Job mit Urlaubsgefühl "Lena Lorenz": Gaststar Lena Buhl gibt Einblicke hinter die Kulissen der 13. Staffel Aktualisiert: Vor 17 Minuten von Peter Falan Picha Lena Buhl (l.) und Judith Hoerschs (r.) spielen in den neuen Folgen der Serie mit. Bild: picture alliance / POP-EYE | POP-EYE / Andreas Wengel / ZDF und Markus Nass / [M] Dyrdee

"Lena Lorenz"-Fans müssen sich noch gedulden, bis neue Folgen der ZDF-Reihe gezeigt werden. Aktuell wird Staffel 13 in Berchtesgaden, Umgebung und Berlin gedreht. Wie es am Set zugeht, zeigt Schauspielerin Lena Buhl per Social Media.

Auf Instagram präsentiert sie ihren Baby-Bauch. "So sieht es aus, wenn man im neunten Monat schwanger ist", sagt Lena im Reel. Was ist passiert? In ihrem Beitrag "Franzbrötchen", der nur wenige Tage zuvor entstanden ist, war davon nichts zu sehen. Der Grund: Sie spielt eine Rolle als Schwangere in der 13. Staffel "Lena Lorenz". "Das ist ein Bauch aus Silikon", erklärt sie im Instagram-Video.

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Die 30-Jährige teilt im Video Einblicke hinter die Kulissen der ZDF-Serie. Zu sehen sind darin eindrucksvolle Aufnahmen aus dem Berchtesgadener Land. "Es hat sich angefühlt wie Urlaub. Es ist so schön da", schwärmt die Darstellerin. Außerdem sind Momente aus der Maske, ein Sitzkreis während der Produktion und ein Huhn zu sehen, das für eine Verzögerung des Drehs verantwortlich war. "Allgemein ein wunderbarer Dreh und ein geniales, eingespieltes Film-Team", fasst sie ihre Erfahrung am Set zusammen.

Daher kennst du Lena Buhl Die Schauspielerin ist gefragt in der deutschen TV-Landschaft. So spielte sie unter anderem Gastrollen in den Reihen "Watzmann ermittelt" und "SOKO München". In den "Rosenheim-Cops" war sie in zwei Folgen der 21. Staffel als Floristin Margit Krause zu sehen.

Auf der Suche nach Ersatz für Frau Hofers vertrocknete Zimmerpflanze sucht Kommissar Stadler (Dieter Fischer, l.) Rat bei Floristin Margit Krause (Lena Buhl, r.). Bild: ZDF und Linda Gschwentner

Zuletzt feierte sie ihr Filmdebüt in "Over & Out". Der Karrieredurchbruch in der TV-Branche blieb jedoch bisher aus. Wird sich das durch den "Lena Lorenz"-Auftritt nun ändern?

"Die Rosenheim-Cops" laufen jeden Dienstag um 19:25 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Erster Hinweis auf den Staffelstart? Das wissen wir über Staffel 13 In den Kommentaren unter dem Instagram-Post zeigt sich die Euphorie der Fans. "Ich freu mich schon mega und kann es nicht mehr erwarten" schreibt eine Nutzerin. Als eine Userin fragt, wann denn die neue Staffel ausgestrahlt wird, antwortet Lena Buhl: "Frühjahr 2027." Das würde zu den Start-Zeitpunkten der letzten Staffeln passen, sie lagen in der Regel in der zweiten Aprilwoche. Die neuen Folgen greifen erneut bewegende Themen auf: von sehr jungen Eltern über die Angst vor einer erblichen Huntington-Erkrankung bis hin zu einer Familie, die kurz vor der Geburt ihres Kindes ums Überleben kämpft. Lena steht ihren Patient:innen auch diesmal mit vollem Einsatz zur Seite. Eine von ihnen könnte Lena Buhl sein. Ein weiterer Fall ihrer Fälle führt die Hebamme sogar bis nach Berlin. Vor der Kamera setzt die Produktion erneut auf eine Mischung aus vertrauten Stars und neuen Gesichtern. Neben Judith Hoersch gehören unter anderem Eva Mattes, Michael Roll, Raban Bieling, Julia Bremermann und Christin Nichols zum festen Cast, während Lara Mandoki und Tommy Schwimmer in Episodenrollen zu sehen sind. Für die Inszenierung sind Ulrike Hamacher, Sebastian Sorger und Saskia Weisheit verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Headautor Tobias Siebert sowie einem eingespielten Autor:innen-Team.