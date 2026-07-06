Kinderrollen im Fernsehen Geheimnis gelüftet: Diese Figur aus "Lena Lorenz" wird von Zwillingen gespielt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Lena Lorenz (Judith Hoersch) und der kleine Luis (Linus Gerbrich). Hinter den Kulissen setzt das ZDF bei der Kinderrolle auf ein bewährtes Prinzip. Bild: ZDF und WEHNER_WALTER

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der ZDF-Serie "Lena Lorenz" ist ein Rätsel gelöst worden, das offenbar schon länger unter den Fans für Gesprächsstoff gesorgt hat: die Besetzung des kleinen Luis.

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"Lena Lorenz" lüftet das Geheimnis: Darum wird Sohn Luis von Zwillingen gespielt Die Hebammen-Serie "Lena Lorenz" hat sich mit ihren Geschichten rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft über Jahre ein treues Publikum erarbeitet. Vor der Kulisse der Berchtesgadener Alpen hat Lena Lorenz (Judith Hoersch) ihre Praxis auf dem Bauernhof ihrer Mutter eingerichtet, was sie nicht nur ihrer eigenen Familie, sondern auch werdenden Eltern in schwierigen Lebenslagen nahebringt. Mit der Geburt von Sohn Luis scheint das private Glück für Lena und ihren Mann dann aber vollkommen zu sein. Doch in der Realität stellt der kleine Luis die Produktion vor einige Herausforderungen. Wie der strenge Kinderschutz im Berchtesgadener Serien-Alltag praktisch umgesetzt wird, enthüllte das Produktionsteam mit Beitrag auf Instagram, der einen Blick hinter die Kulissen wirft. "Heute lüften wir ein kleines Geheimnis, das viele von euch schon beschäftigt hat", heißt es dort. "Unser kleiner Luis wird in der Serie von den Zwillingen Linus & Samuel gespielt." Als Grund nennt das Team die besonderen Schutzvorschriften für Kinder am Set: "Für Kinder gelten am Set - zum Glück - besonders strenge Regeln und Arbeitszeiten. Mit Zwillingen können die Dreharbeiten besser aufgeteilt werden, sodass genügend Pausen eingehalten werden und alles kindgerecht abläuft." Man freue sich schon auf die neue Staffel der beliebten ZDF-Serie mit den beiden, jeder Drehtag mit Linus und Samuel sei etwas Besonderes und sorge für schöne und lustige Momente am Set. Zudem betont das Team, dass Kinder und Jugendliche nie ohne Begleitung arbeiten: Eltern oder andere Begleitpersonen seien bei den Dreharbeiten stets dabei.

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Nicht nur bei "Lena Lorenz": Warum Film und Fernsehen auf Zwillinge setzen Was anfangs vielleicht kurios klingt, ist in der Film- und Fernsehbranche gängige Praxis. In Deutschland regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz in Verbindung mit der Kinderarbeitsschutzverordnung, wie lange und zu welchen Zeiten Kinder vor der Kamera stehen dürfen. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren ist die reine Arbeitszeit auf maximal zwei Stunden täglich zwischen 8 und 17 Uhr begrenzt; der Aufenthalt am Set darf dabei insgesamt drei Stunden nicht überschreiten. Voraussetzung für die behördliche Ausnahmegenehmigung sind das schriftliche Einverständnis der Eltern, eine positive Stellungnahme des Jugendamtes sowie eine kinderärztliche Bescheinigung. Letztere ist für Kinder jeden Alters vorgeschrieben; ab dem Schuleintritt muss außerdem auch die Schule zustimmen. Weil ein Drehtag für ein einzelnes Kind schnell beendet ist, greifen Produktionen bei sehr jungen Darsteller:innen wenn möglich auf Zwillinge oder sogar Drillinge zurück, die sich den Tag teilen können. Auch international ist diese Vorgehensweise etabliert, bekannte Beispiele sind etwa Mary-Kate und Ashley Olsen, die gemeinsam die Rolle der Michelle Tanner in der beliebten Kult-Sitcom "Full House" spielten. So lassen sich über den Tag verteilt auch ausreichend Pausen einhalten, ohne dass der Drehplan der gesamten Produktion darunter leidet.