Total im Baby-Fieber "Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle freut sich über sein erstes Kind Aktualisiert: 01.11.2025 • 16:20 Uhr von Lars-Ole Grap Es regnet nicht nur "Rote Rosen" für Sebastian Deyle - sondern nun auch Windeln und Schnuller. Bild: ARD/Stefanie Jockschat

Tolle Neuigkeiten für den Soap-Darsteller: Sebastian Deyle, bekannt aus "Unter uns", "Marienhof", "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen", verkündet ein ganz besonderes neues Lebenskapitel. Der Schauspieler ist am 27. Oktober zum ersten Mal Vater geworden.

Es ist so weit: Nachdem Schauspieler Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia die geplante Hochzeit aufgrund ihrer Schwangerschaft verschieben mussten, ist das Baby jetzt endlich da. Die Geburt seines Sohnes verkündete der "Rote Rosen"-Star mit einem herzerwärmenden Post bei Instagram. Zu sehen ist die kleine Hand, die den Finger des Papas hält. "Seit dem 27.10.2025 um genau 22:07 Uhr bin ich auf dieser Welt - ganz schön frisch hier. Ich wiege 3305 Gramm und bin 50 Zentimeter groß. Ich weine (fast) nie - dafür meine Eltern dauernd. Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück und ehrlich gestanden sehe ich das auch so", heißt es in der süßen Caption. Offensichtlich schweben die frisch gebackenen Eltern auf Wolke sieben. Auch die Herzen der Fans lässt der Kleine schon höherschlagen. Unter dem Post sammeln sich begeisterte Kommentare und Glückwünsche. Wie sein Sohn heißt, behält Sebastian bislang noch für sich. Aber bei all dem lieben Feedback, teilt er diese Info hoffentlich bald auch noch.

Überraschende Botschaft bei Instagram "By the way ... Viele Grüße von uns 'Dreien'". Mit diesen Worten überraschte TV-Star Sebastian Deyle seine Fans bereits im Juli auf Instagram. Der Post zeigt ihn mit seiner Partnerin Pia auf USA-Reise. Auf einem der beiden Fotos legt er zärtlich die Hände auf den Bauch seiner Freundin. Die Botschaft ist klar: Die beiden bekommen ein Baby und die Vorfreude ist schon riesig.

Baby-News bei Sebastian Deyle: So bereiten sich er und Pia Schombert auf das erste Kind vor Ende Oktober erwarten sie ihr erstes Kind. In einem Interview mit "Bunte" verrieten sie jetzt, wie die Vorfreude auf den Nachwuchs ihren Alltag bestimmt - von spontanen Nasch-Aktionen bis zu akribischer Vorbereitung des Kinderzimmers. "Einmal hatte ich wahnsinnige Lust auf Käsekuchen - nachts! Sebastian hat das souverän geregelt. Ich weiß nicht, welchen Bäcker er überfallen hat, aber jedenfalls kam er nach knapp einer Stunde mit drei Stück Käsekuchen nach Hause. Ich stelle da einfach keine Fragen", erzählt Pia lachend. Sebastian hat bereits Listen erstellt, Schränke, Wickeltisch und Bettchen geplant. "Man ist dann als Mann, ich im Besonderen, der Illusion erlegen: Jetzt bin ich fertig, jetzt kann nichts mehr passieren", gesteht er. Gleichzeitig bleiben Nervosität und Respekt vor der Geburt: "Wir haben natürlich auch gemeinsam einen Vorbereitungskurs mitgemacht." Der Schauspieler fügt hinzu:

Aber so richtig darauf vorbereiten, was da jetzt kommt, kann einen wahrscheinlich niemand. Wir freuen uns beide riesig. Aber ich habe schon die Hosen voll. Sebastian Deyle

Sebastian Deyle und Pia Schombert: Klinik für die Geburt ihres Sohnes steht fest Eine Hausgeburt kommt für das Paar nicht infrage. "Wir wollen, dass im Fall der Fälle jemand zur Stelle ist. Aber wir haben eine sehr schöne Klinik ausgesucht, die ein bisschen familiärer wirkt", erklärt Pia. Die Vorfreude auf ihren Sohn ist riesig. "Oh ja, Pia hat es mir ganz süß mitgeteilt. Ich habe eine kleine Box bekommen und da waren hellblaue Söckchen drin. Dann habe ich vor Freude geweint. Ich will nicht sagen, dass ich mich über eine Tochter nicht ebenso gefreut hätte. Aber ich bin schon sehr glücklich, dass es jetzt ein Sohn ist", erzählt Sebastian. Mit dem Nachwuchs möchte er weniger sportliche Ambitionen verbinden: "Ich bin der schlechteste Fußballer auf dem Planeten. Aber ich werde ihn ans Klavier setzen, wenn er da Bock drauf hat." Pia betont, dass ihr das Geschlecht des Kindes weniger wichtig sei: "Hauptsache gesund." Einen Namen haben sie zwar schon, diesen behalten sie aber noch für sich. Sebastian wird selbstverständlich bei der Geburt dabei sein: "Definitiv! Aber oberhalb der Hüfte selbstverständlich. Ich spiele da nicht die Hauptrolle. Ich werde mich führen lassen, versuchen, Pia so gut es geht beizustehen und hoffe, dass sie mir nicht die Hand gebricht."

Sebastian Deyle über weiteren Kinderwunsch und Hochzeit Ob die Familienplanung mit der Geburt ihres Sohnes abgeschlossen ist, steht noch nicht fest. Pia, selbst Einzelkind, ist damit einverstanden, dass ihr Sohn eventuell ebenfalls Einzelkind bleibt, während Sebastian sich drei Kinder wünscht. "Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Ich bin grundsätzlich ein Familienmensch", so der "Rote Rosen"-Star. Schon länger sei ihm klar gewesen, dass er einmal Vater werden möchte. Auch die Hochzeit ist geplant - allerdings erst 2027, damit ihr Sohn die Ringe tragen kann. "Mir war ganz schnell klar, dass Pia meine Frau ist und ich Kinder mit ihr haben möchte. Letztes Jahr hatten wir beschlossen, dass wir es versuchen. Und dann ging es ja wirklich superschnell. Wir haben es einmal probiert und Pia war schwanger. Ich bin im Moment einfach sehr dankbar und freue mich auf das nächste Abenteuer in unserem Leben", sagt Sebastian.