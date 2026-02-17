Blut-Schock in Folge 2 Sylvia Wollny blutüberströmt: Muss sie "Promis unter Palmen" nach Horror-Unfall verlassen? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Der Schock sitzt tief: Silvia Wollny nach ihrem blutigen Unfall am Set von "Promis unter Palmen". Bild: Joyn

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Achtung, Spoiler! Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 2 von "Promis unter Palmen", die erst am 23. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt oder zum kostenlosen Streamen verfügbar sein wird. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab als Preview auf Joyn.

Die zweite Folge von "Promis unter Palmen" ist noch nicht mal im Free-TV gelaufen, da sorgt sie schon für den nächsten Schock. In der Joyn-Preview ist zu sehen, wie Silvia Wollny bei einem Teamspiel blutüberströmt zusammenbricht. Ist die Show für die Matriarchin jetzt vorbei?

Wer dachte, nach dem Zoff der Stehfests, der Verletzung von Maurice und dem Rauswurf von Martin Angelo könnte in der Villa von "Promis unter Palmen" etwas Ruhe einkehren, der wird in Folge 2 eines Besseren belehrt. Das nächste Drama lässt nicht lange auf sich warten und dieses Mal ist es blutig.

Schockmoment am Strand: Plötzlich fliegt der Sonnenschirm Beim Teamspiel "THAI-SKI" kämpfen die Promis auf riesigen Skiern um den Sieg. Da Silvia Wollny aus gesundheitlichen Gründen aussetzen muss, schaut sie dem Treiben vom Spielfeldrand aus zu - eine Entscheidung, die fatale Folgen hat. Während das Spiel läuft, zieht ein Sturm auf. Eine heftige Windböe erfasst den Sonnenschirm, unter dem Silvia sitzt, reißt ihn aus der Verankerung und schleudert ihr den schweren Stiel direkt gegen den Kopf. Silvia schreit auf, ihr Gesicht ist schmerzverzerrt, als Blut über ihre Stirn strömt. Sie bricht in Panik aus: "Scheiße, scheiße, scheiße!". Anouschka Renzi, die neben ihr sitzt, erkennt sofort den Ernst der Lage: "Das blutet aber richtig." Das Rettungsteam eilt sofort herbei.

Sorge um die Wollny-Chefin: Wie schlimm ist es wirklich? Im Sanitätszelt wird das ganze Ausmaß der Verletzung sichtbar. Die Sorge ist groß: Ist die Wunde so tief, dass sie im Krankenhaus genäht werden muss? Ist die Show für sie gelaufen? Nach der Erstversorgung gibt Silvia eine erste, vorsichtige Entwarnung: "Mir geht’s jetzt etwas besser, alleine weil sie auch sagte, es muss nicht genäht werden." Doch der Schock sitzt tief. Der Unfall hätte weitaus schlimmer ausgehen können, wie sie selbst realisiert:

Stell dir mal vor, der Schirm hätte meine Schädeldecke weggehoben. Sylvia Wollny

