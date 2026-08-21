Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Sommerliche Rezepte zum Selbermachen
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Freundschaftsrezepte für mehr Power
Videoclip • 16:23 Min • Ab 12
Selbst gemacht schmeckt es einfach am besten! Diese Rezepte bringen Farbe und jede Menge Vitamine auf deinen Frühstückstisch.
Skyr-Rezept mit Früchten aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
150 g Skyr
etwas Hanfsamen
etwas Pekannussbutter
Banane
Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren
Granatapfelkerne
kleine Zitronen
getrocknete Orangen- und Mangostücke
Kokosflocken
Walnüsse
Minze
Zubereitung
Skyr in eine Schüssel geben.
Hanfsamen und Pekannussbutter hinzufügen.
Mit Banane, Beeren, Granatapfelkernen, Kokosflocken, Walnüssen, Minze und weiteren Toppings nach Belieben dekorieren.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Papaya-Salat-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
½ Papaya, Feta
½ Zitrone
Honig
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Pekannüsse
einige getrocknete Orangenscheiben
einige Zweige frische Minze
Zubereitung
Skyr in eine Schüssel geben.
Hanfsamen und Pekannussbutter hinzufügen.
Mit Banane, Beeren, Granatapfelkernen, Kokosflocken, Walnüssen, Minze und weiteren Toppings nach Belieben dekorieren.
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