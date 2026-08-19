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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Dieser "Kopfsteinpflaster"-Obstkuchen ist ein echter Hingucker

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Außen knusprig, innen fruchtig: Der Obstkuchen "Kopfsteinpflaster" aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" überzeugt mit saftigen Beeren und einzigartiger Optik.

Bild: SAT.1

Schnell und mega lecker. Mit nur wenigen Zutaten kannst du das Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen ganz einfach selbst ausprobieren. Damit überzeugst du jeden.

Der leckere "Kopfsteinpflaster"-Obstkuchen aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

Du benötigst eine Backform mit den Maßen 24 x 32 cm

Zutaten für die Füllung:

  • 50 bis 100g Zucker je nach Süße der Früchte

  • 3 EL Mehl

  • 1kg von 2 bis 3 Sorten gemischte Früchte der Saison, z.B. Pfirsiche, Nektarinen, Heidelbeeren, Brombeeren etc. gewaschen, getrocknet eventuell geschnitten bzw. entkernt

  • 1 EL Zitronensaft

Zutaten für den Teig:

  • 140g Mehl

  • 3 EL plus 1 TL Zucker (für die Kopfsteine)

  • 1 TL Backpulver

  • ½ TL Hausnatron

  • ¼ TL Salz

  • 75g Butter, kalt und geschnitten

  • 125ml Buttermilch

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Zubereitung:

1.     Ofen auf 180°C. Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. In einer großen Schüssel das vorbereitete Obst mit Zucker und Mehl vermengen. Gleichmäßig in die Backform verteilen.

2.     Für den Teig: Mehl, 3 EL Zucker, Backpulver, Hausnatron, und Salz vermengen. Mit den Fingerspitzen die kalte Butter fein ins Mehl einarbeiten. Buttermilch hinzufügen und vermischen, bis der Teig gerade zusammenkommt.

3.     Den Teig in 7 große Kleckse auf die Früchte geben. Kleckse mit dem restlichen TL Zucker bestreuen.

4.     Auf einem Backblech backen, um eventuell anfallenden Saft aufzufangen, bis die Kleckse goldbraun sind, 25 bis 27 Minuten. 15 Minuten abkühlen lassen, dann warm servieren.

Lust auf noch mehr Obst? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich!

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:42 Min • Ab 12

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