"Hab' überall Gänsehaut": Fabio begeistert mit Shawn-Mendes-Hit bei "The Voice Kids" 2026
Aktualisiert:von Martin Meyer
The Voice Kids
Vom Misserfolg zum Vierer-Buzzer: Fabio performt einen Song von Shawn Mendes!
Kaum zu glauben, dass ein 14-Jähriger so gut singen kann! Fabio lässt die Coaches in Folge 2 von "The Voice Kids" staunen. Alvaro Soler sieht sogar sich selbst in dem Jungen.
Fabio bekam letztes Jahr noch null Buzzer
"Wow, wow, wow, wow!" Diese Reaktionen von Alvaro Soler und den anderen Coaches waren vor einem Jahr noch undenkbar. Fabio war nämlich schon 2025 bei "The Voice Kids". Damals drehte sich leider niemand um. Doch Stefanie Kloß sah bereits Potenzial in ihm und legte ihm nahe, er solle im Folgejahr wiederkommen.
Das musste man Fabio nicht zweimal sagen. Der Leipziger mit Wurzeln in Venezuela träumt schon davon, Sänger zu werden, seit er drei Jahre alt ist. Für diesen Traum legt er sich mächtig ins Zeug. Als er nun in Staffel 14 erneut auf die "The Voice Kids"-Bühne tritt, ist er nicht nur äußerlich gewachsen. Er hat so viel mehr Selbstsicherheit, dass er kaum wiederzuerkennen ist.
Fabio singt "Mercy" von Shawn Mendes. Ein gefühlvoller Song, bei dem er von Anfang an glänzt. "Diese tiefen Töne, die waren richtig gut und du hast die so genailt. Das war so krass, ich musste drücken!", sagt Heiko Lochmann begeistert nach dem Auftritt.
Ist Fabio ein jüngerer Alvaro Soler?
Er ist nicht der Einzige mit Lob für Fabio. "Ich bin total geflasht. Wir alle! Vierer-Buzzer!", sagt Alvaro und erklärt, Gemeinsamkeiten zu sich selbst zu sehen: "Dann siehst du noch so cool aus und hast diese Attitude mit dieser Lederjacke und der weiten Hose. Kurz dacht ich: 'Bin ich das?'"
Steht hier eine Teenager-Version von Alvaro Soler auf der Bühne? Dass beide Spanisch sprechen, verstärkt den Eindruck noch. Leony reißt Alvaro dann aber schnell wieder aus seiner Fantasie zurück in die Wirklichkeit: "Alvaro, so cool siehst du nicht aus."
Spanische Traumkombination
Auch wenn der Spanier in diesem Punkt nachgibt, hängt er sich im Coach-Fight ansonsten voll rein. Er bittet Fabio den Song noch einmal mit ihm gemeinsam zu singen. Es folgt ein wundervolles Duett von "Mercy". Es wirkt wie ein perfektes Match. Und entsprechend fällt dann auch Fabios Team-Wahl aus. Er geht zu Alvaro Soler.
