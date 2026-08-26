Aus der Sendung "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept: Die "Sandwichtorte" von Lynn Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von Joyn-Redaktion Mit dieser herzhaften Torte zauberst du im Handumdrehen ein Highlight für das nächste Familienfest. Bild: SAT.1

Schnell, frisch und super lecker: Mit nur wenigen Zutaten kannst du das "einfachste Brot der Welt" aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ganz einfach selbst nachmachen.

Die leckere "Sandwichtorte" aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

Zutaten für das "einfachste Brot der Welt": 4 Tasse Mehl

2 Wasser

2 TL Salz

½ Würfel Hefe

Zutaten für die Füllung und Deko: 750g Frischkäse

2 große Tomaten

1 Gurke

1 Bund Radieschen

Pfeffer & Salz

Etwas Olivenöl

Frische Kräuter nach Wahl

Gemüse für die Deko nach Wahl

Zubereitung: 1. Für das Brot die Zutaten gut verkneten und an einem warmen Ort 3h aufgehen lassen. 2. In einen gefetteten Topf oder eine Brotbackform geben und bei 230°C für 30 Minuten backen. Dann aus der Form nehmen und nochmals 30 Minuten auf dem Rost backen. Danach abkühlen lassen. 3. Die Brotscheiben rund zuschneiden, das geht super mithilfe eines Tortenrings. 4. Frischkäse aufschlagen und mit Salz, Olivenöl und Pfeffer abschmecken. 5. Gurke und Radieschen in dünne Scheiben schneiden. 6. Eine Scheibe Brot als Boden auf einen Teller legen und mit Frischkäse bestreichen. 7. Mit Gurkenscheiben belegen. 8. Die nächste Brotschicht daraufsetzen und dann Radieschen drauflegen. Zuletzt den Deckel drauf setzen. 9. Die Torte von außen mit Frischkäse einstreichen. 10. Vor dem Servieren mit frischen Tomaten und frischen Kräutern dekorieren.