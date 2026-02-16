Schluss in Folge 1 Erster Exit bei "Promis unter Palmen" 2026: Dieser Star ist raus Veröffentlicht: Vor 38 Minuten von Lena Maier Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Heftige Eskalation bei der ersten Exit-Zeremonie Videoclip • 09:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die erste Team-Challenge hatte es in sich und forderte ein schnelles Opfer. Nach der Niederlage von Team Gelb traf Kapitän Claude-Oliver Rudolph eine knallharte Wahl. Am Ende besiegelte das Sieger-Team das Schicksal des Nominierten.

Die erste Team-Challenge bei "Promis unter Palmen" 2026 war an Dramatik kaum zu überbieten. Nicht nur wurde sie vom schockierenden Verletzungs-Drama um Maurice überschattet, sie entschied auch, wer als Erster die Koffer packen muss. Für das Verlierer-Team Gelb rund um Kapitän Claude-Oliver Rudolph war die Party nach dem Spiel vorbei - es ging um alles.

Verlierer-Team: Diese beiden Promis standen zur Wahl Als Kapitän des Verlierer-Teams war Claude-Oliver Rudolph selbst sicher, musste aber zwei seiner eigenen Leute auf die Abschussliste setzen. Seine Wahl fiel auf Sylvia Wollny und Martin Angelo. Besonders die Nominierung von Martin schien von Anfang an persönlich motiviert zu sein. Wie Claude-Oliver uns bei der "Promis oder Palmen"-Premiere in Köln verriet, krachte es zwischen den beiden von der ersten Sekunde an. Sein Plan stand fest: "Also das geht richtig los gleich. Ich hab sofort Theater gekriegt mit einem und dann hat er nicht damit gerechnet, dass ich natürlich sofort Teamkapitän wurde, is ja klar, und dann hab ich ihn erstmal rausgeschmissen. Der war schneller raus, als er reinkam." Eine klare Ansage, die er nun in die Tat umsetzen wollte.

Jetzt Folge 1 kostenlos streamen

Die Entscheidung ist gefallen: Er ist raus Die Macht lag nun beim Sieger-Team Orange. Sie mussten entscheiden, ob Sylvia oder Martin die Heimreise antreten muss. Die Stimmen fielen knapp aus: Eric Stehfest und Kevin Wolter wählten Sylvia, während Maurice Dziwak, Dilara Kruse und Gina-Lisa Lohfink ("Sylvia ist Familie") für Martin stimmten. Die entscheidende Stimme hatte Teamkapitänin Anouschka Renzi, deren Votum doppelt zählte. Auch sie wählte Martin. Damit war Claude-Olivers Plan aufgegangen: Martin Angelo war raus. Wie fies war die Urteilsverkündung? Welche Diskussionen liefen im Hintergrund? Und wie reagierte Martin auf den geplanten Rauswurf von Claude-Oliver? Die ganze Zitterpartie und die knallharte Entscheidung siehst du in der ersten Folge von "Promis oder Palmen" - Staffel 4 läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und steht dir nach Ausstrahlung kostenlos zum Streamen auf Joyn zur Verfügung. Alle Sendetermine im Überblick.