Für den Teig Mehl, Hefe, Salz, Wasser, Olivenöl und Ei in einer Rührschüssel vermischen. Mit der Küchenmaschine oder dem Handmixer mit Knethaken 3-4 Minuten zu einem weichen Teig kneten. Der Teig kann etwas klebrig sein - bitte kein weiteres Mehl einarbeiten!

Den Teig kurz auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und die Schüssel mit 1 TL Butter ausstreichen. Den Teig zurück in die Schüssel geben. Zugedeckt etwa 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Die Schüssel mit 1 TL Butter ausstreichen und den Teig darin zugedeckt etwa 45 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Alternativ den Teig über Nacht im Kühlschrank kalt gehen lassen. Am Morgen aus dem Kühlschrank nehmen und 10 Minuten ruhen lassen, dann weiter mit Punkt 4 im Rezept.

Inzwischen die Butter zerlassen. Knoblauch schälen, zerdrücken oder fein hacken und mit etwas Salz unter die Butter rühren. Sesam, Mohn, Sonnenblumenkerne oder gemischte Nüsse und Sambal Oelek in separaten Schüsseln bereitstellen.

Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und einige Minuten ruhen lassen. Die Form leicht einfetten. Den Teig in 30 Stücke teilen und jeweils zu kleinen Kugeln formen. Zuerst durch die Butter und dann durch den Mohn wälzen. Mit den übrigen Kugeln weitermachen: Jede Kugel zuerst in der Knoblauchbutter wenden und anschließend abwechselnd in Nüssen, Sesam, Mohn oder Sambal Oelek wälzen. Die Kugeln nacheinander in die Form setzen und zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 °C Umluft oder Ober/-Unterhitze vorheizen.