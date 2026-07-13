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Rezept aus der Sendung

Stefano Zarrella im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probier sein Käse-Fondue im Brotlaib

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Käse-Fondue im Brotlaib im "SAT.1-Fertiggerichte-Check" mit Stefano Zarrella.

Bild: SAT.1, KI generiert

Steffano Zarrella zeigt im "SAT.1-Fertiggerichte-Check" wie du ganz einfach ein Käse-Fondue im Brotlaib selbst machen kannst. Hier findest du das ganze Rezept.

Käse-Fondue im Brotlaib

Zutaten für 4 Brötchen:

  • 2 Packungen Bechernudeln "Käse-Sahne-Nudeln"

  • 4 kleine runde Aufbackbrötchen (Bio Mehrkorn Landbrötchen)

  • 100 ml Kochsahne

  • 100 g geriebener Käse (Sorte nach Wahl)

  • 2 EL körniger Frischkäse

  • 1 Knoblauchzehe

  • 1 kleine Zwiebel

  • 1 TL Ölivenöl

  • Pfeffer, Salz

Zubereitung

  1. Als erstes den Brotlaib vorbereiten: Aufbackbrötchen nach Zubereitungshinweis aufbacken. Anschließend Brötchen oben rund aufschneiden und aushöhlen.

  2. Bechernudeln zubereiten: Kochsahne kurz erhitzen und in Bechernudeln füllen. 5 Minuten stehen und einziehen lassen.

  3. Käse-Fondue zubereiten: Knoblauch und Zwiebel klein schneiden und mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anbraten. Körnigen Frischkäse und geriebenen Käse dazugeben. Alles miteinander vermischen und den Käse ganz schmelzen lassen. Danach die fertigen Bechernudeln mit in die Pfanne gießen und alles miteinander vermischen.

  4. Das fertige Käsefondue in die ausgehöhlten Brötchen füllen und genießen. Deckel gerne als Löffel benutzen, man kann aber auch (wenn es ein bisschen abgekühlt ist) ins ganze Brötchen beißen.

Hast du noch mehr Hunger? Hier findest du das Rezept für die Sommer-Burrata mit Pfirsich

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Abkühlung mit Sommer-Burrata

Verfügbar auf JoynVideoclip • 09:11 Min • Ab 12

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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