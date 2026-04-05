Abschied zweier TV-Legenden "Schönen Hintern hast du": Diese "Tatort"-Gaststars verdrehten Batic und Leitmayr die Köpfe Aktualisiert: 12:40 Uhr von Julia W. Miroslav Nemec und Iris Berben in einer Szene aus "Tatort: Das Glockenbachgeheimnis" (1999). Bild: BR / MTM Cineteve GmbH / Laurent Trümper

Mit einer Doppelfolge verabschieden sich die Münchner TV-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl von der "Tatort"-Bühne. In 35 Jahren und 100 Fällen trafen die beiden auf unzählige Gaststars - von denen vor allem zwei besonderen Eindruck hinterließen ...

Ein Kapitel deutscher Fernsehgeschichte geht zu Ende: Mit der Doppelfolge "Unvergänglich" an Ostersonntag und Ostermontag nehmen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl Abschied vom Münchner "Tatort". Nach 35 Jahren stehen die Ermittler Ivo Batic und Franz Leitmayr ein letztes Mal im Mittelpunkt.

In den 100 gemeinsamen Folgen hat das Duo nicht nur Kriminalfälle gelöst, sondern auch die ein oder andere Liebschaft gepflegt. Intensiv wurde es vor allem in den Folgen "Das Glockenbachgeheimnis" (1999) und "Im freien Fall" (2001): Während TV-Kommissar Ivo Batic darin mit keiner Geringeren als Iris Berben eine Affäre hatte, kommt es bei Franz Leitmayr zu einer emotionalen Begegnung mit Schauspielerin Jeanette Hain.

In dieser Folge zeigte sich Nemec erstmals nackt Berben spielt im "Tatort: Das Glockenbachgeheimnis" die Café-Besitzerin Frieda Helnwein. Zwischen ihr und Ivo Batic entwickelt sich im Laufe einer Mordermittlung eine intime Beziehung – doch die Liebe endet jäh, als sie Batic gesteht, gemeinsam mit einer Freundin das Mordopfer getötet zu haben. Nemec erinnert sich in der begleitenden "Tatort"-Dokumentation "Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus", die am Ostermontag nach der letzten Folge ausgestrahlt wird, an die Dreharbeiten mit Berben: "'Das Glockenbachgeheimnis' mit Iris war wirklich sehr schön, sehr zärtlich, sehr poetisch. Da bin ich auch zum ersten Mal nackt. Ganz nackig steige ich aus dem Bett."

Und die Iris hat gesagt: 'Schönen Hintern hast du.' Also, Iris: Danke noch mal." Miroslav Nemec

Auch die Liebesgeschichte zwischen Franz Leitmayr und der Malerin Anne Mars, gespielt von Jeanette Hain, ist nur von kurzer Dauer. Leitmayr verliebt sich während einer Mordermittlung in sie, gibt sich zunächst aber nicht als Polizist zu erkennen. Nachdem er die Wahrheit offenlegt, eskaliert die Situation - am Ende wird Anne selbst zum Opfer und stirbt.

"Es war mir eine Ehre" Es waren zwei kurze, intensive Gastrollen - auf die die damaligen Co-Stars in der "Bild"-Zeitung nun ebenfalls zurückblicken. Iris Berben hebt dabei vor allem die besondere Atmosphäre der Produktion hervor, an die sie "sehr gern" zurückdenkt. "Du [Miroslav Nemec, Anm. d. Red.], ihr, werdet den Zuschauern und mir immer in Erinnerung bleiben, als ein starkes, kluges, temperamentvolles, liebevoll-bissiges Duo, das sich über all die Jahre treu geblieben ist, ohne stehenzubleiben. Es war mir eine Ehre."

Zwischen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Anne Mars (Jeanette Hain) kommt es zu einer leidenschaftlichen Liebe. Bild: Bavaria Film GmbH / BR / klick / Erika Haur

Jeanette Hain erinnert sich ebenfalls an ihre gemeinsame Episode "Im freien Fall", die mehrfach ausgezeichnet wurde. "Liebster Udo, zwischen deinem Franz Leitmayr und meiner Anne Mars war es die große Liebe auf den allerersten Blick. Und dem folgten 90 Minuten verwegenster Rock’n’Roll, unsere Herzenstüren sperrangelweit offen." Ihr Fazit fällt emotional aus: "Du bist und bleibst eine Wucht! Lass dich ordentlich feiern! Und Miro feiern wir selbstverständlich mit."