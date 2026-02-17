"Schlimmster Moment meines Lebens" Schock für "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Simone Panteleit: Tochter wird ohnmächtig Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom SAT.1-Moderatorin Simone Panteleit teilt ein beängstigendes Erlebnis. Bild: IMAGO/Future Image

Nach einem beunruhigenden Vorfall meldet sich die Moderatorin des "SAT.1 Frühstücksfernsehens am Sonntag", Simone Panteleit, mit einer Warnung zu Wort. Der Grund: Ihre Tochter verlor das Bewusstsein, nachdem sie ihren Nacken zum Knacken gebracht hatte.

Simone Panteleit berichtet von "schrecklichem" Erlebnis Für Simone Panteleit war es der schlimmste Moment ihres Lebens, so formuliert es die 49-Jährige selbst. Auf Instagram teilte sie vor einigen Tagen ein Video, um andere zu warnen. "Ich habe diese Woche etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt, ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben", sagt die Moderatorin des "SAT.1 Frühstücksfernsehens am Sonntag". Ihre jüngste Tochter habe sich in letzter Zeit angewöhnt, ihre Halswirbelsäule bewusst zu überdehnen - sie nenne das Kopfknacken. "Sie dreht so lange, bis es knackt, weil es ihr Erleichterung verschafft." Diese Angewohnheit liege offensichtlich im Trend, wie Videos im Netz zeigen. Sie habe ihre Tochter schon oft gebeten, damit aufzuhören.

"SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin in Sorge um ihre Tochter Vor einigen Tagen sei das 15-jährige Mädchen dann plötzlich bleich und geschockt zu ihr gekommen. Sie habe gesagt, dass es ihr nach dem Nackenknacken nicht gut gehe. Ihr sei übel und schwindelig, auch höre sie nicht mehr gut. Dann sei ihre Tochter ohnmächtig geworden und erst nach etwa 20 Sekunden wieder ansprechbar gewesen, so Panteleit. Als ihre Tochter wieder zu sich gekommen sei, habe diese mehrfach gefragt, ob sie nun sterben müsse, erzählt die Moderatorin immer noch mitgenommen. Der Notarzt wurde alarmiert. In einer Klinik wurde ihre Tochter gründlich durchgecheckt, sie wurde geröntgt und es wurde ein MRT durchgeführt. Glücklicherweise seien keine Schäden festgestellt worden. Das Erlebnis ist für die Moderatorin aber Grund genug, andere vor den Risiken des Nackenknackens zu warnen.

