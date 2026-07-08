Rezept aus der Sendung
Leckerer Hingucker: Probiere das Grillbrot von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Bäckerin Cynthia Barcomi
Veröffentlicht:
Dieses Brot ist zum Teilen gemacht! Bei deiner nächsten Grillparty wird das Monkey Bread der Renner, versprochen. Hier findest du das Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" von Star-Bäckerin Cynthia Barcomi.
Zutaten für den Teig
650 g Mehl
1 Packung Trockenhefe (7 g)
2 TL Salz
375 g warmes Wasser
75 g Olivenöl
1 Ei
Mehl für die Arbeitsfläche
weiche Butter für Schüssel und Backform 32 x 24 cm
Fürs Topping
100 g Butter, geschmolzen
2 Knoblauchzehe
¼ TL Meersalz
4 EL Sesam
4 EL Mohnsamen
4 EL Sonnenblumenkerne oder gemischte Nüsse, gehackt
4 EL Sambal Oelek (Chili-Paste)
Zubereitung
Für den Teig Mehl, Hefe, Salz, Wasser, Olivenöl und Ei in einer Rührschüssel vermischen. Mit der Küchenmaschine oder dem Handmixer mit Knethaken 3-4 Minuten zu einem weichen Teig kneten. Der Teig kann etwas klebrig sein - bitte kein weiteres Mehl einarbeiten!
Den Teig kurz auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und die Schüssel mit 1 TL Butter ausstreichen. Den Teig zurück in die Schüssel geben. Zugedeckt etwa 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
Die Schüssel mit 1 TL Butter ausstreichen und den Teig darin zugedeckt etwa 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
Alternativ den Teig über Nacht im Kühlschrank kalt gehen lassen. Am Morgen aus dem Kühlschrank nehmen und 10 Minuten ruhen lassen, dann weiter mit Punkt 4 im Rezept.
Inzwischen die Butter zerlassen. Knoblauch schälen, zerdrücken oder fein hacken und mit etwas Salz unter die Butter rühren. Sesam, Mohn, Sonnenblumenkerne oder gemischte Nüsse und Sambal Oelek in separaten Schüsseln bereitstellen.
Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und einige Minuten ruhen lassen. Die Form leicht einfetten. Den Teig in 30 Stücke teilen und jeweils zu kleinen Kugeln formen. Zuerst durch die Butter und dann durch den Mohn wälzen. Mit den übrigen Kugeln weitermachen: Jede Kugel zuerst in der Knoblauchbutter wenden und anschließend abwechselnd in Nüssen, Sesam, Mohn oder Sambal Oelek wälzen. Die Kugeln nacheinander in die Form setzen und zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 °C Umluft oder Ober/-Unterhitze vorheizen.
Das Brot 30-40 Minuten backen. Nach 30 Minuten die Bräunung prüfen und das Gebäck bei Bedarf mit Backpapier abdecken. Herausnehmen und vor dem Servieren kurz abkühlen lassen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Mehr entdecken
Nach zwölf Jahren
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Chris Wackert und Steffi Brungs sind getrennt
Neue Farben, neuer Tresen
Neues Studio für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Podcast
"Brauche keinen Partner": Darum ist Karen Heinrichs gerne Single
Prägende Zeit
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Daniel Boschmann zu Tränen gerührt
Promi-Nachwuchs
So normal wuchsen Marlene Lufens Kinder zwischen Promis auf
Unsicherheiten und Selbstzweifel
Darum hat Karen Heinrichs lange keinen Bikini getragen
Sie lebt momentan auf Ibiza
Alina Merkaus Fazit zur Auswanderung: Nicht alles positiv
Lerne ihn besser kennen
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Christian Wackert im Porträt
Vom Netzreporter zum Star-Moderator
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Christian Wackert: So sah er früher aus