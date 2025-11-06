Unfall im Inselparadies
"Ich humpel die ganze Zeit von A nach B": Hat sich "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau auf Ibiza verletzt?
Aktualisiert:von Lena F.
Alina Merkau genießt ihr Leben auf Ibiza. Doch ganz ohne Pannen läuft es nicht. In ihrem Podcast spricht die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin mit ihrem Mann von einer Fußverletzung - und warum er in solchen Momenten alles andere als fürsorglich ist.
Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr
Alina Merkau verletzt sich - ihr Mann nimmt’s gelassen
In ihrem Podcast geben SAT.1-Moderatorin Alina Merkau und ihr Mann Rael Hoffmann ganz private Einblicke in ihr Leben auf Ibiza. In der aktuellen Folge wird es persönlich: Merkau spricht über die Herausforderungen des Alltags – und fragt sich offen, ob sie vielleicht eine ADHS-Erkrankung hat, weil sie ihre Gedanken oft nur schwer sortieren kann.
Außerdem erzählt Merkau von einer Verletzung - sie glaubt, sich den kleinen Zeh gebrochen zu haben. Auf ihrem Instagram-Account @alinamerkau sehen viele das als Zeichen: Die Moderatorin solle endlich mal einen Gang runterschalten und sich eine Pause gönnen.
Ihr Mann sagt dazu ganz ungeniert: "Ich bin in solchen Situationen unfürsorglich. Ich denke dann so: Mein Gott, der kleine Zeh - den gipst man nicht, den operiert man nicht." Und weiter: "Wenn es um Leid und Schmerz geht, denke ich immer: Mann, stell dich nicht so an."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Das Leben auf Ibiza verläuft nicht ohne kleine Dramen
Darüber können die beiden gemeinsam lachen. Auch Merkau gibt zu, mit Leid nicht viel anfangen zu können - und hasst es, wenn sie selbst diejenige ist, die leidet. "Ich humpel natürlich trotzdem von A nach B", sagt sie. Zum Arzt wolle sie dennoch nicht gehen, weil sie "es nervig finde". Rael Hoffmann kontert: "Weißt du, was auch nervig ist? Die ganze Zeit davon zu sprechen und zu sagen: 'Ich müsste zum Arzt gehen.' [...] Und es dann nicht zu tun." Ob sich die Moderatorin bald fachmännisch untersuchen lässt?
"TopTen! Der Geschmackscountdown" mit Alina Merkau
Beide hoffen, auf Ibiza endlich ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich an den entspannten balearischen Lebensstil anzupassen. Dort, sagen sie, sei man nicht so sehr auf der Arbeit fixiert wie in Deutschland - stattdessen gehe es darum, das Leben zu genießen.
Mehr entdecken
Lerne ihn besser kennen
Benjamin Bieneck: Opern-Sänger, Moderator und Multitalent beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"ICH WILL DAS NICHT"
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": So rührend war der Abschied von Benjamin "Benji" Bieneck
Lerne sie besser kennen
"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau: So lebt sie privat auf Ibiza
Hintergründe zum temporären Umzug
Bereut "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau den Umzug nach Ibiza?
Neue Herausforderung
Martina Reuter: Vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star zur Bodybuilderin
Nach der letzten Sendung
Benjamin Bieneck verabschiedet sich: Das wurde aus den Ex-"Frühstücksfernsehen"-Stars!