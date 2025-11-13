Hättest du es bemerkt?
"Die meinen, wir Zuschauer sind ganz blöd!" Fehler bei "Rote Rosen" sorgt für Empörung
Veröffentlicht:von Aenna Schneider
Nur wenige Serien schaffen es, eine so präsente Fanbase aufzubauen wie "Rote Rosen". Doch so sehr die Fans die Telenovela auch schätzen, ihren scharfen Augen entgeht kein Detail. In den jüngsten Folgen häufen sich die Filmfehler in der ARD-Produktion. Die Kritik der "Rote Rosen"-Zuschauer:innen wächst.
Ungenauigkeit sorgt für Aufregung
Kleine Fehler in der Handlung oder Pannen am Set sind an sich nichts Ungewöhnliches in der Film- und Serienindustrie. Doch bei "Rote Rosen" scheint die Anzahl der Fauxpas dem Publikum in letzter Zeit etwas zu hoch zu sein. Die Gemüter kochen langsam hoch. "Die meinen, wir Zuschauer sind ganz blöd!", kommt der Vorwurf aus einem Facebook-Forum, nachdem die Logik in einer Folge mal wieder vernachlässigt wurde.
Hündin Elsa hatte sich in der Episode an der rechten Pfote verletzt und erhielt einen Verband. Allerdings auf der linken Seite. "Auf solche groben Nachlässigkeiten/Verdummungen des Zuschauers sollte man wirklich verzichten", ist die erzürnte Reaktion in der "Rote Rosen"-Gruppe.
Obwohl die Kritik teilweise berechtigt scheint, gibt es auch weniger extreme Reaktionen auf die Nachlässigkeit der Produktion. "Kommt ja nicht so drauf an, ist ja eh fern der Realität" ist eine entspanntere Ansicht eines anderen Fans.
Einige "Rote Rosen"-Liebhaber:innen sehen es sogar eher als witzige Challenge, alle Ungereimtheiten zu entdecken und im Nachhinein mit der Community zu besprechen.
Wie normal sind die kleinen Patzer in Filmen und Serien?
Doch "Rote Rosen" ist mit diesem Problem nicht allein, selbst große Hollywood-Blockbuster sind nicht frei von Filmfehlern - ob "Star Wars", "Titanic" oder "Harry Potter". Sie fallen allerdings meist nur bei genauem Hinsehen auf. Auch hier spalten sich die Meinungen: Schludrige Arbeit oder kleine Easter Eggs, die es zu entdecken gilt? Das kann jeder Fan für sich selbst entscheiden.
