Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Wenn sie 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben gewinnen wollen, müssen die Moderatoren ab April wieder in perfiden Spielen gegen ausgefuchste Gegner:innen bestehen.

Startdatum für sechs neue Folgen

Insgesamt sechs Folgen umfasst die Frühjahrsstaffel 2026 von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Jetzt steht fest, ab wann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder gegen ihren Sender kämpfen werden und wer für ProSieben antritt.

Start der neuen Folgen ist am 29. April 2026. Auf dem gewohnten Sendeplatz - immer mittwochs, 20:15 Uhr - entscheidet sich dann Woche für Woche, ob Joko und Klaas Sendezeit zur freien Verfügung erhalten oder eine Strafaufgabe für Herrn ProSieben erfüllen müssen.