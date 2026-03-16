Familie, Hunde und Trauerbegleitung Moderatorin Madita van Hülsen im Porträt: eine Frau, viele Talente Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von Carina N. Madita van Hülsen bei der 18. Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2025 Bild: Future Image/xTamckex

Madita van Hülsen moderiert Sendungen wie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" oder "Abenteuer Leben". Sie kann auf eine abwechslungsreiche, spannende Karriere zurückblicken. Ein Schwank aus ihrem bunten Leben - von ersten Modeljobs, Trauerbegleitung und großem Familienglück.

Wer ist Madita van Hülsen? Madita van Hülsen ist Radio- und Fernsehmoderatorin, Autorin und Podcasterin. Sie wurde am 27. Januar 1981 in Hamburg geboren. Die Kamera liebte sie bereits als Kind: Sie posierte für den Otto-Katalog, nachdem sie als Model entdeckt wurde. Mit dem Abitur in der Tasche zog es sie für eine Auszeit nach New York, bevor sie ihr Studium als Diplom-Kommunikationswirtin abschloss. Und dann findet sie ihre Berufung, die Madita in "Lebensgeschichten von Menschen" sieht. Diese Geschichten erzählt sie bis heute in den unterschiedlichsten Formen und Formaten. Aktuell unter anderem im "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Woher kennst du Madita van Hülsen? Madita ist längst in der deutschen Medienwelt zuhause. Nach verschiedenen Stationen, etwa als Wettersprecherin und Radiomoderatorin, war sie ab 2011 Herausgeberin und Chefredakteurin des "IDEAL! Interview Magazins". Seit 2014 ist Madita Moderatorin und Reporterin im ProSiebenSat.1-Kosmos, unter anderem für die Formate "Abenteuer Leben", das "K1 Magazin" und "Quiz mit Biss" auf Kabel Eins - und seit Januar 2026 immer wieder fürs "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Was du vielleicht noch nicht über Madita wusstest Neben dem Funfact, dass Madita 2024 als Lauch bei "The Masked Singer" enttarnt wurde, widmet sie sich auch ernsten Themen. Abseits der Kamera ist die Moderatorin ausgebildete Trauerbegleiterin. 2016 erschien ihr Buch "Vergiss mein nie - mit Erinnerungen die Trauer gestalten". Denn Madita ist es "ein persönliches Anliegen, diesen Bereich aus der Sprachlosigkeit zu holen und in das Leben zu integrieren."

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Was Madita glücklich macht Um zu den süßen Dingen des Lebens zurückzukommen: Madita liebt es, zu Backen. Ihre Spezialität: Cookies, Kekse und Plätzchen. Ihr Wissen und ihre persönlichen Lieblingsrezepte teilt sie in ihrem 2025 erschienenen Buch "Cookie Madita". Ihre Back-Skills verhalfen ihr 2024 zum Sieg bei "Das große Promibacken". Eine weitere Leidenschaft der Moderatorin hat vier Pfoten: Sie ist großer Hunde-Fan. Zu ihrer Familie zählt auch Mischling Charly, adoptiert aus dem Tierschutz. Über Hunde produziert Madita sogar einen Podcast: "4 Pfoten, 2 Beine und 1.000 Fragen". Gemeinsam mit Haustier-Expertin und TV-Moderatorin Kate Kitchenham geht sie wichtigen Fragen im Umgang mit den Vierbeinern nach. Neben Hund Charly spielen auch ihr Mann Björn Cloppenburg und ihr gemeinsamer Sohn Tjorven eine wichtige Rolle in Maditas Leben. Sie teilt immer wieder private Momente aus ihrem Familienalltag auf Social Media - Selbstironie und Augenzwinkern inklusive. Ihre Fans feiern sie dafür.

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