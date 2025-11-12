Karriere und Privatleben
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"- Moderator Daniel Boschmann: Wie tickt er abseits von den Kameras?
Daniel Boschmann moderiert schon seit 2016 in SAT.1 und war in verschiedenen Sendungen zu sehen. Die meisten werden den Moderator aber vermutlich vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" kennen. Dort steht er seit Juni 2016 als Moderator vor der Kamera und begeistert mit seiner guten Laune.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr
Studium & Beginn seiner Karriere
Daniel Boschmann studierte von 2002 bis 2004 BWL in Mannheim, entdeckte aber relativ schnell sein Talent für die Moderation. Er zog nach Potsdam und begann bei verschiedenen Medienunternehmen vorzusprechen. Nebenher war Daniel trotzdem noch weiter an der Uni für Politikwissenschaften eingeschrieben.
Der kommunikative Blondschopf arbeitete bei verschiedensten Sendern und Projekten. 2006 begann Boschmann verschiedene Off-Air-Events und Konzerte zu moderieren. 2007 stand er als Moderator für das Projekt "Popkomm-TV" vor der Kamera.
Sein größter Job kam allerdings erst 2009, mit seinem Engagement als Moderator und Reporter beim Radiosender You FM. Auch dort übernahm der 1,90 Meter große Niedersachse Bühnenmoderationen, wie zum Beispiel 2010 und 2011 bei der "YouFM Night".
Sogar Red Bull ist auf den aufstrebenden Moderator aufmerksam geworden und engagierte ihn für das "Red Bull Student Boat Battle", bei dem er den ganzen Tag durch das Programm führte.
Bei SAT.1 startete er 2012 dann aber richtig durch und moderierte erstmals die TV-Show "Ab durch die Mitte - Das schnellste Quiz der Welt", eine Quizshow, bei der es um reaktionsschnelles Beantworten von Fragen ging.
2014 wechselte Daniel Boschmann dann ins Radio zu hr3.
Seit Juni 2016 moderiert er nun das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und immer wieder auch weitere Shows, wie "Mein Mann kann", "Geh aufs Ganze" oder "Die Gegenteilshow".
[...] Wenn alle zusammenkommen, dann ist es einfach eine tolle Zeit … Dieser kleiner Kreis großartiger Menschen bedeutet mir sehr viel [...]
Daniel Boschmanns Moderationsjobs im Überblick
seit Juni 2016 Moderation des "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
2014 Moderator bei hr3
2013 "Beauty & The Nerd" - ProSieben, Moderation
2012 "Ab durch die Mitte" - SAT.1, Moderation
2011 "Vodafone Live Quiz" - Moderation Online Quiz
2011 "smart future mind awards" - Moderation, Frankfurt / Main.
2011 "pop meets politics." - Moderation der Veranstaltung
2011 "smart urban stage" - Bühnenmoderation, Köln
2011 "Red Bull Student Boat Battle" - Moderation der Veranstaltung
2011 "Despotendämmerung in Nordafrika und Nahost?", FES - Moderation
2011 "YouFM Night", YouFM - Bühnenmoderation
2011 Music Discovery Project, Klassisches Konzert-Bühnenmoderation
2010 "Axe mach wach" Show - Moderation
2010 "YouFM Night", YouFM - Bühnenmoderation
2009 Moderation Besonic Music IPTV-Projekt
seit 2009 "Young fresh music cities" You FM - Moderator, Reporter
2007 Moderation "Popkomm-TV"
seit 2006 Moderation "Short shots"
seit 2006 Moderator diverser Off-Air-Events und Konzerte
Daniel Boschmann privat
Daniel Boschmann hält sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist: Er ist seit 2017 mit seiner Frau Alina verheiratet und lebt in Berlin. Ob er Kinder hat ist nicht bekannt.
Er ist auf Social Media aktiv und gibt dort auch immer wieder kleine, persönliche Einblicke in sein Privatleben und seinen Alltag. Außerdem moderiert er seit 2025 seinen Podcast "Zahltag". Hier rechnet er "mit der Woche ab" - und hält dich immer auf dem neusten Stand.
Übrigens: Daniel Boschmann war auch bei "Das große Promibacken" 2021 dabei. Damals jedoch als Kandidat. Hier beweist er: auch im Backen hat er einiges drauf und zieht sogar ins Finale ein. 2023 hatte er auch einen Gastauftritt bei "The Masked Singer".
