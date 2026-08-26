Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Rezept: Die "Sandwichtorte" von Lynn
Veröffentlicht:von Joyn-Redaktion
Schnell, frisch und super lecker: Mit nur wenigen Zutaten kannst du das "einfachste Brot der Welt" aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ganz einfach selbst nachmachen.
Die leckere "Sandwichtorte" aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Zutaten für das "einfachste Brot der Welt":
4 Tasse Mehl
2 Wasser
2 TL Salz
½ Würfel Hefe
Zutaten für die Füllung und Deko:
750g Frischkäse
2 große Tomaten
1 Gurke
1 Bund Radieschen
Pfeffer & Salz
Etwas Olivenöl
Frische Kräuter nach Wahl
Gemüse für die Deko nach Wahl
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zubereitung:
1. Für das Brot die Zutaten gut verkneten und an einem warmen Ort 3h aufgehen lassen.
2. In einen gefetteten Topf oder eine Brotbackform geben und bei 230°C für 30 Minuten backen. Dann aus der Form nehmen und nochmals 30 Minuten auf dem Rost backen. Danach abkühlen lassen.
3. Die Brotscheiben rund zuschneiden, das geht super mithilfe eines Tortenrings.
4. Frischkäse aufschlagen und mit Salz, Olivenöl und Pfeffer abschmecken.
5. Gurke und Radieschen in dünne Scheiben schneiden.
6. Eine Scheibe Brot als Boden auf einen Teller legen und mit Frischkäse bestreichen.
7. Mit Gurkenscheiben belegen.
8. Die nächste Brotschicht daraufsetzen und dann Radieschen drauflegen. Zuletzt den Deckel drauf setzen.
9. Die Torte von außen mit Frischkäse einstreichen.
10. Vor dem Servieren mit frischen Tomaten und frischen Kräutern dekorieren.
Noch mehr Lust auf Herzhaftes? Schau dir diese Rezepte an!
Mehr entdecken
Die Looks im Sommer
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im August: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Leckere Salate von Felicitas Then zum Nachmachen
Ihr Abnehm-Geheimnis
"Nicht mit Alkohol": Martina Reuter über die Dos and Don'ts beim Abnehmen
Aus der Sendung
SAT.1-Rezepte nachkochen: Griechische Klassiker für zu Hause
Ferien in Kanada
Carolin Sophie Berscheid teilt Urlaubs-Wow-Moment
Fast ertrunken
Darum hat Lola Weippert schon ihren Grabstein gekauft
Überraschende Gemeinsamkeit
Diese Schwäche teilt Matthias Killing mit Angela Merkel
Die ungeschönte Wahrheit
Alina Merkau im Interview: So hat sie das Jahr auf Ibiza verändert
"Werde ich meine Enkel noch sehen?"
SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs über die Folgen des späten Mutterglücks