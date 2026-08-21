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Aus der Sendung

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Sommerliche Rezepte zum Selbermachen

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Freundschaftsrezepte für mehr Power

Videoclip • 16:23 Min • Ab 12

Selbst gemacht schmeckt es einfach am besten! Diese Rezepte bringen Farbe und jede Menge Vitamine auf deinen Frühstückstisch.

Skyr-Rezept mit Früchten aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen":            Das sind die Zutaten

  • 150 g Skyr

  • etwas Hanfsamen

  • etwas Pekannussbutter

  • Banane

  • Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren

  • Granatapfelkerne

  • kleine Zitronen

  • getrocknete Orangen- und Mangostücke

  • Kokosflocken

  • Walnüsse

  • Minze

Zubereitung

  1. Skyr in eine Schüssel geben.

  2. Hanfsamen und Pekannussbutter hinzufügen.

  3. Mit Banane, Beeren, Granatapfelkernen, Kokosflocken, Walnüssen, Minze und weiteren Toppings nach Belieben dekorieren.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Papaya-Salat-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen":                      Das sind die Zutaten

  • ½ Papaya, Feta

  • ½ Zitrone

  • Honig

  • frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

  • Pekannüsse

  • einige getrocknete Orangenscheiben

  • einige Zweige frische Minze

Zubereitung

  1. Skyr in eine Schüssel geben.

  2. Hanfsamen und Pekannussbutter hinzufügen.

  3. Mit Banane, Beeren, Granatapfelkernen, Kokosflocken, Walnüssen, Minze und weiteren Toppings nach Belieben dekorieren.

Lust auf mehr Rezepte? Dann lass dich hier inspirieren

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Kuchen á la Kopfsteinpflaster

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:22 Min • Ab 12

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