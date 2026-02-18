Reality-Sternchen im Porträt "Promis unter Palmen"-Star Franziska Temme: So tickt die neue Frau an Eric Stehfests Seite Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Maximilian Kayser Statt um Geld ging es plötzlich um Gefühle: Franziska Temme verliebte sich bei "Promis unter Palmen". Bild: Joyn/Gerhard Merzeder

Seit mehreren Jahren ist Franziska Temme in Reality-Show vergeblich auf der Suche nach der großen Liebe. Klappt es nun ausgerechnet bei "Promis unter Palmen"?

Der Start in den Reality-Kosmos gelingt eher in jungen Jahren. Franziska Temme - meist Franzi genannt - war dagegen erst mit 27 Jahren zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Mittlerweile ist die 31-Jährige aus zahlreichen Formaten bekannt und jetzt eine der Teilnehmer:innen der 4. Staffel "Promis unter Palmen", die am 16. Februar in SAT.1 gestartet ist.

Vom "Bachelor" zu "Promis unter Palmen": Franziska Temmes Reality-Lebenslauf Los ging es 2022 mit "Der Bachelor". Dort wartete das Liebesglück nicht auf Franzi Temme. Auch bei "Are You The One" und "Bachelor in Paradise" kam keine langfristige Beziehung zustande. Trotz einer beachtlichen Zahl an TV-Auftritten ist Temme noch weitaus weniger erfahren als die meisten der anderen Promis, die sich unter Palmen begeben. In Bezug auf die neuen Folgen verriet der Reality-Star bereits, wie sie sich in der Show verhielt: "Für Geld hab ich alles gemacht!" Also ganz getreu dem Motto der SAT.1-Show.

Franzi Temme: Die gelernte Erzieherin war lange in einer Beziehung Vor ihrer Fernsehkarriere hatte Franzi Temme ein komplett anderes Leben: Nach der Schule machte die Kasslerin eine Ausbildung zur Erzieherin. Im Anschluss arbeitete sie in einer Rehabilitationseinrichtung mit suchtkranken Erwachsenen. Zum Start ihrer Reality-Karriere arbeitete sie weiterhin dort. Neben der Arbeit nahm Temme an mehreren Miss-Wahlen teil und wurde unter anderem zur "Vize Miss Kassel" gewählt. Den Schritt ins Fernsehen und zum "Bachelor" wagte sie, nachdem eine nach eigenen Aussagen siebenjährige Beziehung zu Ende ging.