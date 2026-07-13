Als erstes den Brotlaib vorbereiten: Aufbackbrötchen nach Zubereitungshinweis aufbacken. Anschließend Brötchen oben rund aufschneiden und aushöhlen.

Bechernudeln zubereiten: Kochsahne kurz erhitzen und in Bechernudeln füllen. 5 Minuten stehen und einziehen lassen.

Käse-Fondue zubereiten: Knoblauch und Zwiebel klein schneiden und mit etwas Olivenöl in einer Pfanne anbraten. Körnigen Frischkäse und geriebenen Käse dazugeben. Alles miteinander vermischen und den Käse ganz schmelzen lassen. Danach die fertigen Bechernudeln mit in die Pfanne gießen und alles miteinander vermischen.