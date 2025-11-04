Styles für kältere Tage

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Jeden Morgen startet das Moderations-Team des Sat.1-Frühstücksfernsehens mit spannenden Gästen in den Tag.

Bild: SAT.1/Christoph Köstlin

Style-Highlights im November: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit gemütlichen und stylischen Outfits moderieren sie durch den Herbst.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9:00 Uhr

Die Outfits vom 4. November 2025

(Fast) monochrome Moderator:innen!

Bild: SAT.1

Alina:

Blousonjacke: RIANI

Rock: RIANI

Matthias:

Overshirt: emilio adani

Stephanie:

Shirt: heine

Ohrringe: sweet deluxe

Caro:

Pullover: tuzzi

Hose: heine

Ohrringe: sweet deluxe

Die Outfits vom 3. November 2025

Jeans-Power zum November-Start!

Bild: SAT.1

Alina:

Strickpullover: MARC CAIN

Matthias:

Hemd: emilio adani

Stephanie:

Blazer: MARC AUREL

Bluse: MARC AUREL

Jeans: MARC AUREL

Ohrringe: sweet deluxe

Caro:

Bluse: DESOTO

Jenny:

Shirt: MARC AUREL

Jeans: MARC AUREL

Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 2. November 2025

Simone:

Kleid: MARC AUREL

Ohrringe: sweet deluxe

Karen:

Weste: KING LOUIE

Hose: KING LOUIE

Bluse: MARC CAIN

Ohrringe: sweet deluxe

Jenny:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Strumpfhose: nur die

Die Outfits vom 1. November 2025

Karen:

Pullover: someday

Jeans: MARC CAIN

Marie:

Jeans: XANDRES

Ohrringe: CAJOY

Kyra:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Mehr entdecken