfen werden und wer für ProSieben antritt.

Start der neuen Folgen ist am 29. April 2026. Auf dem gewohnten Sendeplatz - immer mittwochs 20:15 Uhr - entscheidet sich dann Woche für Woche, ob Joko und Klaas Sendezeit zur freien Verfügung erhalten oder eine Strafaufgabe für Herrn ProSieben erfüllen müssen.

Jetzt streamen und die Wartezeit verkürzen!

Diese Promis treten 2026 gegen Joko und Klaas an

ProSieben kann sich im Kampf gegen Joko und Klaas wieder auf reichlich prominente Unterstützung verlassen. Diese Gegner:innen treten für den Sender an:

Rückblick: Das war die letzte Folge der vorherigen Staffel

Ganze Folge
Joko & Klaas gegen ProSieben

Die Neujahrsgala 2026

Verfügbar auf JoynFolge vom 01.01.2026 • 154 Min • Ab 12

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