Musikshows im Ersten "Schlagerboom" geht weiter: ARD-Sender verlängert "Die Feste mit Florian Silbereisen" bis 2028 Aktualisiert: Vor 53 Minuten von Malika Baratov Florian Silbereisen im Dauereinsatz: Der MDR verlängert seine ARD-Showreihe "Die Feste" bis 2028. Bild: picture alliance / AAPimages/Bieber

Florian Silbereisen ist der Mann für den Samstagabend. Jetzt steht fest: Auch in den kommenden Jahren dürfen sich Schlagerfans auf neue Ausgaben seiner beliebten Shows freuen.

Ob bei den "Schlagerchampions", dem "Schlagerbooom" oder dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" - seit Jahren begeistert Florian Silbereisen mit großen Musikshows ein Millionenpublikum. Und daran wird sich offenbar so schnell nichts ändern. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat die Fortsetzung der erfolgreichen Showreihe beschlossen, die unter dem Titel "Die Feste mit Florian Silbereisen" bekannt ist. Damit bleibt der Moderator und Sänger der ARD auch über 2026 hinaus erhalten.

"Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am 7. Februar um 20:15 Uhr im MDR ansehen ... oder im kostenlosen Joyn-Livestream verfolgen

Bis 2028: "Schlagerbooom" und "Schlagerchampions" gehen weiter "Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027 / 2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", teilte der Sender mit. Weitere Details ließ der MDR allerdings offen. Zu vertraglichen Einzelheiten äußerte sich der Sender mit Blick auf noch ausstehende Entscheidungen in anderen ARD-Gremien nicht. Bleibt es bei der bisherigen Anzahl und den zuletzt etablierten Formaten umfasst die Fortsetzung der "Feste" mindestens vier unter Führung des MDR produzierte Sendungen pro Jahr: mehrere Varianten des "Schlagerbooom", die Show "Schlagerchampions" und das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Für die Show "Silvester-Schlagerbooom" zeichnet hingegen der Bayerische Rundfunk (BR) verantwortlich. Eine Kommunikation zur Fortführung dieser Sendung steht derzeit noch aus.

Wenn Silbereisen sendet, schalten Millionen ein Die "Feste" mit Silbereisen zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungs-Sendungen im Ersten. Bereits bei der letzten Vertragsverlängerung hieß es: "Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die 'Feste' mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen." Innerhalb der ARD liegt die Verantwortung für diesen Unterhaltungsbereich beim MDR.

Schau dir die neue Folge von "Das Traumschiff" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 5. April um 20:15 Uhr mit Florian Silbereisen als Kapitän