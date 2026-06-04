Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"
Heute senden Joko und Klaas wieder 15 Minuten live: Hier kannst du die gewonnene Sendezeit sehen!
Aktualisiert:von Steve Buchta
Joko & Klaas gegen ProSieben
Rückblick: So haben Joko und Klaas ihre 15 Minuten gewonnen
Videoclip • 18:41 Min • Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben 15 Minuten Sendezeit gewonnen. Wann und wo du "Joko & Klaas LIVE" heute sehen kannst, erfährst du hier.
Nicht verpassen: Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben
"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" hieß es am Mittwoch, 3. Juni 2026, zur besten Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Doch obwohl der Sender ganze 777 seiner besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die beiden Entertainment-Stars ins Rennen geschickt hatte, ging das Moderatoren-Duo am Ende als Sieger hervor.
Wie immer erfolgt die Einlösung des Gewinns (ein Gutschein über 15 Minuten Live-Sendezeit) direkt einen Tag nach der Erstausstrahlung der "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Folge, in der das Duo die 15 Minuten gewonnen hat.
Heute Abend ist es also wieder soweit.
Das Team-Special zum Nachschauen
15 Minuten live mit Joko & Klaas am Donnerstag: Hier gibt's den Livestream
Daher kommt es am Donnerstag, 4. Juni, zu einer Programmänderung auf ProSieben: Ab 20:15 Uhr sind auf ProSieben und im Livestream auf Joyn erst einmal die 15 Minuten von und mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu sehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend.
Die 15 Minuten im Livestream - nicht verpassen!
Was machen Joko und Klaas diesmal?
Wofür Joko und Klaas ihre 15 Minuten nutzen, haben sie im Vorfeld nicht verraten.
In der Vergangenheit war das Verhältnis von ernsteren Themenschwerpunkten und albernen Späßen recht ausgeglichen. So boten die bisherigen Sendungen von "Joko & Klaas LIVE" abwechslungsreiche Aktionen wie den Aufruf zur Stammzellspende oder ein verrücktes Silvester-Feuerwerk.
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