Für Daniel Boschmann ist die allmorgendliche Frühschicht beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und der Umgang mit Promis eigentlich Routine. Doch ein Erlebnis brachte selbst den Medienprofi aus dem Tritt: die Begegnung mit Hollywood-Legende Harrison Ford. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger spricht er über diesen prägenden Moment.

Daniel Boschmann ist ein großer Fan des Schauspielers Harrison Ford. Als sich die Gelegenheit bot, den Hollywood-Star auf der Pressetour zum letzten "Indiana Jones"-Film zu treffen, war die Vorfreude riesig. Auch Barbara Schöneberger hatte bereits vor der gemeinsamen Podcast-Folge erfahren, welche Bedeutung die Schauspiel-Legende für den SAT.1-Moderator hat. Als sie im Podcast nachhakt, beginnt er sofort zu schwärmen. Er habe "Gänsehaut" bei der Erinnerung daran, wie er Barbara Schöneberger verrät.

Noch vor dem Treffen habe Daniel Boschmann gehört, dass einige Hollywood-Stars wie Harrison Ford und Hugh Grant im Hinblick auf Interviews einen eher schlechten Ruf genießen - beiden werde oft nachgesagt, dass sie eine "unfaire", "unhöfliche" Art hätten. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass das nicht der Realität entspräche: Die Stars hätten einfach ihren eigenen "coolen Humor" und wollen authentisch bleiben, ohne mit Höflichkeitsfloskeln überhäuft zu werden. Der SAT.1-Moderator empfindet diese Art auch rückblickend keineswegs als abweisend.

"Viel zu großer Fan": Daniel Boschmann gesteht Harrison Ford seine Bewunderung

Der eigentliche Höhepunkt des Tages sei für Daniel Boschmann die Zeit gewesen, die er fast ungestört mit Harrison Ford verbringen konnte. Ohne zu zögern trat er direkt an den Schauspieler heran und ließ seiner Bewunderung freien Lauf: "Ich habe ihm gleich gesagt: 'Ich bin ein viel zu großer Fan, um das hier verstecken zu können. [...] Sie sind mein größter Held, ich liebe alle Ihre Filme [...] Ich liebe alles, Sie sind ein großer Typ und jetzt habe ich ein paar Fragen.'"

Doch der Schauspieler habe die ehrliche Begeisterung des Moderators mit Humor gekontert: "Und mein größter Traum war es, hier einmal mit dir zu sitzen." Eine Reaktion, mit der der erfahrene Moderator nicht gerechnet hatte - und ihn fast sprachlos zurückließ: "Er hat mich einfach völlig auflaufen lassen", gibt er im Podcast zu. Aber genau diese Mischung aus Lockerheit und Authentizität machte den Moment für ihn auch so besonders. Fast zehn Minuten habe ihre Begegnung gedauert.

Bei dem Treffen seien auch andere internationalen Stars wie Phoebe Waller-Bridge und Mads Mikkelsen gewesen, die allerdings ein wenig verspätet eintrafen. Für Boschmann erwies sich diese Verzögerung als großes Glück: So konnte er den Augenblick mit Harrison Ford bewusst auskosten, ohne Ablenkung oder Trubel - ein kleines "Geschenk", wie er rückblickend im Podcast zugibt.