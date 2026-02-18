Koffer gepackt Wer ist raus bei "Promis unter Palmen" 2026? Alle Exits der 4. Staffel im Überblick Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Heftige Eskalation bei der ersten Exit-Zeremonie Videoclip • 09:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Villa leert sich! Schon nach der ersten Folge von "Promis unter Palmen" 2026 ist ein Star weniger im Rennen um die goldene Kokosnuss. Wir verraten dir, wer seine Koffer packen musste und wer um den Sieg kämpft.

Kaum gestartet, schon fliegt der erste Promi: Die vierte Staffel von "Promis unter Palmen" macht von der ersten Minute an keine Gefangenen. Nach Zoff, Krankenhaus-Aufenthalt und einer knallharten Team-Challenge ist die Gruppe bereits geschrumpft. Hier hast du den perfekten Überblick, wer raus ist und wer noch dabei ist.

Wer ist raus bei "Promis unter Palmen" 2026? Martin Angelo (raus in Folge 1)

So lief die dramatische Entscheidung: Jetzt Folge 1 kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! "Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.02.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der erste Exit: So lief der Rauswurf von Martin Angelo Nachdem Team Gelb unter der Führung von Kapitän Claude-Oliver Rudolph das erste Teamspiel verloren hatte, war klar, dass es einen aus seiner Mannschaft treffen würde. Claude-Oliver zögerte nicht lange und nominierte Sylvia Wollny und seinen persönlichen Erzfeind Martin Angelo für den Exit. Die Entscheidung lag beim Sieger-Team, das am Ende Claude-Olivers Rache-Plan vollendete und Martin aus der Show wählte. Du willst wissen, wie fies die Rache von Claude-Oliver wirklich war und wie die dramatische Abstimmung im Detail ablief? Den ganzen Rauswurf-Krimi kannst du hier nachlesen:

Alle Folgen von "Promis oder Palmen" ansehen "Promis unter Palmen" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und steht dir nach Ausstrahlung kostenlos zum Streamen auf Joyn zur Verfügung. Alle Sendetermine im Überblick.

Preview auf Joyn PLUS+ Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.