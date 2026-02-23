Fans müssen länger warten Termin geplatzt: Florian Silbereisens "Schlagerbooom" wird verschoben Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Die TV-Ausstrahlung des "Schlagerbooom Open Air 2026" von Florian Silbereisen wird um drei Wochen verschoben. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Wenn sich Schlager und Fußball in die Quere kommen, wird es selbst für einen Show-Profi wie Florian Silbereisen eng im TV-Programm. Das "Schlagerbooom Open Air" sollte im Juni 2026 für Sommerstimmung sorgen - doch nun funkt die deutsche Nationalmannschaft dazwischen.

Fans von Florian Silbereisen müssen jetzt ganz stark sein: Das für den 6. Juni 2026 geplante TV-Highlight "Schlagerbooom Open Air" wird nicht wie angekündigt live ausgestrahlt. Der Grund? König Fußball übernimmt das Zepter.

Wegen Fußball-Testspiel: Neuer Sendetermin für den "Schlagerbooom Open Air" Wie das deutsche Portal "schlager.de" und das österreichische Nachrichtenportal "heute.at" berichten, muss die große Schlager-Show einem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA weichen. ARD und ORF reagierten prompt und verschoben die Ausstrahlung kurzerhand um drei Wochen. Statt Anfang Juni läuft der "Schlagerbooom" nun am Samstag, dem 27. Juni 2026, um 20.15 Uhr im Ersten und in ORF 2. Zu diesem Zeitpunkt ist die Fußball-Weltmeisterschaft bereits in vollem Gange. Das Turnier läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026.

Aufzeichnung bleibt: Diese Schlagerstars kommen nach Kitzbühel RTL hatte sich für den ursprünglichen Termin am 6. Juni das Testspiel Deutschland gegen USA gesichert, also nur wenige Tage vor WM-Start. Offenbar wollten die Sender einen direkten Showdown mit dem Fußballpublikum vermeiden. Ein Duell Schlager gegen Nationalmannschaft? Zu heikel. Für die Fans in Kitzbühel gibt es allerdings Entwarnung: Die Aufzeichnung findet wie geplant am 5. und 6. Juni statt. Ein Teil der Künstlerliste ist bereits bekannt: Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, DJ Ötzi, Andy Borg, Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker, Howard Carpendale und Matthias Reim. Für Florian Silbereisen ist es übrigens bereits die vierte Ausgabe des "Schlagerbooom Open Air" in der Tiroler Alpenkulisse. Das Event zählt zu den stimmungsvollsten Open-Air-Schlagerpartys des Jahres.