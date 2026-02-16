Ehe-Krieg in Thailand
"Promis unter Palmen" - Schwere Fremdgeh-Vorwürfe von Edith Stehfest gegen Eric: "Wie oft du mich betrogen hast, als ich schwanger war!"
Veröffentlicht:von Lena Maier
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Klärungsbedarf: Es brodelt bei den Stehfests
Videoclip • 03:55 Min • Ab 12
Es war das erwartete Pulverfass bei "Promis oder Palmen" 2026: Das getrennte Ehepaar Eric und Edith Stehfest in einer Villa. Doch dass die Situation schon in Folge 1 derart eskaliert, übertrifft alles. Ein Streit über die Kinder-Betreuung endet mit einem Untreue-Vorwurf von Edith.
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Jede:r, der die Kandidat:innen-Liste von "Promis oder Palmen" 2026 gesehen hat, wusste: Die Teilnahme des getrennten Paares Eric und Edith Stehfest ist ein Experiment mit eingebautem Eskalations-Potenzial. Doch niemand ahnte, dass die Lunte so kurz sein würde. Bereits in der ersten Folge fliegen die Fetzen und es kommen Vorwürfe auf den Tisch, die an Härte kaum zu überbieten sind.
Edith vs. Eric in Folge 1 von "Promis unter Palmen": Vom Sorgerechtsstreit zur Untreue-Beichte
Was als ruhiges Gespräch beim Rauchen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem handfesten Streit. Erics Frage an Edith, ob sie ihn nach der Show zu Hause wieder "bisschen mehr unterstützen" wolle, ist der Zündfunke. "Sofort ein Vorwurf! Sofort ein Angriff!", kontert Edith sofort. Die Diskussion dreht sich schnell um die Kinder und die Frage, wer mehr Verantwortung trägt. "Wo sind die Kids jetzt?", will Mit-Kandidat Kevin Wolter wissen. Erics Antwort: "Bei mir seit Monaten schon."
Er mache gerade "den Job von ner Mutter", erklärt Eric, was Edith sichtlich provoziert. "Nein, du kannst das nicht vergleichen, was ich neun Jahre lang gemacht habe", wirft sie ihm vor, während Eric beteuert, sie sei "nie alleine" gewesen. Doch Edith fühlt sich im Stich gelassen, wie sie im Interview erklärt:
Ich hab mich schon oft sehr alleine gefühlt. Er war bei Dreharbeiten wirklich oft und viel.
"Muss ich jetzt die Namen sagen?"
Die Stimmung ist bereits am Boden, doch dann lässt Edith die Bombe platzen. Mitten im Streit wirft sie Eric an den Kopf: "Eric, mein Gott, wir müssen jetzt nicht damit anfangen, wie oft du mich betrogen hast, am Anfang, wo ich mit Kind zu Hause schwanger lag und wie oft du feiern warst."
Ein Schockmoment, nicht nur für Eric ("Was soll denn das jetzt?"), sondern auch für die fassungslosen Mitanwesenden Kevin Wolter und Martin Angelo. Als Eric alles als "Lüge, Lüge, Lüge" abtut, droht Edith nachzulegen: "Ja, muss ich jetzt die Namen sagen oder was?" Martin Angelos Fazit bringt die Situation auf den Punkt: "Auf jeden Fall tut ihr beiden euch nicht gut."
In Folge 1 eskaliert der Rosenkrieg zwischen Edith und Eric Stehfest
Jetzt kostenlos streamen
Neue Liebe, alter Schmerz: Wie geht es weiter?
Pikant wird die Situation dadurch, dass beide eigentlich nach vorne blicken. Edith Stehfest hatte nach der Trennung einen neuen Freund, auch wenn diese Liebe bereits wieder erloschen ist. Und auch Eric Stehfest scheint sich in der "Promis unter Palmen"-Villa neu orientiert zu haben: Zwischen ihm und Franziska Temme knistert es gewaltig:
Du willst den kompletten Zoff zwischen Eric und Edith und die schockierten Reaktionen der anderen Promis sehen? "Promis oder Palmen" läuft seit 16. Februar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos zum Streamen auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.
Preview auf Joyn PLUS+
Mit Joyn PLUS+ haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, jeweils eine Folge früher reinzuschauen. Während im Fernsehen und im kostenlosen Stream eine Episode läuft, ist die nächste Folge auf Joyn PLUS+ bereits vorab abrufbar. So können Fans der Staffel der regulären Ausstrahlung immer ein kleines Stück voraus sein.
Du möchtest einen Vorsprung?
Folge 2 jetzt bereits als Preview auf Joyn
Mehr entdecken
Koffer gepackt
Wer ist raus in Staffel 4? Alle Exits im Überblick
Schluss in Folge 1
Erster Exit: Dieser Star ist nicht mehr dabei
Drama beim ersten Teamspiel
Notarzt-Einsatz in Folge 1: Muss Maurice Dziwak die Show verlassen?
Party-Eskalation in Thailand
Kuss-Schock: Eric Stehfest knutscht mit Martin Angelo
Mega-Zoff zum Staffelstart
Claude-Oliver Rudolphs eiskalte Rache: So lief der erste Eklat
Flucht aus dem Chaos-Haus
Silvia Wollny: Darum zieht Sarah-Jane wirklich aus
Exklusiv im Interview
Gina-Lisa Lohfink: Wie geht es ihr nach der Not-OP?
Schauspielerin im Porträt
Erste OP war unvermeidbar: So sah Anouschka Renzi früher aus
Blick in die Vergangenheit
So sah Gina-Lisa Lohfink früher aus