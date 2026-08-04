Aus der Sendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere diese leckeren Kartoffel-Rezepte von Star-Köchin Felicitas Then Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag Felicitas Then: Dreierlei Pellkartoffeln Videoclip • 19:35 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diese drei Rezepte von Felicitas Then zeigen dir, wie einfach und vielseitig Pellkartoffeln sein können - vom schnellen Feierabendessen bis zum beeindruckenden Gericht für Gäste.

Drillinge im Flammkuchen-Style - Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten 800 g Drillinge

Salz

2 EL Olivenöl

150 g Speckwürfel

200 g Crème fraîche

2 Frühlingszwiebeln

Muskat

½ Bund Schnittlauch

frisch gemahlener Pfeffer

optional: 60 g geriebener Gruyère oder Bergkäse

Zubereitung Drillinge mit Schale gar kochen, halbieren und in Olivenöl rundum goldbraun anbraten. Speckwürfel knusprig auslassen. Creme Fraiche mit Salz, Pfeffer und Muskt abschmecken. Die Kartoffeln auf einer Platte anrichten und mit kleinen Klecksen Crème fraîche versehen. Speck, Frühlingszwiebeln und wer will, den geriebenen Käse darüber verteilen. Mit Schnittlauch, frisch gemahlenem Pfeffer und nach Belieben Röstzwiebeln servieren.

Smashed Pellkartoffeln-Rezept aus dem dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten für die Kartoffeln: 1 kg kleine Kartoffeln

4 EL Olivenöl

80 g frisch geriebener Parmesan

1 Knoblauchzehe, fein gerieben

Salz & Pfeffer

Zutaten für den Tomatensalat: 500 g bunte, kleine Tomaten

1 Schalotte

3 EL Olivenöl

1 EL Balsamico

1 TL Ahornsirup

1 Handvoll Basilikum

Salz & Pfeffer

Zubereitung Kartoffeln gar kochen und auf ein Backblech legen. Mit einem Glas vorsichtig flach drücken. Mit Olivenöl, Knoblauch, Parmesan sowie Salz und Pfeffer bestreuen. Im vorgeheizten Ofen bei 220 °C Ober-/Unterhitze etwa 25 Minuten goldbraun und knusprig backen. Für den Salat Tomaten schneiden, Schalotte fein würfeln und mit Olivenöl, Essig, Ahornsirup Basilikum, Salz und Pfeffer vermengen. Die heißen Kartoffeln zusammen mit dem frischen Tomatensalat servieren.

Blitz-Rezept für Pickles aus Radieschen aus dem dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten Für 4 Personen

Zutaten: 1 Bund Radieschen

75 ml Weißwein- oder Apfelessig

75 ml Wasser

1 EL Zucker

1 TL Salz

5 Pfefferkörner

optional: 2 Zweige Dill

Zubereitung: Radieschen putzen und je nach Größe vierteln oder sechsteln, sodass schöne Spalten entstehen. Essig, Wasser, Zucker und Salz verrühren, bis sich Zucker und Salz vollständig aufgelöst haben. Pfefferkörner und nach Belieben Dill hinzufügen. Die Radieschenspalten in die Marinade geben und mindestens 30 Minuten, besser 1–2 Stunden, ziehen lassen. Vor dem Servieren leicht abtropfen lassen und zu den Pellkartoffeln mit Kräuterquark reichen. Feli-Tipp: Wenn du die Radieschen schon am Vortag einlegst, werden sie noch aromatischer und nehmen eine wunderschön kräftige rosa Farbe an – ein toller frischer Kontrast zu Kartoffeln und Quark.

Klassische Pellkartoffeln-Rezept aus dem dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten Für 4 Personen

Zutaten für die Kartoffeln: 1 kg festkochende Frühkartoffeln

Salz

Kümmel

Lorbeer

Zutaten für den Kräuterquark: 500 g Quark

100 g Schmand

ca. 50 ml Mineralwasser

1 Bund Schnittlauch

½ Bund Petersilie

½ Bund Dill

Abrieb ½ Bio-Zitrone

½ Knoblauchzehe

1 Schalotte

Salz & Pfeffer

Für den Twist: 50 g braune Butter

4 EL Leinöl

optional: geröstete Sonnenblumenkerne

Zubereitung: Kartoffeln gründlich waschen und mit Schale in Salzwasser 20–25 Minuten gar kochen. Quark, Schmand und Milch glatt rühren. Kräuter fein hacken und mit Zitronenabrieb unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Butter in einem kleinen Topf erhitzen, bis sie goldbraun wird und nussig duftet. Kartoffeln leicht aufbrechen und mit Kräuterquark anrichten. Mit Leinöl und etwas brauner Butter beträufeln. Nach Belieben mit gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen. Feli-Tipp: Die Kombination aus nussigem Leinöl und brauner Butter klingt ungewöhnlich, macht einfache Pellkartoffeln aber unglaublich aromatisch.