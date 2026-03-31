Kampf um 15 Minuten Sendezeit
Startdatum für "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2026: Neue Folgen, neue Gegner:innen - alle Infos zur Staffel
Aktualisiert:von PM/SB
Joko & Klaas gegen ProSieben
Highlight-Clip aus der vorherigen Staffel: Das lauteste Studio Deutschlands
Videoclip • 12:18 Min • Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Wenn sie 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben gewinnen wollen, müssen die Moderatoren ab April wieder in perfiden Spielen gegen ausgefuchste Gegner:innen bestehen.
Startdatum für sechs neue Folgen
Insgesamt sechs Folgen umfasst die Frühjahrsstaffel 2026 von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Jetzt steht fest, ab wann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder gegen ihren Sender kämpfen werden und wer für ProSieben antritt.
Start der neuen Folgen ist am 29. April 2026. Auf dem gewohnten Sendeplatz - immer mittwochs 20:15 Uhr - entscheidet sich dann Woche für Woche, ob Joko und Klaas Sendezeit zur freien Verfügung erhalten oder eine Strafaufgabe für Herrn ProSieben erfüllen müssen.
Jetzt streamen und die Wartezeit verkürzen!
Diese Promis treten 2026 gegen Joko und Klaas an
ProSieben kann sich im Kampf gegen Joko und Klaas wieder auf reichlich prominente Unterstützung verlassen. Diese Gegner:innen treten für den Sender an:
Edin Hasanovic, Schauspieler
Katrin Bauerfeind, Moderatorin
Sandy Mölling und Jessica Wahls, Sängerinnen No Angels
Nina Chuba, Musikerin
Zarbex, Twitch-Streamer
David Späth und Miro Schluroff, Handball-Nationalspieler
Dennis und Benni Wolter, Moderatoren und Entertainer
Palina Rojinski, Moderatorin und Schauspielerin
Timon Krause, Mentalist
Linn Schütze und Leonie Bartsch, Podcasterinnen "Mord auf Ex"
Tim Bendzko, Musiker
Johannes Strate, Musiker Revolverheld
Wincent Weiss, Musiker
Johannes Oerding, Musiker
Hadnet Tesfai, Moderatorin
Taneshia Abt, Schauspielerin
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