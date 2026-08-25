Neue Folgen "Rote Rosen"-Star Eva-Maria Grein von Friedl: Das steckt hinter ihren zwei Geburtsdaten Aktualisiert: Vor 4 Stunden von teleschau Lou (Eva-Maria Grein von Friedl) ist geschockt: Ihr Ex Daniel und seine neue Freundin Jess wollen direkt in ihrer Nachbarschaft ein Haus bauen. Bild: © NDR

Seit Herbst 2025 ist sie eine der Protagonistinnen in der ARD-Serie. Als Lou Mahler, Tochter der Matriarchin Victoria Kaiser, verzückt sie ab 24. August wieder die "Rote Rosen"-Fans. Doch es gibt ein Geheimnis um das Geburtsdatum der Darstellerin. Wie alt ist sie wirklich?

Ab 24. August dominieren wieder Liebe und Herzschmerz das Nachmittagsprogramm der ARD: Es gibt neue Folgen von "Rote Rosen". Mitten im Gefühls-Getümmel: Lou Mahler (Eva-Maria Grein von Friedl), die Tochter der Gutsbesitzerin Victoria Kaiser (Caroline Schreiber). Auch nach der Sommerpause der beliebten Telenovela geht es bei einem Quartett besonders emotional zu. Die bereits erwähnte Lou hat sich kürzlich mit ihrer Jugendliebe Per Behrendt (Thomas Schimanski) auf eine Auszeit nach Gran Canaria verabschiedet. Ihrem Noch-Mann Daniel (Daniel Fritz), Vater der gemeinsamen Kinder Pelle und Charly, ging das überraschend nahe. Dabei ist er doch mit Jess Böttcher (Juana Nagel) glücklich. Wie es mit den Vieren weitergeht, erfahren wir in den neuen "Rote Rosen"-Episoden.

Sie sieht "sehr viele Überschneidungen" mit ihrer Rolle Eva-Maria Grein von Friedl lebt seit Jahren in München. Dennoch fiel es ihr nicht schwer, für die 24. Staffel der Telenovela nach Lüneburg zu kommen. Die Rolle der Lou habe sie einfach sehr gereizt, wie sie zu Beginn der Staffel in einem Vorstellungsvideo der Serie verriet. "Erstens, weil man einen Charakter über so lange Zeit erzählen kann, was man in keinem anderen Format tatsächlich kann." Zweitens hätten die beiden "sehr viele Überschneidungen", sagte sie. Zum Beispiel seien beide begeistert von Gartenarbeit. Lou "geht raus und wühlt in der Erde, packt an und buddelt in der Erde, bis sie bis hier oben voll dreckig ist", schwärmte Eva-Maria. Es gebe auch darüber hinaus "wahnsinnig viel, was Lou und mich persönlich verbindet", betonte die Schauspielerin. Etwa die Liebe zu ihrer Rolle als Mutter. Ihre "Rote Rosen"-Figur sehe es "als Erfüllung, mit Leib und Seele Mutter zu sein und aus ihren Kindern verantwortungsvolle und glückliche und tolle Persönlichkeiten zu machen". Damit könne sie sich sehr identifizieren. "Wenn ich gerade nicht drehe, dann bastele ich gerne mit meinem Sohn, wir machen zusammen Sport, wir spielen", fügte die Schauspielerin hinzu.

Eva-Maria Grein von Friedl wollte eigentlich Tänzerin werden Im unterfränkischen Miltenberg geboren, wuchs die Schauspielerin in Aschaffenburg auf und besuchte früh eine Ballettschule. Später nahm sie auch Jazz-, Modern-Dance- und Stepptanz-Unterricht. Tänzerin sei ihr erster Berufswunsch gewesen, erzählte sie im März 2026 im Podcast "Rosen-Rabauken". Nach dem Abitur war sie Gaststudentin am Broadway Dance Studio und am Alvin Ailey American Dance Center in New York. Von 1999 bis 2003 studierte sie Musical an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Zunächst auf Theater- und Musicalrollen fixiert, sammelte sie 2004 mit einer Nebenrolle im Film "Mädchen Mädchen 2 - Loft oder Liebe" erste Kino-Erfahrungen.

Wann ist Eva-Maria Grein von Friedl wirklich geboren? Als es vor gut 20 Jahren ernst wurde mit Film und Fernsehen, hatte ihr damaliger Agent die Idee, sie ein Jahr jünger zu machen. Es war kurz vor ihrer ersten Hauptrolle, in der Telenovela "Tessa - Leben für die Liebe". Er meinte, dass Eva-Maria jünger wirke und es ein Vorteil für ihre Karriere sei, 1980 geboren zu sein. "Damals war ja vieles noch analog", verriet die Darstellerin in "Rosen-Rabauken". Da wäre es schon besser gewesen, in der Rubrik "Geboren 1980 und später" zu landen, erinnert sie sich. Er habe es in die Pressemitteilung für "Tessa" geschrieben, "und das wurde dann zig-zig-zig-mal abgeschrieben", fügte sie schmunzelnd hinzu. Offiziell kam sie am 26. März 1979 zur Welt. Ob 1979 oder 1980 - ihrer Karriere tat die Verwirrung keinen Abbruch. Nach 125 Episoden "Tessa" hatte Eva-Maria Grein von Friedl zahlreiche Einsätze als Seriendarstellerin. Eine weitere Hauptrolle hatte sie 14 Folgen lang als Hochzeitsplanerin Marie Andresen in "Kreuzfahrt ins Glück".

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