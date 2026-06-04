Rückblick: So haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten gewonnen

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen. Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" heute sehen kannst, erfährst du hier.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" hieß es am Mittwoch, 3. Juni 2026, zur besten Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Doch obwohl der Sender ganze 777 seiner besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die beiden Entertainment-Stars ins Rennen geschickt hatte, ging das Moderatoren-Duo am Ende als Sieger hervor.

Wie immer erfolgt die Einlösung des Gewinns (ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit) direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung der "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge, in der das Duo die 15 Minuten gewonnen hat.

Heute Abend ist es also wieder soweit.