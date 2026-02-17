Blut-Schock in Folge 2
Sylvia Wollny blutüberströmt: Muss sie "Promis unter Palmen" nach Horror-Unfall verlassen?
Veröffentlicht:von Lena Maier
Die zweite Folge von "Promis unter Palmen" ist noch nicht mal im Free-TV gelaufen, da sorgt sie schon für den nächsten Schock. In der Joyn-Preview ist zu sehen, wie Silvia Wollny bei einem Teamspiel blutüberströmt zusammenbricht. Ist die Show für die Matriarchin jetzt vorbei?
Staffel 4 von "Promis unter Palmen"
Wer dachte, nach dem Zoff der Stehfests, der Verletzung von Maurice und dem Rauswurf von Martin Angelo könnte in der Villa von "Promis unter Palmen" etwas Ruhe einkehren, der wird in Folge 2 eines Besseren belehrt. Das nächste Drama lässt nicht lange auf sich warten und dieses Mal ist es blutig.
In Folge 1 gab es bereits einen Notarzt-Einsatz: Maurice Dziwak musste ins Krankenhaus
Schockmoment am Strand: Plötzlich fliegt der Sonnenschirm
Beim Teamspiel "THAI-SKI" kämpfen die Promis auf riesigen Skiern um den Sieg. Da Silvia Wollny aus gesundheitlichen Gründen aussetzen muss, schaut sie dem Treiben vom Spielfeldrand aus zu - eine Entscheidung, die fatale Folgen hat. Während das Spiel läuft, zieht ein Sturm auf. Eine heftige Windböe erfasst den Sonnenschirm, unter dem Silvia sitzt, reißt ihn aus der Verankerung und schleudert ihr den schweren Stiel direkt gegen den Kopf.
Silvia schreit auf, ihr Gesicht ist schmerzverzerrt, als Blut über ihre Stirn strömt. Sie bricht in Panik aus: "Scheiße, scheiße, scheiße!". Anouschka Renzi, die neben ihr sitzt, erkennt sofort den Ernst der Lage: "Das blutet aber richtig." Das Rettungsteam eilt sofort herbei.
Sorge um die Wollny-Chefin: Wie schlimm ist es wirklich?
Im Sanitätszelt wird das ganze Ausmaß der Verletzung sichtbar. Die Sorge ist groß: Ist die Wunde so tief, dass sie im Krankenhaus genäht werden muss? Ist die Show für sie gelaufen? Nach der Erstversorgung gibt Silvia eine erste, vorsichtige Entwarnung: "Mir geht’s jetzt etwas besser, alleine weil sie auch sagte, es muss nicht genäht werden."
Doch der Schock sitzt tief. Der Unfall hätte weitaus schlimmer ausgehen können, wie sie selbst realisiert:
Stell dir mal vor, der Schirm hätte meine Schädeldecke weggehoben.
Das Blut-Drama schon jetzt sehen: So schaust du Folge 2 vorab
Du willst den schockierenden Unfall mit eigenen Augen sehen und wissen, ob es für Silvia Wollny bei "Promis unter Palmen" wirklich weitergeht? Du musst nicht bis nächste Woche warten!
Die komplette zweite Folge kannst du dir schon jetzt als exklusive Preview auf Joyn PLUS+ ansehen. Dort hast du die Möglichkeit immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in die nächste Episode reinzuschauen.
Für alle anderen läuft Folge 2 von "Promis unter Palmen" am Montag, 23. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist am gleichen Tag bereits um 00:01 Uhr auf Joyn zum kostenlosen Streamen verfügbar.
