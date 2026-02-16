Drama beim ersten Teamspiel Notarzt-Einsatz bei "Promis unter Palmen": Muss Maurice Dziwak die Show verlassen? Veröffentlicht: Vor 39 Minuten von Lena Maier Schmerzverzerrtes Gesicht, Sanitäter im Einsatz: Für Maurice ist der erste Wettkampf bei "Promis oder Palmen" womöglich schon der letzte. Bild: Joyn

Es sollte der erste große Wettkampf bei "Promis unter Palmen" 2026 werden, doch für Maurice endete er in einem Albtraum. Mitten im Spiel bricht er mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. Sanitäter:innen eilen herbei, er muss ins Krankenhaus.

Kaum sind alle Kandidat:innen in der thailändischen Villa angekommen, steht auch schon die erste Zerreißprobe an: das Teamspiel "Inselhopping". Unter der Führung der beiden Teamkapitäne Claude-Oliver Rudolph und Anouschka Renzi soll sich zeigen, wer den größeren Kampfgeist besitzt. Besonders einer ist bis in die Haarspitzen motiviert: Maurice Dziwak, der in Anouschkas Team alles für den Sieg geben will. Doch sein Ehrgeiz wird ihm zum Verhängnis.

Drama in Folge 1: Maurice bricht plötzlich zusammen Die Promis hechten über Plattformen, angeln sich Fische und werden dabei mit Bällen beschossen - ein Kampf um jeden Punkt. Die Teams geben alles, doch mitten im Getümmel passiert es: Maurice sitzt plötzlich da und hält sich die Schulter. Das Spiel wird sofort unterbrochen, das Rettungsteam eilt zur Hilfe. Mit schmerzverzerrtem Gesicht stammelt er: "Ja, ich denke meine Schulter ist gebrochen." Auf dem Boden liegend, wird er von den Sanitäter:innen versorgt und fügt hinzu:

Boah mir ist schlecht, wirklich! Ich glaub die Schulter ist angerissen! Maurice Dziwak

Er wusste sofort, dass etwas Schlimmes passiert ist: "Ich hab da so ne komische Bewegung gespürt, ich wusste gleich im Wasser, da ging nichts mehr!"

Ist "Promis unter Palmen" für Maurice vorbei? Hier den Unfall kostenlos streamen Ganze Folge Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! "Promis unter Palmen" 2026: Einzug, Ehekrise und erste Allianzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.02.2026 • 104 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Zweifel und Sorge: Der "Löwe" muss ins Krankenhaus Maurice muss mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Seine eigenen Worte lassen das Schlimmste befürchten: "Ich glaub, es ist vorbei, ich schwör." Doch während Mitstreiterin Dilara Kruse sich sorgt ("Ohne Maurice, den Löwen, geht hier gar nichts"), zeigt sich Claude-Oliver Rudolph skeptisch und unterstellt ihm Schauspielerei: "Ein Schauspieler, in seiner besten Rolle." Simuliert Maurice nur oder ist sein Traum vom Sieg wirklich geplatzt?

Die große Frage, die über der Villa schwebt: Wie schlimm hat es Maurice erwischt und ist die Show für ihn wirklich schon vorbei? Die Antwort darauf und das ganze Drama rund um seine Verletzung siehst du in der ersten Folge. "Promis oder Palmen" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und steht dir kostenlos zum Streamen auf Joyn zur Verfügung. Alle Sendetermine im Überblick. Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.